péntek
Gyenge, botrányos, borzalmas – a magyar szurkolók a győzelem ellenére sem kímélik Szoboszlaiékat

2025. november 14. 06:25

A szurkolók a győzelem ellenére sem elégedettek Szoboszlaiék teljesítményével. A drukkerek sokkal jobb játékot vártak volna a magyar válogatottól Örményország ellen.

2025. november 14. 06:25
null
Murányi Domonkos

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra nyert Örményország vendégeként világbajnoki selejtezőn, ezzel megőrizte a második helyét a csoportban, és ha vasárnap a Puskás Arénában nem kap ki Írországtól, akkor legrosszabb esetben is pótselejtezős pozícióban végez a kvartettben. Az alábbiakban a magyar szurkolók közösségi médiás hozzászólásaiból szemezgetünk az örmények elleni meccs kapcsán, valamint összegyűjtöttük, hogy a különböző statisztikai portáloknál mely magyar futballisták kapták a legjobb és leggyengébb értékelést.

Orbán Willi (fehérben) játéka nem volt látványos, a szakportálok osztályzatai alapján mégis a magyar válogatott – és a teljes mezőny – legjóbbjának bizonyult (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

A Nemzeti Sport és az M4 Sport Facebook-oldalát böngészve megállapítható, hogy a magyar drukkerek a győzelem ellenére sem elégedettek a látottakkal, de annak azért természetesen örülnek, hogy a portugálok elleni idegenbeli mérkőzéshez képest sokkal visszafogottabb teljesítménnyel is sikerült begyűjteni a három pontot.

  • „Gratulálok! De borzalmas egyéni teljesítmények voltak. Lukács (Dániel) cseréje volt egyedül pozitív. A második félidei teljesítmény után fejmosást fognak kapni Rossitól” – kommentelte egy szurkoló. 
  • „Édes istenem, büntetés volt a második félidő, szinte vallatni lehetett volna vele” – írta egy másik. 
  • „Megvan a győzelem és a három pont. A többit felejtsük el…” – jegyezte meg egy harmadik. 
  • „Gyenge volt nagyon. De a lényeg, hogy nyertünk” – nyugtázta egy negyedik. 
  • „Botrányos volt a második félidő. Kínkeservesen, de megvan a három pont” – összegezte gondolatait egy ötödik.

Mint ahogy az általában lenni szokott, most is akadt olyan szimpatizáns, aki bővebben is kifejtette a véleményét a mérkőzésről.

Jobb, ha nem egyenként ragadunk ki játékosokat, mert csapatként nagyon nehezen diktáljuk az iramát egy meccsnek. Inkább felvenni tudjuk egy erősebb csapat ellen a ritmust, mintsem diktálni azt. De ha nagyon belemegyünk, még most sem értem, Szoboszlai hogyan képes ilyen mennyiségű futást produkálni, és a 93. percben is labdát szerezni elöl. Hihetetlen, a srác ma is top volt.

Egy másik szurkoló ahhoz hasonlította a jereváni találkozót, hogy olyan volt, mint „amikor anyukád a kedvenc kajádat főzi, de büntetésből kihagyja belőle a sót”.

Több drukker a kezdőként hatvan percet játszó Bolla Bendegúz, valamint az utolsó percekre beszálló Nagy Zsolt teljesítményét bírálta. Vannak, akik úgy látják, a Puskás Akadémia játékosán peches esetben akár a győzelem is elúszhatott volna, hiszen a hosszabbításban egy alkalommal a labda megtartása helyett inkább beadással próbálkozott, de a kapu mögé ívelt, majd az utolsó pillanatokban őt cselezték ki a mieink tizenhatosán belül, mielőtt az örmények ziccerbe kerültek, ám nagy szerencsénkre az ordító helyzet kimaradt.

„Volt azért baj… Nagy Zsolt kettő egyeneset nem tud a labdába rúgni” – írta egy szurkoló. „Nagy Zsolt majdnem elintézte az ikszet. Nagyon kellett ez a győzelem!” – kommentelte egy másik.

Orbán, Szoboszlai és Varga volt a magyar válogatott legjobbja

Az eredménykövető és statisztikai portáloknál a magyar válogatott játékosai közül Szoboszlai Dominik, Orbán Willi és a győztes gólt szerző Varga Barnabás kapta a legjobb értékelést, míg Bolla Bendegúz, Callum Styles és Schäfer András a leggyengébbet.

A legjobb magyar játékosok osztályzata

A csereként beálló magyar játékosok közül (Lukács Dániel, Tóth Alex, Vitális Milán, Nagy Zsolt) senki sem tudott olyan mértékben hozzátenni a mérkőzéshez, hogy a három honlap bármelyikénél 6.6 pontnál jobbat kapott volna.

A magyar válogatott vasárnap 15 órától a portugálokat legyőző Írország ellen zárja a selejtezősorozatot. 

Ha Marco Rossi csapata kikap, akkor visszaesik a csoport harmadik helyére, és nem vehet részt a pótselejtezőben, ha viszont nyer, akkor még az is előfordulhat, hogy Portugáliát megelőzve egyenes ágon kijut a világbajnokságra.

A magyar drukkerek többsége a második helyet vélhetően ugyanúgy aláírná most (csak nehogy az írek mögé kerüljünk…), mint ahogy tette volna a selejtezők kezdetén is.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, F-CSOPORT
5. FORDULÓ
Örményország–Magyarország 0–1 (Varga B. 33.)
Írország–Portugália 2–0 (Parrott 17., 45.)

A CSOPORT ÁLLÁSA AZ UTOLSÓ FORDULÓ ELŐTT

  1. Portugália 10 pont 
  2. magyarország 8
  3. írország 7
  4. örményország 3

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt

Örményország–Magyarország 0–1 – a mérkőzés rövid összefoglalója

 

