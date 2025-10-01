Nincs több titok: egyértelműen kiderült, miért nem szeretik a magyarokat Ukrajnában

Az ukránok a legpozitívabban Németországhoz, Nagy-Britanniához, Norvégiához és Franciaországhoz viszonyulnak, míg Magyarország, Kína, Irak és Szerbia a legrosszabb értékelést kapták. Erről az Active Group cég és az Experts Club elemzőközpont augusztus végén végzett kutatásának eredményei tanúskodnak – írja az open4business.

„Augusztus végén reprezentatív felmérést végeztünk 800 válaszadó körében, figyelembe véve a nemet, életkort és a lakóhely régióját. A hibahatár nem haladja meg a 3,5%-ot. Ez már nem az első hasonló kutatás, ezúttal azonban 50 országot választottunk ki gazdasági szempontból – azokról az országokról kérdeztünk az embereket, amelyekkel Ukrajna a legtöbbet kereskedik” – mondta Andrij Jeremenko szociológus, az Active Group alapítója az „Interfax-Ukrajina” ügynökségnél tartott keddi sajtótájékoztatón.

„Az ukránok leginkább az Európai Uniótól remélik a béke elérését – így gondolja a válaszadók 42%-a. Az Egyesült Államokat majdnem 26% támogatja, Nagy-Britanniát 13%.

Más olyan nagy országokról, mint Kína, India vagy Brazília az ukránok gyakorlatilag nem hiszik, hogy azok hozzájárulhatnak az orosz-ukrán konfliktus rendezéshez”

– hangsúlyozta Jeremenko. Az Active Group kutatócég igazgatója, Olekszandr Poznyij hozzátette, hogy gazdasági téren Ukrajna fő partnerei Kína, Lengyelország, Németország, Törökország és az USA.