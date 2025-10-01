Segélykiáltás érkezett Nyugat-Európából: még nem uniós tag Ukrajna, de már most válságot idézett elő

Nincs több titok: egyértelműen kiderült, miért nem szeretik a magyarokat Ukrajnában
Úgy tűnik, hogy mindent a politika határoz meg, így egy elnökváltás után könnyen jó viszony jöhet létre a két ország között.
Európában a cukor ára hároméves mélypontra esett, többek között az Ukrajnából származó export növekedése miatt kialakult készlettöbblet miatt. Erről számolt be a Financial Times alapján az Epravda.
Az európai cukoripar mély válságban van.
A magas költségek és a szabályozási nyomás nemcsak a nyereségre vannak hatással, hanem gyárak bezárásához is vezetnek
– írja a lap. Az ukrán export növekedése készlettöbbletet eredményezett, a cukorrépa-termelés nőtt, a cukorfogyasztás viszont csökkent. „Ha nem történik árkorrekció, még több cukorgyárat fognak bezárni Európában” – közölték a Cristalco-nál, a Cristal Union leányvállalatánál.
A francia Tereos cukorholding szerint az árak csökkenése, valamint a klímával, betegségekkel és szabályozási előírásokkal kapcsolatos költségnövekedés „veszélybe sodorta az európai cukorgyártás életképességét hosszú távon”. A Tereos közölte, hogy 2017 óta tonnánként 200 euróval nőtt a cukor termelési önköltsége.
Az ágazatra nyomást gyakorol az EU politikája is, amely „a blokk termelőit kegyetlen környezetvédelmi szabványok elé állítja”.
A gyártók azt is kiemelik, hogy az Ukrajnából származó import 2023–2024-ben meghaladta az 1 millió tonnát. Brüsszel a kvótákat 80 százalékkal csökkentette.
Az Európai Bizottság adatai szerint a cukor ára Európában több mint egyharmaddal esett tavaly nyárhoz képest – júniusban 536 euró/tonnára. A spekulatív kereskedők a New York-i cukorfutures piacon 2019 óta a legnagyobb nettó short pozíciót halmozták fel – ez az elmúlt évek legnagyobb kollektív áresésre tett fogadása volt a CFTC adatai szerint.
A Tereos augusztusban közölte, hogy a június végéig tartó három havi bevétele 25 százalékkal, 1,2 milliárd euróra csökkent az előző év azonos időszakához képest, míg az EBITDA 79 százalékkal, 56 millió euróra esett. A csoport 22 millió eurós üzemi veszteséget könyvelt el, nettó adóssága pedig 2,265 milliárd euróra nőtt, ugyanakkor fenntartotta éves előrejelzését.
A Südzucker arról számolt be, hogy működési nyeresége 85 százalékkal, 22 millió euróra zuhant,
cukorüzletága pedig 56 millió eurós veszteséget szenvedett el.
A vállalat akár 200 millió eurós veszteségre is számít, de reménykedik abban, hogy az árak helyreállnak.
A Cristal Union nettó nyeresége 62 százalékkal, 117 millió euróra csökkent a „lényegesen kedvezőtlenebb piaci feltételek közepette”. Az árak esése miatt Európában már öt gyárat bezártak, és a cukorrépa-területek közel 10 százalékkal zsugorodnak.
A 2024/25-ös gazdasági évben Ukrajna 580 ezer tonna cukrot exportált, ami az ország teljes termelésének 32 százalékát teszi ki. Az export 16 százalékkal csökkent az előző „szezonhoz” képest, amikor 692 ezer tonnát szállítottak külföldre.
2024-ben az ukrán gyártók történelmi rekordot döntöttek a cukorexportban: 746,3 ezer tonnát irányítottak a külső piacokra 419 millió dollár értékben.
Korábban beszámoltak arról, hogy idén 27 ukrán cukorgyár tervezi 1,5 millió tonna cukor előállítását. Ez 300 ezer tonnával kevesebb, mint az előző szezonban, de ez a mennyiség továbbra is fedezi a belföldi cukorfogyasztást, amelyet 2022 óta 900 ezer tonnára becsülnek.
Ebben a szezonban két gyárral kevesebb működik majd, mint tavaly.
Orbán Viktor korábban következetesen azt hangoztatta, többek között azért sem lenne jó, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lenne, mert elárasztaná az uniós piacot olcsó, sok esetben génmódosított mezőgazdasági termékekkel.
