magyar válogatott Lukács Dániel Magyarország Örményország Varga Barnabás Szalai Attila világbajnoki selejtező

„Előbújt a vakond” – Varga Barnabás reakciója mindent elárul arról, mekkora szerencséje volt a magyar válogatottnak (VIDEÓ)

2025. november 13. 21:56

Varga Barnabás góljával 1–0-ra nyertek a mieink Örményországban. A magyar válogatott játékosai közül a gólszerzőn kívül Szalai Attila és Lukács Dániel értékelte a mérkőzést.

2025. november 13. 21:56
null
Murányi Domonkos

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra megverte idegenben Örményországot világbajnoki selejtezőn, ezzel biztossá vált, hogy mostani legyőzöttje előtt végez a csoportban, és ha az esti mérkőzésen Portugália is begyűjti a három pontot Írország ellen, akkor az is eldől, hogy a mieink a pótselejtezőt érő második helyen zárják a kvartettet. Az örmények elleni meccs után a magyar labdarúgók közül Varga Barnabás, Szalai Attila és Lukács Dániel nyilatkozott az M4 Sportnak.

magyar válogatott, Varga Barnabás, Szoboszlai Dominik, Callum Styles, Magyarország, Örményország, világbajnoki selejtező
Varga Barnabás (19) fejes góljával nyert a magyar válogatott Örményországban (Fotó: MLSZ)

„Az volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot – kezdte a találkozó egyetlen gólját szerző Varga Barnabás.Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk is. Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, ami sikerült is az első félidőben. A második játékrészben nem akartunk ennyire visszaállni, rúgni szerettünk volna még egy gólt, mert az egy–nulla mindig veszélyes eredmény. A végén jöttek az örmény támadások, a beadások, volt is egy nagy helyzetük, de szerencsére megúsztuk. A legfontosabb a három pont.”

„Örülök, hogy jó formában vagyok és győztes gólt szereztem, csatárként a fejjáték az erősségem, de a gólomtól függetlenül ez egy óriási csapatmunka volt” – tette hozzá a Ferencváros csatára, aki a világbajnoki selejtezősorozatban az eddigi négy meccsén négyszer volt eredményes, a szezon egészét tekintve pedig összességében már 22 találatnál jár.

 

Szalai Attila tisztában van vele, hogy a magyar válogatott nem játszott igazán jól a jereváni mérkőzésen, de a győzelem őket és a szurkolókat is kárpótolhatja.

„A legfontosabb a győzelem volt. Tudjuk, hogy nem ez volt életünk meccse, de nem is ez számít, hanem a három pont. Küzdött-hajtott a csapat, a szívünket ott hagytuk a pályán, és Barni révén sikerült is azt az egy gólt begyötörnünk. Talán ezek a legédesebb győzelmek, amelyeket így kibrusztolunk” – mondta a török Kasimpasában légióskodó védő.

„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot és sokat tartottuk a labdát, jó helyzeteket is kialakítottunk, melyek közül egyet értékesítettünk is. A második félidőben picit magunkra húztuk az örményeket, próbáltunk futballozni, de több labdát is felszedtek a középpályán, és abból vezették a támadásaikat. Volt is egy-két jó akciójuk, ettől megjött a bátorságuk és az önbizalmuk, többet is tartották a labdát, mint az első játékrészben, de összességében sikerült jól levédekeznünk őket” – tette hozzá Szalai, aki megúszta sárga lap nélkül a mérkőzést, így vasárnap Írország ellen is pályára léphet majd.

 

Lukács Dániel humoránál volt a találkozót követően – a Puskás Akadémia támadója elárulta, minek köszönhetjük, hogy az örmények az utolsó pillanatban kihagyták az óriási helyzetüket.

„Nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidő, de hála az égnek sikerült nyernünk. A szünet után felbátorodtak az örmények, sokkal feljebb jöttek, mi pedig nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, s ezáltal sokkal nehezebbé vált a dolgunk. Talán kicsit el is fáradtunk a második félidőre. 

Hála az égnek a végén »előbujt a vakond«, nagy szerencsénkre felpattant kicsit a labda az örmények ziccerénél, de tettünk is érte, hogy szerencsénk legyen”

– mondta Lukács.

Óriási mázlija volt a magyar válogatottnak

Az örmények ominózus helyzete már a négyperces hosszabbítás letelte után, a 95. percben maradt ki. 

Arajik Elojan nagyjából hat méterről, középről lőhetett volna kapura, de nem (vagy legalábbis nem jól) találta el a labdát.

Az M4 Sport közvetítésében érdemes megnézni a tizenhatosnál helyezkedő Varga Barnabás reakcióját, még ő is a fejét fogta, hogy az örmények csatára mekkora lehetőséget puskázott el.

Nyilatkozatában egyébként mindhárom magyar játékos, Varga, Szalai és Lukács is kifejezte reményét, hogy a portugálok csütörtök este nyernek Dublinban, és akkor a mieink vasárnapi mérkőzésének már nem lesz valós tétje Írország ellen.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, F-CSOPORT
5. FORDULÓ
Örményország–Magyarország 0–1 (Varga B. 33.)

Később
20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2)

A CSOPORT ÁLLÁSA

  1. Portugália 10 pont (4 mérkőzés)
  2. magyarország 8
  3. írország 4 (4)
  4. örményország 3

Nyitókép: MLSZ

 

 

