Zelenszkij szerint új frontot nyithat Oroszország: Putyin csapatai Fehéroroszország területén mozgolódnak

2025. október 15. 15:27

Hírszerzési információk szerint Moszkva a belarusz területet használhatja fel újabb hadműveletek előkészítésére.

2025. október 15. 15:27
Fokozódik a feszültség Kelet-Európában:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési információkra hivatkozva azt állította, hogy Oroszország újabb katonai akciót készít elő Belarusz területéről. 

Az ukrán államfő szerint több ország is érintett lehet, ezért Kijev figyelmeztetést küldött a potenciálisan veszélyeztetett államoknak – számolt be a Portfolio.

Zelenszkij részleteket nem közölt az orosz hadművelet jellegéről, de elmondása szerint Moszkva „ki akarja használni” Belarusz területét egy, több országra is kiterjedő katonai akcióhoz. Hozzátette: a hírszerzési értesüléseket jelenleg nem hozzák nyilvánosságra, amíg azok ellenőrzése folyamatban van.

A feszültséget tovább növeli, hogy Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök a napokban fokozott készültségbe helyezte a fehérorosz fegyveres erőket, hivatalosan „rutinellenőrzéssel” indokolva a döntést.

A helyzet különösen érzékeny, mivel Belarusz Oroszországon és Ukrajnán kívül kizárólag NATO-tagállamokkal – Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal – határos. A nyugati katonai szövetség egyelőre nem reagált hivatalosan az ukrán figyelmeztetésre, de a térségben fokozott figyelemmel kísérik az orosz és belarusz katonai mozgásokat.

Nyitókép: Olesya KURPYAYEVA / AFP

***

