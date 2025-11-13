„Előbújt a vakond” – Varga Barnabás reakciója mindent elárul arról, mekkora szerencséje volt a magyar válogatottnak (VIDEÓ)

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, a magyar válogatott Varga Barnabás fejes góljával 1–0-ra megverte idegenben Örményországot világbajnoki selejtezőn, ezzel biztossá vált, hogy mostani legyőzöttje előtt végez a csoportban, és ha az esti mérkőzésen Portugália is begyűjti a három pontot Írország ellen, akkor az is eldől, hogy a mieink a pótselejtezőt érő második helyen zárják a kvartettet. Az örmények elleni meccs után a magyar labdarúgók közül Varga Barnabás, Szalai Attila és Lukács Dániel nyilatkozott az M4 Sportnak.

Varga Barnabás (19) fejes góljával nyert a magyar válogatott Örményországban (Fotó: MLSZ)

„Az volt a legfontosabb, hogy elvigyük a három pontot – kezdte a találkozó egyetlen gólját szerző Varga Barnabás. – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk is. Szerettük volna minél hamarabb megszerezni a vezetést, ami sikerült is az első félidőben. A második játékrészben nem akartunk ennyire visszaállni, rúgni szerettünk volna még egy gólt, mert az egy–nulla mindig veszélyes eredmény. A végén jöttek az örmény támadások, a beadások, volt is egy nagy helyzetük, de szerencsére megúsztuk. A legfontosabb a három pont.”

„Örülök, hogy jó formában vagyok és győztes gólt szereztem, csatárként a fejjáték az erősségem, de a gólomtól függetlenül ez egy óriási csapatmunka volt” – tette hozzá a Ferencváros csatára, aki a világbajnoki selejtezősorozatban az eddigi négy meccsén négyszer volt eredményes, a szezon egészét tekintve pedig összességében már 22 találatnál jár.