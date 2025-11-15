Bombameglepetés: a skótok hiába játszottak a magyarok kezére, Dánia keresztbe tett nekünk

A skótok meccse tehát úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna. A görögök egyébként már 3–0-ra is vezettek már, végül úgy lett 3–2, hogy a hazaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.

A magyar válogatottnak az kell, hogy Skócia maradjon a második helyen. Görögország ettől a győzelemtől függetlenül sem előzheti meg, viszont a csoportot vezető Dánia még visszaeshet, ami nekünk nem lenne jó, mert a dánok jóval előttünk foglalnak helyet a világranglistán. Az ő helycseréjük ugyanolyan rossz lenne nekünk, mint Skócia világranglistás előzése, márpedig Dánia óriási meglepetésre hazai pályán nem tudta legyőzni azt a Fehéroroszországot, amelyet előtte Zalaegerszegen 6–0-ra vert. Ez azt jelenti, hogy az utolsó fordulóra úgy érkeznek meg, hogy Dánia 11, míg Skócia 10 pontos, a két csapat pedig egymás ellen játszik Skóciában. A dánoknak egy iksz is jó, de nem lesz könnyű dolguk.

Hasonló okból a bosnyákok románok felett aratott győzelme sem jött jól nekünk, mert így a csoportjukban még megelőzhetik az élen az osztrákokat, akik a 24.-ek a világranglistán.

Csoportmásodikok a pénteki eredmények után (zárójelben a világranglistás helyezésük)