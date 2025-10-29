Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában orosz hadsereg bekerítés Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Vége a dalnak: bejelentette Putyin, hogy mit tervez az ukrán állampolgárokkal

2025. október 29. 17:26

Zelenszkij élete talán legnehezebb döntése előtt állhat.

2025. október 29. 17:26
null

Ukrajna politikai vezetésének kell döntenie a Kupjanszkban és Krasznoarmejszkban (ukrán nevén: Pokrovszkban) blokkolt és bekerített állampolgárai sorsáról – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor szerdán Moszkvában sebesült katonákat látogatott meg a Pavel Mandrika katonasebész nevét viselő Központi Katonai Klinikai Kórházban.

Bejelentette: az orosz fegyveres erők nem ellenzik, hogy a média, beleértve az ukrán és a külföldi sajtót is, bejusson azokra a területekre, ahol az ukrán erőket bekerítették. Mint mondta, erre az időre a harci cselekmények felfüggeszthetők.

Csak egy dolog aggaszt bennünket: az, hogy ukrán oldalról ne legyenek provokációk”

– nyilatkozott. Putyin szerint az orosz fegyveres erők a „különleges hadművelet” övezetének minden részén előrenyomulnak, és aktívan lépnek fel. Mint mondta, Oroszország azzal, amit tesz, hosszú távon biztosítja biztonságát, amit pedig az orosz fegyveres erők tesznek, az ország legfontosabb feladata. Méltatta az orosz katonák hősiességét.

Kitért a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép vasárnap bejelentett tesztelésére. Azt mondta, hogy a fegyver hajtóműve ezerszerte kisebb, mint egy atomtengeralattjáró ezzel összevethető nukleáris teljesítményű reaktora.

Közölte, hogy a Burevesztnyikbe beépített nukleáris reaktor „perceken és másodperceken belül elindítható”, és hogy az eszközben alkalmazott nukleáris technológiákat fel fogják használni a Hold-programban, az elektronikát pedig már alkalmazzák az űrprogramokban. Kilátásba helyezte e technológiáknak az orosz nemzetgazdaságban való hasznosítását.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kulszek
2025. október 29. 19:24
Az ám, hazám ! A magfizikában még számos új alkalmazási lehetőség rejlik. Miért ne lehetne magyar az új nukleáris technológiák felfedezője és hasznosítója ?
Válasz erre
0
0
borsos-2
2025. október 29. 18:39
kbe, Az Irak elleni amerikai inváziót úgy közvetítette az amcsi tv, hogy a pilóták azon nézték meg mit találtak el.
Válasz erre
1
0
kbexxx
2025. október 29. 17:51
Melyik korábbi háború volt média show? Volt a hadi tudósítás esetleg mozi híradó . A legjobban dokumentált háborúk sorát indította az ukrán ! A stratégiai lényege a meglepetés ,de.ha online ,a fotelból is képesek vagyunk nézi az nem más.mint propaganda.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. október 29. 17:42
Zelenskynek fehérzászlóba kell burkolóznia iziben!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!