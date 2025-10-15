Ft
Az évszázad csalására készül Zelenszkij: már nemcsak Magyarországot, hanem az Európai Uniót is hülyének nézi Ukrajna

2025. október 15. 11:55

Mindent bevet a cél érdekében.

2025. október 15. 11:55
A Mandiner olvasói is találkozhattak azzal a hírrel, hogy Ukrajnában törölnék a védett nyelvek listájáról az oroszt és a moldovait, viszont bekerülne a cseh, amely eddig nem szerepelt rajta – erről Tarasz Melnicsuk, a miniszterek kabinetjének képviselője számolt be a Verhovna Radában.

Az ukrán Today cikke szerint

a vonatkozó törvényjavaslatot már kidolgozták és be is nyújtották, hamarosan pedig elfogadhatják.

Az ukrán Alkotmány 10. cikkelye azonban megkérdőjelezi mindennek a szabályosságát, hiszen az garantálja „az orosz nyelv, valamint az ukrajnai nemzeti kisebbségek egyéb nyelveinek szabad fejlődését, használatát és védelmét”.

Amennyiben viszont mégis átmegy a tervezet, akkor Ukrajnában az alábbi nyelvek élveznek majd védelmet: belorusz, bolgár, gagauz, krími tatár, újgörög, német, lengyel, román, szlovák, magyar, cseh és héber.

A Kárpáthír szintén arra hívta fel a figyelmet szerdán, hogy kritikusai szerint a javaslat sérti az alkotmányt és megosztja a társadalmat, aláásva a pluralista, egységes Ukrajna eszméjét.

Osztap Ukrajinec filológus és katona azonban üdvözölte a javaslatot, azzal érvelve, hogy a „védett nyelv” fogalma egy fenyegetett nyelvet feltételez, az orosz nyelv pedig nem az.

Szerinte Moszkva agresszíven instrumentalizálja az orosz nyelvet, így az már nem tekinthető semleges kommunikációs eszköznek.

Mi lehet Ukrajna célja?

Anasztaszija Piljavszkij, a londoni King’s College antropológia és politika professzora szerint a lépés célja, hogy

Ukrajna formálisan megfeleljen az EU-s kisebbségvédelmi normáknak azáltal, hogy kiveszi az orosz nyelvet a védelem hatálya alól,

ezzel megelőzve azokat a vádakat, hogy Kijev megsérti az oroszajkú kisebbség jogait.

Az ukrán diplomácia értékelése

Szijjártó Péter korábban kifejtette, az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat.

A külügyminiszter felidézte, hogy több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először. Úgy tűnik azonban, hogy nem kizárt, az ukránok az egész Európai Uniót hülyének nézik.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy még nem uniós tag Ukrajna, de már most válságot idézett elő, ugyanis Európában a cukor ára hároméves mélypontra esett, többek között az Ukrajnából származó export növekedése miatt kialakult készlettöbblet miatt.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

[email protected]
2025. október 15. 15:09
Zselé meg az ukrik is tudják: A JÓ KEMÉNY OROSZ--MEG UKRÁN-- "TÉL TÁBORNOK" gondoskodik arról, hogy a ruszkik jó nagy balegyenes(eke)t BEVIGYENEK A NAGYSZÁJÚ ZSELENSZKIK KÉPÉRE. No, zselé most ezéé' van beszarva....lényegesen jobban(!!!) , mint a tavalyi meg tavaly előtti "tél-közelgő" időkben. Zofort húz is Amerikába új és még több pénzt nyalizni.....Trump elnök úrhoz, aki megszánja, oszt' csurgat neki némi BAKSIST...
jan36
2025. október 15. 14:20
Tulajdonképpen, azt a moldáv nyelvet vezették ki, akik farvizén akartak az unyóba beosonni. Bravó! Valaki mondta ezeknek az atomtudósoknak, hogy a moldáv nyelv tulajdonképpen román? Kicsit oroszos akcentussal, néhány szláv jövenyszóval, de akkor is román. Aki beszél románul, minden nehézség nélkül megérti. És ők is kölcsönösen. Kíváncsi vagyok, hogy a román dákivadékok felemelik-e a szavukat a "Pruton túli testvérek" érdekében? Vagy marad a lapítás...
Dixtroy
2025. október 15. 14:08
Zeló védi az anyanyelvét.
Dixtroy
2025. október 15. 14:06
"azzal érvelve, hogy a „védett nyelv” fogalma egy fenyegetett nyelvet feltételez, az orosz nyelv pedig nem az" Tehát fenyegetitek a magyart. Miért? Nincs jobb dolgotok?
