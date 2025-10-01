Ft
10. 01.
szerda
Kína Németország Lengyelország Magyarország Ukrajna társadalom szimpátia ukrán

Nincs több titok: egyértelműen kiderült, miért nem szeretik a magyarokat Ukrajnában

2025. október 01. 12:26

Úgy tűnik, hogy mindent a politika határoz meg, így egy elnökváltás után könnyen jó viszony jöhet létre a két ország között.

2025. október 01. 12:26
null

Az ukránok a legpozitívabban Németországhoz, Nagy-Britanniához, Norvégiához és Franciaországhoz viszonyulnak, míg Magyarország, Kína, Irak és Szerbia a legrosszabb értékelést kapták. Erről az Active Group cég és az Experts Club elemzőközpont augusztus végén végzett kutatásának eredményei tanúskodnak – írja az open4business.

„Augusztus végén reprezentatív felmérést végeztünk 800 válaszadó körében, figyelembe véve a nemet, életkort és a lakóhely régióját. A hibahatár nem haladja meg a 3,5%-ot. Ez már nem az első hasonló kutatás, ezúttal azonban 50 országot választottunk ki gazdasági szempontból – azokról az országokról kérdeztünk az embereket, amelyekkel Ukrajna a legtöbbet kereskedik” – mondta Andrij Jeremenko szociológus, az Active Group alapítója az „Interfax-Ukrajina” ügynökségnél tartott keddi sajtótájékoztatón.

„Az ukránok leginkább az Európai Uniótól remélik a béke elérését – így gondolja a válaszadók 42%-a. Az Egyesült Államokat majdnem 26% támogatja, Nagy-Britanniát 13%.

Más olyan nagy országokról, mint Kína, India vagy Brazília az ukránok gyakorlatilag nem hiszik, hogy azok hozzájárulhatnak az orosz-ukrán konfliktus rendezéshez”

– hangsúlyozta Jeremenko. Az Active Group kutatócég igazgatója, Olekszandr Poznyij hozzátette, hogy gazdasági téren Ukrajna fő partnerei Kína, Lengyelország, Németország, Törökország és az USA.

Magyarország, Németország és Kína megítélése

„Azonban a viszonyulás ezekhez az országokhoz nagyon eltérő. Németországhoz például az ukránok több mint 76%-a pozitívan áll hozzá, míg Kínához csak 12%, negatív véleményt meg a lakosság 40%-a fogalmaz meg.

Még kritikusabb a helyzet Magyarországgal, ahol a pozitív vélemények 16%-ot, a negatív hozzáállás pedig 55%-ot tesznek ki.”

Az Experts Club alapítója és az „Interfax-Ukrajina” hírügynökség vezérigazgató-helyettese, Makszim Urakin felhívta a figyelmet Ukrajna vezető partnereivel folytatott kereskedelmének gazdasági egyensúlytalanságaira.

„2025 első félévében Ukrajna külkereskedelmi mérlegének negatív szaldója 18,5 milliárd dollár volt, míg 2024-ben ez az adat 12,4 milliárd dollár volt. Tehát jelentős romlásról beszélhetünk. Kínával a negatív szaldó meghaladta a 7 milliárd dollárt, Németországgal a 2 milliárdot, Lengyelországgal több mint 1 milliárdot, az USA-val pedig körülbelül 2 milliárdot” – emelte ki a szakértő.

Hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is erős mezőgazdasági exportőr – gabonát, olajos magvakat, fémeket exportál –, miközben az EU-ból és Kínából származó import főként gépekből, berendezésekből, járművekből, elektronikából és vegyipari termékekből áll.

„Ez ismét megerősíti a gazdaság mélyreható strukturális átalakításának és a külgazdasági kapcsolatok diverzifikálásának szükségességét. Nem függhetünk a továbbiakban egy szűk beszállítói körtől” – jegyezte meg Urakin.

Ez állhat a negatív érzések hátterében

Ugyanakkor a szakértő szerint a szociológiai adatok bizonyos paradoxont is mutatnak.

„A legjobb gazdasági partnereink Egyiptom, Spanyolország, Moldova, Algéria, Libanon és Irak. Azonban az ukránok többségének viszonya ezekhez az országokhoz semleges vagy akár még negatív is lehet. Ez azt jelzi, hogy a társadalom értékeléseit nem az gazdasági haszon határozza meg, hanem a politikai nyilatkozatok vagy események” – tette hozzá.

Urakin összegzésképpen megállapította, hogy az ilyen eltérés a gazdasági eredmények és a közvélemény hozzáállása között hosszú távú következményekkel járhat Ukrajna külpolitikájára.

„Az Ukrajnával kereskedő külföldi államok képviseleteinek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az ukrán társadalomra: kulturális rendezvényeket kell szervezni, humanitárius projekteket támogatni, pozitív imázst formálni.

Ellenkező esetben továbbra is olyan helyzet marad fenn, amikor egy ország fontos kereskedelmi partnerünk, a lakosság többsége mégis negatívan ítéli meg”

hangsúlyozta az Experts Club alapítója.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

fortissima
2025. október 01. 14:25
A jövő tavaszi kormányváltás sokat javít majd a tarthatatlan helyzeten. A kárpátaljai magyarok 88%-a szeretne az EU-hoz csatlakozni. Ki kell szabadítani Magyarországot Moszkva halálos öleléséből, és a magyar érdek szerint kell Ukrajnával külpolitizálni végre!
auditorium
2025. október 01. 14:04
Városunkban nagyon sok ukrán van, főleg nők és gyerekek. A nők java háztartásokban dolgozik, igy támogatja az otthon maradottakat. Ma volt alkalmam beszélgetni velük. Az átlag műveltségi szint inkább alacsony, viszont megértettem, mi a véleményük az immár 3,5 év óta tartó orosz-ukrán háborúról. 1) Az általános vélemény, hogy az oroszok a fél Európát visszafoglalnák, ha ők nem harcolnának. . 2) Zele-t ők szabadságharcosnak tekintik és nincs ellene szokszó. 3) Szóba került Magyarország, kérdezték "Miért ilyen Ukrajna ellenes és milyért ennyire oroszbarát?" Megválaszoltam a kárpátaljai ottani magyar kisebbség elnyomásával. (Erről nem is hallottak még, hogy ott magyar kisebbség él- sic) az orosz kőolajvezeték Druzsba robbantgatásáról sem hallottak. Kérdeztem: Mely európai országnak NINCS TENGERPARTJA és kikötője. Nem tudták. Erre felsoroltam Mo-t, Szlovákiát, Ausztriát, Csehországot és Szerbiát. Tehát ezekben az országokban nehéz amer.palagázt venni orosz helyett. Csodálkoztak.
nempolitizalok-0
2025. október 01. 13:52
Kurvára nem érdekünk egy erős ukrajna, a magyarüldözésükkel, a nagy arcúkkal, a fenyegetéseikkel. Minél kisebb annál jobb.
nagylajos
2025. október 01. 13:51
Miért a román, rác területlopók szeretik hazánkat? Vagy a most Orbán haverjaként tetszelgő kommunista, magyargyűlölő Ficó? Ne bomoljon senki: Nagy-Magyarország (pontosabban teljes Magyarország) sohasem létezett utódállamainak skizofrén népei MIND gyűlölik a magyarokat. Ezekkel SEMMILYEN szövetég nem lehet. Mert az első adandó alkalommal hátba szúrnak (ahogy Fico már meg is tette). Orbán nagyon rosszul teszi, hogy a magyar érdekeket háttérbe tolva az alap-ellenségeinkkel bratyizik.
