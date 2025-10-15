Ukrajna nem vár tovább, történelmi döntést hoz: két nyelv nem lesz többé védett
Kijevben már az Alkotmány sem számít.
Mindent bevet a cél érdekében.
A Mandiner olvasói is találkozhattak azzal a hírrel, hogy Ukrajnában törölnék a védett nyelvek listájáról az oroszt és a moldovait, viszont bekerülne a cseh, amely eddig nem szerepelt rajta – erről Tarasz Melnicsuk, a miniszterek kabinetjének képviselője számolt be a Verhovna Radában.
Az ukrán Today cikke szerint
a vonatkozó törvényjavaslatot már kidolgozták és be is nyújtották, hamarosan pedig elfogadhatják.
Az ukrán Alkotmány 10. cikkelye azonban megkérdőjelezi mindennek a szabályosságát, hiszen az garantálja „az orosz nyelv, valamint az ukrajnai nemzeti kisebbségek egyéb nyelveinek szabad fejlődését, használatát és védelmét”.
Amennyiben viszont mégis átmegy a tervezet, akkor Ukrajnában az alábbi nyelvek élveznek majd védelmet: belorusz, bolgár, gagauz, krími tatár, újgörög, német, lengyel, román, szlovák, magyar, cseh és héber.
A Kárpáthír szintén arra hívta fel a figyelmet szerdán, hogy kritikusai szerint a javaslat sérti az alkotmányt és megosztja a társadalmat, aláásva a pluralista, egységes Ukrajna eszméjét.
Osztap Ukrajinec filológus és katona azonban üdvözölte a javaslatot, azzal érvelve, hogy a „védett nyelv” fogalma egy fenyegetett nyelvet feltételez, az orosz nyelv pedig nem az.
Szerinte Moszkva agresszíven instrumentalizálja az orosz nyelvet, így az már nem tekinthető semleges kommunikációs eszköznek.
Anasztaszija Piljavszkij, a londoni King’s College antropológia és politika professzora szerint a lépés célja, hogy
Ukrajna formálisan megfeleljen az EU-s kisebbségvédelmi normáknak azáltal, hogy kiveszi az orosz nyelvet a védelem hatálya alól,
ezzel megelőzve azokat a vádakat, hogy Kijev megsérti az oroszajkú kisebbség jogait.
Szijjártó Péter korábban kifejtette, az ukrán diplomácia rendre „hülyének nézi” a magyarokat.
A külügyminiszter felidézte, hogy több kétoldalú találkozón felvetette a kárpátaljai magyarok megnyirbált nyelvi jogainak kérdését, ám ukrán kollégája mindig úgy tett, mintha erről a problémáról akkor hallana először. Úgy tűnik azonban, hogy nem kizárt, az ukránok az egész Európai Uniót hülyének nézik.
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy még nem uniós tag Ukrajna, de már most válságot idézett elő, ugyanis Európában a cukor ára hároméves mélypontra esett, többek között az Ukrajnából származó export növekedése miatt kialakult készlettöbblet miatt.
