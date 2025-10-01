Nincs több titok: egyértelműen kiderült, miért nem szeretik a magyarokat Ukrajnában

Most érkezett: végleg kihúzta a gyufát Zelenszkij, nem kellett sokat várni Magyarország válaszlépésére
„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.
Úgy tűnik, hogy mindent a politika határoz meg, így egy elnökváltás után könnyen jó viszony jöhet létre a két ország között.
Az ukránok a legpozitívabban Németországhoz, Nagy-Britanniához, Norvégiához és Franciaországhoz viszonyulnak, míg Magyarország, Kína, Irak és Szerbia a legrosszabb értékelést kapták. Erről az Active Group cég és az Experts Club elemzőközpont augusztus végén végzett kutatásának eredményei tanúskodnak – írja az open4business.
„Augusztus végén reprezentatív felmérést végeztünk 800 válaszadó körében, figyelembe véve a nemet, életkort és a lakóhely régióját. A hibahatár nem haladja meg a 3,5%-ot. Ez már nem az első hasonló kutatás, ezúttal azonban 50 országot választottunk ki gazdasági szempontból – azokról az országokról kérdeztünk az embereket, amelyekkel Ukrajna a legtöbbet kereskedik” – mondta Andrij Jeremenko szociológus, az Active Group alapítója az „Interfax-Ukrajina” ügynökségnél tartott keddi sajtótájékoztatón.
„Az ukránok leginkább az Európai Uniótól remélik a béke elérését – így gondolja a válaszadók 42%-a. Az Egyesült Államokat majdnem 26% támogatja, Nagy-Britanniát 13%.
Más olyan nagy országokról, mint Kína, India vagy Brazília az ukránok gyakorlatilag nem hiszik, hogy azok hozzájárulhatnak az orosz-ukrán konfliktus rendezéshez”
– hangsúlyozta Jeremenko. Az Active Group kutatócég igazgatója, Olekszandr Poznyij hozzátette, hogy gazdasági téren Ukrajna fő partnerei Kína, Lengyelország, Németország, Törökország és az USA.
„Azonban a viszonyulás ezekhez az országokhoz nagyon eltérő. Németországhoz például az ukránok több mint 76%-a pozitívan áll hozzá, míg Kínához csak 12%, negatív véleményt meg a lakosság 40%-a fogalmaz meg.
Még kritikusabb a helyzet Magyarországgal, ahol a pozitív vélemények 16%-ot, a negatív hozzáállás pedig 55%-ot tesznek ki.”
Az Experts Club alapítója és az „Interfax-Ukrajina” hírügynökség vezérigazgató-helyettese, Makszim Urakin felhívta a figyelmet Ukrajna vezető partnereivel folytatott kereskedelmének gazdasági egyensúlytalanságaira.
„2025 első félévében Ukrajna külkereskedelmi mérlegének negatív szaldója 18,5 milliárd dollár volt, míg 2024-ben ez az adat 12,4 milliárd dollár volt. Tehát jelentős romlásról beszélhetünk. Kínával a negatív szaldó meghaladta a 7 milliárd dollárt, Németországgal a 2 milliárdot, Lengyelországgal több mint 1 milliárdot, az USA-val pedig körülbelül 2 milliárdot” – emelte ki a szakértő.
Hozzátette, hogy Ukrajna továbbra is erős mezőgazdasági exportőr – gabonát, olajos magvakat, fémeket exportál –, miközben az EU-ból és Kínából származó import főként gépekből, berendezésekből, járművekből, elektronikából és vegyipari termékekből áll.
„Ez ismét megerősíti a gazdaság mélyreható strukturális átalakításának és a külgazdasági kapcsolatok diverzifikálásának szükségességét. Nem függhetünk a továbbiakban egy szűk beszállítói körtől” – jegyezte meg Urakin.
Ugyanakkor a szakértő szerint a szociológiai adatok bizonyos paradoxont is mutatnak.
„A legjobb gazdasági partnereink Egyiptom, Spanyolország, Moldova, Algéria, Libanon és Irak. Azonban az ukránok többségének viszonya ezekhez az országokhoz semleges vagy akár még negatív is lehet. Ez azt jelzi, hogy a társadalom értékeléseit nem az gazdasági haszon határozza meg, hanem a politikai nyilatkozatok vagy események” – tette hozzá.
Urakin összegzésképpen megállapította, hogy az ilyen eltérés a gazdasági eredmények és a közvélemény hozzáállása között hosszú távú következményekkel járhat Ukrajna külpolitikájára.
„Az Ukrajnával kereskedő külföldi államok képviseleteinek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az ukrán társadalomra: kulturális rendezvényeket kell szervezni, humanitárius projekteket támogatni, pozitív imázst formálni.
Ellenkező esetben továbbra is olyan helyzet marad fenn, amikor egy ország fontos kereskedelmi partnerünk, a lakosság többsége mégis negatívan ítéli meg”
– hangsúlyozta az Experts Club alapítója.
