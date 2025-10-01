Segélykiáltás érkezett Nyugat-Európából: még nem uniós tag Ukrajna, de már most válságot idézett elő

Európában a cukor ára hároméves mélypontra esett, többek között az Ukrajnából származó export növekedése miatt kialakult készlettöbblet miatt. Erről számolt be a Financial Times alapján az Epravda.

Az európai cukoripar mély válságban van.

A magas költségek és a szabályozási nyomás nemcsak a nyereségre vannak hatással, hanem gyárak bezárásához is vezetnek

– írja a lap. Az ukrán export növekedése készlettöbbletet eredményezett, a cukorrépa-termelés nőtt, a cukorfogyasztás viszont csökkent. „Ha nem történik árkorrekció, még több cukorgyárat fognak bezárni Európában” – közölték a Cristalco-nál, a Cristal Union leányvállalatánál.

A francia Tereos cukorholding szerint az árak csökkenése, valamint a klímával, betegségekkel és szabályozási előírásokkal kapcsolatos költségnövekedés „veszélybe sodorta az európai cukorgyártás életképességét hosszú távon”. A Tereos közölte, hogy 2017 óta tonnánként 200 euróval nőtt a cukor termelési önköltsége.