Már a télre készül Moszkva: célkeresztben Ukrajna hőerőművei és gázlétesítményei

Újabb orosz rakétatámadások érték Ukrajna energiahálózatát: a Naftogaz egyik hőerőműve kigyulladt, miközben több térségben áram- és fűtéshiány fenyeget a tél közeledtével.
Az orosz erők október 15-én éjjel találatot mértek a Naftogaz egyik hőerőművére, aminek következtében tűz keletkezett a létesítményben – számolt be az RBC Ukraine.
A támadás a héten már a harmadik volt, amely az ukrán energiahálózatot érte.
A Naftogaz vezetése szerint az orosz hadsereg az elmúlt napokban a Harkivi, Szumi és Csernyihivi régióban található gázkitermelő és energiatermelő létesítményeket is célba vette. A cég közleménye szerint a támadások a civil infrastruktúrát sújtják, nem katonai célpontokat.
„Az ellenség célja, hogy megfossza Ukrajnát a fűtéstől és az áramtól a tél előtt, de nem fog megtörni minket” – fogalmazott Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója.
A támadások miatt több térségben – köztük Harkivban, Poltavában, Dnyipropetrovszkban és Kijev környékén – vészhelyzeti áramkorlátozásokat vezettek be.
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szerint az ország tartós áramellátási nehézségekkel nézhet szembe, ezért Kijev az Európai Unióból tervez villamosenergiát importálni.
Oroszország a támadásokat katonai és stratégiai célpontok elleni csapásokként értelmezi, míg Ukrajna az orosz lépéseket „energiahadviselésnek” nevezi. A konfliktus az ukrán energiarendszerre egyre nagyobb nyomást helyez, miközben az ország téli felkészülése is nehezebbé válik.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP
