Magyarország–Írország: Hont András ismertette a haditervet – így lehetünk csoportelsők!

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az írek legyőzték Portugáliát, így még mindig nem biztos a magyar válogatott csoporton belüli második helye.

Ennek kapcsán Hont András egy fergeteges ötlettel állt elő. „Hát, kösz portugálok, hogy basszátok meg. Akkor ismertetem A tervet: az örmények begyötörnek egyet a Ronaldo nélküli portugáloknak,

mi meg rúgunk hármat az íreknek, Portugália pedig mehet pótselejtezni”

– ismertette röviden a tervet a publicista, ami ha megvalósulna, akkor Magyarország lehetne a csoportelső.