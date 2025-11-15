Bombameglepetés: a skótok hiába játszottak a magyarok kezére, Dánia keresztbe tett nekünk

Ukrajna Magyarország sorsáról is dönthet Varsóban
Figyelni kell a skótokat is.
Péntek este újabb világbajnoki selejtezőket rendeztek. Magyar szempontból a C-csoport eredményeire volt érdemes figyelni, a skótok és a dánok mérkőzésére.
Ahogyan egy korábbi cikkünkben írtuk, ha a magyar válogatott bejut a pótselejtezőbe, a világranglistán elfoglalt helyezése dönt arról, hogy az első vagy a második kalapból várhatja a sorsolást. Ebben a rangsorban jelen pillanatban a negyedik helyen áll, tehát első kalapos, de ez még könnyen megváltozhat. A skótok például közvetlenül nemzeti együttesünk mögött állnak a világranglistán, így, ha a két utolsó csoportkörös mérkőzésükön több pontot szereznének, mint a mieink, de maradnak a második helyen, akkor akár előzhetnének.
A magyar válogatott nyerni tudott Örményországban, viszont Skócia ma kikapott Görögország vendégeként, így bárhogy alakul az utolsó forduló, Marco Rossi együttesénél több pontot már nem szerez, vagyis aligha előz.
A skótok meccse tehát úgy alakult, ahogyan azt szerettük volna. A görögök egyébként már 3–0-ra is vezettek már, végül úgy lett 3–2, hogy a hazaiak emberhátrányban fejezték be a mérkőzést.
A magyar válogatottnak az kell, hogy Skócia maradjon a második helyen. Görögország ettől a győzelemtől függetlenül sem előzheti meg, viszont a csoportot vezető Dánia még visszaeshet, ami nekünk nem lenne jó, mert a dánok jóval előttünk foglalnak helyet a világranglistán. Az ő helycseréjük ugyanolyan rossz lenne nekünk, mint Skócia világranglistás előzése, márpedig Dánia óriási meglepetésre hazai pályán nem tudta legyőzni azt a Fehéroroszországot, amelyet előtte Zalaegerszegen 6–0-ra vert. Ez azt jelenti, hogy az utolsó fordulóra úgy érkeznek meg, hogy Dánia 11, míg Skócia 10 pontos, a két csapat pedig egymás ellen játszik Skóciában. A dánoknak egy iksz is jó, de nem lesz könnyű dolguk.
Hasonló okból a bosnyákok románok felett aratott győzelme sem jött jól nekünk, mert így a csoportjukban még megelőzhetik az élen az osztrákokat, akik a 24.-ek a világranglistán.
Csoportmásodikok a pénteki eredmények után (zárójelben a világranglistás helyezésük)
Világbajnoki selejtezők (Európai zóna)
Pénteki játéknap
B-csoport
Svájc–Svédország 4–1
Szlovénia–Koszovó 0–2
C-csoport
Dánia–Fehéroroszország 2–2
Görögország–Skócia 3–2
E-csoport
Törökország–Bulgária 2–0
Grúzia–Spanyolország 0–4
H-csoport
Ciprus–Ausztria 0–2
Bosznia-Hercegovina–Románia 3–1
J-csoport
Kazahsztán–Belgium 1–1
Liechtenstein–Wales 0–1
Fotó: Angelosz Corcinisz/AFP