lezárás repülőtér Fehéroroszország határzár Aljakszandr Lukasenka léggömb orosz-ukrán háború Nyugat Litvánia

Dermesztő rémület uralkodik Litvániában: azonnal lezárták a fővárosi repülőteret

2025. október 30. 22:19

A litván kormány úgy döntött, hogy november végéig a litván-fehérorosz határon lévő határátkelőket is lezárja.

2025. október 30. 22:19
null

Átmenetileg ismét lezárták a vilniusi repülőteret, mert csütörtökön újfent meteorológiai léggömbök repültek a közelébe – közölte a litván főváros légikikötőjének üzemeltetője a Facebookon.

Ebben a hónapban ez már a hatodik ilyen incidens volt.

A litván kormány szerint ezeken a léggömbökön csempészett cigarettát szállítanak. „A légi forgalom korlátozására vonatkozó döntést a vilniusi repülőtér irányába tartó léggömbök miatt kellett meghozni” – közölte a repülőtér.

A litván kormány már korábban döntött arról, hogy november végéig lezárja a litván-fehérorosz határon lévő határátkelőket, és közölte azt is, hogy szándékában áll a léggömbök lelövése.

Lukasenka reakciója

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette, hogy a litván határzár „ostoba vicc”, és azzal vádolta meg a Nyugatot, hogy hibrid háborút vív Fehéroroszország és Oroszország ellen, amit az új „szögesdrót-kerítés” korszakának nevezett.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

neszteklipschik
2025. október 31. 00:13
Lelövik szegény ártatlan lufikat!!! Diktatúra! Monnyonle! :-)))))
sersem
2025. október 30. 22:41
Azok igazi kém zeppelinek voltak. A füstölt sprotni receptjét akarták ellopni a fejlett nyugatról. Szerencsére nem sikerült. Meghiúsult a Putyin gonosz terve. Megmenekültünk. Sóhaj.
Obsitos Technikus
2025. október 30. 22:38
Ó, hogy dermednétek már meg..
5m007h 0p3ra70r
2025. október 30. 22:33
Addig örüljenek amíg nem járnak úgy, mint a dél-koreaiak.
