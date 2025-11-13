„Előbújt a vakond” – Varga Barnabás reakciója mindent elárul arról, mekkora szerencséje volt a magyar válogatottnak (VIDEÓ)

Ezt mondta Szoboszlainak Rossi, amikor érezte, hogy bajban van a magyar válogatott
„Egyszerűen nem tudom, hogy mi lett velünk a szünet után.”
Varga Barnabás góljával 1–0-ra nyertek a mieink Örményországban. A magyar válogatott játékosai közül a gólszerzőn kívül Szalai Attila és Lukács Dániel értékelte a mérkőzést.
Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra megverte idegenben Örményországot világbajnoki selejtezőn, ezzel biztossá vált, hogy mostani legyőzöttje előtt végez a csoportban, és ha az esti mérkőzésen Portugália is begyűjti a három pontot Írország ellen, akkor az is eldől, hogy a mieink a pótselejtezőt érő második helyen zárják a kvartettet. Az örmények elleni meccs után a magyar labdarúgók közül Varga Barnabás, Szalai Attila és Lukács Dániel nyilatkozott az M4 Sportnak.
„Az volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot – kezdte a találkozó egyetlen gólját szerző Varga Barnabás. – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk is. Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, ami sikerült is az első félidőben. A második játékrészben nem akartunk ennyire visszaállni, rúgni szerettünk volna még egy gólt, mert az egy–nulla mindig veszélyes eredmény. A végén jöttek az örmény támadások, a beadások, volt is egy nagy helyzetük, de szerencsére megúsztuk. A legfontosabb a három pont.”
„Örülök, hogy jó formában vagyok és győztes gólt szereztem, csatárként a fejjáték az erősségem, de a gólomtól függetlenül ez egy óriási csapatmunka volt” – tette hozzá a Ferencváros csatára, aki a világbajnoki selejtezősorozatban az eddigi négy meccsén négyszer volt eredményes, a szezon egészét tekintve pedig összességében már 22 találatnál jár.
Szalai Attila tisztában van vele, hogy a magyar válogatott nem játszott igazán jól a jereváni mérkőzésen, de a győzelem őket és a szurkolókat is kárpótolhatja.
„A legfontosabb a győzelem volt. Tudjuk, hogy nem ez volt életünk meccse, de nem is ez számít, hanem a három pont. Küzdött-hajtott a csapat, a szívünket ott hagytuk a pályán, és Barni révén sikerült is azt az egy gólt begyötörnünk. Talán ezek a legédesebb győzelmek, amelyeket így kibrusztolunk” – mondta a török Kasimpasában légióskodó védő.
„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot és sokat tartottuk a labdát, jó helyzeteket is kialakítottunk, melyek közül egyet értékesítettünk is. A második félidőben picit magunkra húztuk az örményeket, próbáltunk futballozni, de több labdát is felszedtek a középpályán, és abból vezették a támadásaikat. Volt is egy-két jó akciójuk, ettől megjött a bátorságuk és az önbizalmuk, többet is tartották a labdát, mint az első játékrészben, de összességében sikerült jól levédekeznünk őket” – tette hozzá Szalai, aki megúszta sárga lap nélkül a mérkőzést, így vasárnap Írország ellen is pályára léphet majd.
Lukács Dániel humoránál volt a találkozót követően – a Puskás Akadémia támadója elárulta, minek köszönhetjük, hogy az örmények az utolsó pillanatban kihagyták az óriási helyzetüket.
„Nagyon nehéz mérkőzés volt, főleg a második félidő, de hála az égnek sikerült nyernünk. A szünet után felbátorodtak az örmények, sokkal feljebb jöttek, mi pedig nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, s ezáltal sokkal nehezebbé vált a dolgunk. Talán kicsit el is fáradtunk a második félidőre.
Hála az égnek a végén »előbujt a vakond«, nagy szerencsénkre felpattant kicsit a labda az örmények ziccerénél, de tettünk is érte, hogy szerencsénk legyen”
– mondta Lukács.
Az örmények ominózus helyzete már a négyperces hosszabbítás letelte után, a 95. percben maradt ki.
Arajik Elojan nagyjából hat méterről, középről lőhetett volna kapura, de nem (vagy legalábbis nem jól) találta el a labdát.
Az M4 Sport közvetítésében érdemes megnézni a tizenhatosnál helyezkedő Varga Barnabás reakcióját, még ő is a fejét fogta, hogy az örmények csatára mekkora lehetőséget puskázott el.
Nyilatkozatában egyébként mindhárom magyar játékos, Varga, Szalai és Lukács is kifejezte reményét, hogy a portugálok csütörtök este nyernek Dublinban, és akkor a mieink vasárnapi mérkőzésének már nem lesz valós tétje Írország ellen.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, F-CSOPORT
5. FORDULÓ
Örményország–Magyarország 0–1 (Varga B. 33.)
Később
20.45: Írország–Portugália (Tv: Spíler2)
A CSOPORT ÁLLÁSA
Nyitókép: MLSZ