háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában orosz hadsereg Ukrajna Heorhij Tihij orosz-ukrán háború Oroszország újságíró Vlagyimir Putyin

Valamit titkolnia kell Kijevnek: lesöpörték az asztalról Putyin ajánlatát, majd figyelmeztették az újságírókat

2025. október 30. 19:04

„Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot, hogy figyelemmel kísérjük ezt” – fogalmazott az ukrán külügyi szóvivő.

2025. október 30. 19:04
null

Az ukrán külügyminisztérium nem javasolja külföldi és ukrán újságíróknak, hogy éljenek Vlagyimir Putyin orosz elnök ajánlatával, és ellátogassanak a Donyeck megyei Pokrovszkba, Mirnohradba, valamint a harkivi régióbeli Kupjanszkba – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő csütörtökön az X-en.

Putyin azt mondta, hogy ezeken a településeken az orosz erők bekerítették az ukrán katonákat, az ukrán hadsereg szerint azonban ez nem felel meg a valóságnak.

„Őszintén szólva nem javaslom az újságíróknak, hogy bármilyen, a harci övezetben lévő zöldfolyosókra vonatkozó putyini javaslatban bízzanak. Saját szememmel láttam, hogyan valósulnak meg ezek a javaslatok: úgy, ahogyan 2014. augusztus 29-én Ilovajszkban” – írta a szóvivő.

Tihij arra utalt, hogy 2014 augusztusában ukrán csapatok a Donyeck megyei Ilovajszk településen ellenséges ostromgyűrűben rekedtek, és folyamatos tűz alatt tartották őket. Vlagyimir Putyin 2014. augusztus 29-re virradóra a Moszkva-barát szakadár fegyveresekhez fordult azzal a felhívással, hogy nyissanak zöldfolyosót, és engedjék szabadon kivonulni az ukrán katonákat. Aznap reggel a fegyvereiket hátrahagyó ukrán katonák megkezdték a kivonulást a városból az orosz féllel előzetesen egyeztetett útvonalon, útközben azonban tűz alá vették őket. Moszkva tagadta, hogy a támadásban orosz erők is részt vettek, és később sem ismerte el, hogy lettek volna orosz katonák Ukrajna területén, a Donyec-medencében az orosz-ukrán háború 2022. februári kirobbanása előtt. A hivatalos adatok szerint 366 ukrán katona esett el, 249 sebesült meg, 128-an fogságba estek, 158 katonát pedig eltűntnek nyilvánítottak.

Heorhij Tihij bejegyzésében azt írta, hogy Putyin egyetlen célja az Ukrajna elleni háború folytatása, és soha nem tartotta be a tűzszünetre vonatkozó ígéreteit a frontvonalon. „Ne segítsenek neki újságírók elleni orosz provokációk révén bűnei igazolásában! Emlékeztetem az összes sajtóorgánumot arra is, hogy

bármilyen látogatás Ukrajna engedélye nélkül az Oroszország által megszállt területekre sérti törvényeinket és a nemzetközi jogot.

Ennek hosszú távú reputációs és jogi következményei lesznek. Figyelemmel kísérjük ezt” – fűzte hozzá a szóvivő.

Putyin ajánlata

Vlagyimir Putyin szerdán jelentette ki, hogy a Kreml „nem ellenezné”, ha a média – beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is – bejutna azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették, hogy lássák a helyzetet, és beszélhessenek az ukrán katonákkal. Később Putyin arra utasította az orosz csapatokat, hogy engedjék be az újságírókat Pokrovszk, Mirnohrad és Kupjanszk térségébe. Az orosz hadsereg kész néhány órára felfüggeszteni a harci tevékenységet ezeken a területeken – idézte őt az UNIAN hírügynökség.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Szergej SUPINSKY / AFP

Gintonic68
2025. október 30. 20:18
"Vlagyimir Putyin 2014. augusztus 29-re virradóra a Moszkva-barát szakadár fegyveresekhez fordult azzal a felhívással, hogy nyissanak zöldfolyosót, és engedjék szabadon kivonulni az ukrán katonákat." Ott és akkor a szakadárok (ukrajnai állampolgárok) harcoltak az ukrajnai hadsereg katonáival, itt Putyin "felhívhatott", de a felkelők döntöttek, nem tudható, hogy miért és hogyan történtek a dolgok...
egonsamu-2
2025. október 30. 20:15
Drogzselé nem szeretné, ha a nemzetközi sajtóképviselök saját szemükkel lássák és személyesen találkozhassanak "nemukrán" harcosokkal a fronton...
vamonos
2025. október 30. 19:56
"Tihij arra utalt, hogy 2014 augusztusában ukrán csapatok a Donyeck megyei Ilovajszk településen ellenséges ostromgyűrűben rekedtek" Vajon kik ellen harcoltak 2014-ben(!!!) az ukrán csapatok Donyeck megyében? Csak nem az orosz kisebbséget irtották éppen, ami ennek a háborúnak egyik kiváltó oka volt?
jetilovag
2025. október 30. 19:45
nem sietnek a ruszkik, a földet má felosztották maguk között az alaszkai csúcson!.....fukrajna konyec!.....szétszedik a nyugati, kínai, ruszki érdekek!....
