Dermesztő rémület uralkodik Litvániában: azonnal lezárták a fővárosi repülőteret

Átmenetileg ismét lezárták a vilniusi repülőteret, mert csütörtökön újfent meteorológiai léggömbök repültek a közelébe – közölte a litván főváros légikikötőjének üzemeltetője a Facebookon.

Ebben a hónapban ez már a hatodik ilyen incidens volt.

A litván kormány szerint ezeken a léggömbökön csempészett cigarettát szállítanak. „A légi forgalom korlátozására vonatkozó döntést a vilniusi repülőtér irányába tartó léggömbök miatt kellett meghozni” – közölte a repülőtér.

A litván kormány már korábban döntött arról, hogy november végéig lezárja a litván-fehérorosz határon lévő határátkelőket, és közölte azt is, hogy szándékában áll a léggömbök lelövése.

Lukasenka reakciója