Már a télre készül Moszkva: célkeresztben Ukrajna hőerőművei és gázlétesítményei

Az orosz erők október 15-én éjjel találatot mértek a Naftogaz egyik hőerőművére, aminek következtében tűz keletkezett a létesítményben – számolt be az RBC Ukraine.

A támadás a héten már a harmadik volt, amely az ukrán energiahálózatot érte.

A Naftogaz vezetése szerint az orosz hadsereg az elmúlt napokban a Harkivi, Szumi és Csernyihivi régióban található gázkitermelő és energiatermelő létesítményeket is célba vette. A cég közleménye szerint a támadások a civil infrastruktúrát sújtják, nem katonai célpontokat.

„Az ellenség célja, hogy megfossza Ukrajnát a fűtéstől és az áramtól a tél előtt, de nem fog megtörni minket” – fogalmazott Szerhij Koreckij, a Naftogaz vezérigazgatója.

A támadások miatt több térségben – köztük Harkivban, Poltavában, Dnyipropetrovszkban és Kijev környékén – vészhelyzeti áramkorlátozásokat vezettek be.