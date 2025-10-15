Zelenszkij szerint új frontot nyithat Oroszország: Putyin csapatai Fehéroroszország területén mozgolódnak

Fokozódik a feszültség Kelet-Európában:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva azt állította, hogy Oroszország újabb katonai akciót készít elő Belarusz területéről.

Az ukrán államfő szerint több ország is érintett lehet, ezért Kijev figyelmeztetést küldött a potenciálisan veszélyeztetett államoknak – számolt be a Portfolio.

Zelenszkij részleteket nem közölt az orosz hadművelet jellegéről, de elmondása szerint Moszkva „ki akarja használni” Belarusz területét egy, több országra is kiterjedő katonai akcióhoz. Hozzátette: a hírszerzési értesüléseket jelenleg nem hozzák nyilvánosságra, amíg azok ellenőrzése folyamatban van.