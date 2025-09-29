Most érkezett: végleg kihúzta a gyufát Zelenszkij, nem kellett sokat várni Magyarország válaszlépésére

Futótűzként terjedt el ez az ukrán álhír a magyar médiában: a Telex indította el a lavinát
Bemutatták, hogy terjed Magyarországon az ukrán dezinformáció.
„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.
Gulyás Gergely hétfőn beszámolt a Facebook-oldalán arról, hogy egész pontosan mi lesz Magyarország válasza az ukrán cenzúrára. „Az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.
Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről” – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ukránok eddigi lépését.
„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.
Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.
Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna. Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást” – fogalmazott Gulyás Gergely.
Az érintett ukrán hírportálok a következők:
1. tsn.ua
2. oboz.ua
3. anons-zak.com.ua
4. ungvar.uz.ua/
5. zakarpattya.net.ua/
6. pravda.com.ua
7. hromadske.ua
8. nv.ua
9. lb.ua
10. insiderinfo.com.ua
11. uaonline.com.ua
12. eurointegration.com.ua
Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala
