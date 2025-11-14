Gyenge, botrányos, borzalmas – a magyar szurkolók a győzelem ellenére sem kímélik Szoboszlaiékat

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra nyert Örményország vendégeként világbajnoki selejtezőn, ezzel megőrizte a második helyét a csoportban, és ha vasárnap a Puskás Arénában nem kap ki Írországtól, akkor legrosszabb esetben is pótselejtezős pozícióban végez a kvartettben. Az alábbiakban a magyar szurkolók közösségi médiás hozzászólásaiból szemezgetünk az örmények elleni meccs kapcsán, valamint összegyűjtöttük, hogy a különböző statisztikai portáloknál mely magyar futballisták kapták a legjobb és leggyengébb értékelést.

Orbán Willi (fehérben) játéka nem volt látványos, a szakportálok osztályzatai alapján mégis a magyar válogatott – és a teljes mezőny – legjóbbjának bizonyult (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

A Nemzeti Sport és az M4 Sport Facebook-oldalát böngészve megállapítható, hogy a magyar drukkerek a győzelem ellenére sem elégedettek a látottakkal, de annak azért természetesen örülnek, hogy a portugálok elleni idegenbeli mérkőzéshez képest sokkal visszafogottabb teljesítménnyel is sikerült begyűjteni a három pontot.

„Gratulálok! De borzalmas egyéni teljesítmények voltak. Lukács (Dániel) cseréje volt egyedül pozitív. A második félidei teljesítmény után fejmosást fognak kapni Rossitól” – kommentelte egy szurkoló.

– kommentelte egy szurkoló. „Édes istenem, büntetés volt a második félidő, szinte vallatni lehetett volna vele” – írta egy másik.

– írta egy másik. „Megvan a győzelem és a három pont. A többit felejtsük el…” – jegyezte meg egy harmadik.

– jegyezte meg egy harmadik. „Gyenge volt nagyon. De a lényeg, hogy nyertünk” – nyugtázta egy negyedik.

– nyugtázta egy negyedik. „Botrányos volt a második félidő. Kínkeservesen, de megvan a három pont” – összegezte gondolatait egy ötödik.

Mint ahogy az általában lenni szokott, most is akadt olyan szimpatizáns, aki bővebben is kifejtette a véleményét a mérkőzésről.