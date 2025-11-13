Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás Magyarország Hont András vb foci Portugália Írország

Magyarország–Írország: Hont András ismertette a haditervet – így lehetünk csoportelsők!

2025. november 13. 23:05

Akár még jól is kijöhet a portugálok vereségéből a magyar válogatott.

2025. november 13. 23:05
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az írek legyőzték Portugáliát, így még mindig nem biztos a magyar válogatott csoporton belüli második helye.

Ennek kapcsán Hont András egy fergeteges ötlettel állt elő. „Hát, kösz portugálok, hogy basszátok meg. Akkor ismertetem A tervet: az örmények begyötörnek egyet a Ronaldo nélküli portugáloknak,

mi meg rúgunk hármat az íreknek, Portugália pedig mehet pótselejtezni”

– ismertette röviden a tervet a publicista, ami ha megvalósulna, akkor Magyarország lehetne a csoportelső.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. november 13. 23:53
Hogy ez is mindenhez is ért.... Mint anno az ősei.
Válasz erre
0
1
knvelt
•••
2025. november 13. 23:12 Szerkesztve
Nem nulla az esély erre. Az 1994-es VB-selejtezőkön Franciaország járt így. hu.wikipedia.org/wiki/1994-es_labdar%C3%BAg%C3%B3-vil%C3%A1gbajnoks%C3%A1g-selejtez%C5%91_(UEFA_%E2%80%93_6._csoport)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!