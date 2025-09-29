Ft
09. 29.
hétfő
háború Háború Ukrajnában cenzúra Magyarország válaszlépés Ukrajna Volodimir Zelenszkij Gulyás Gergely híroldal Európai Unió

Most érkezett: végleg kihúzta a gyufát Zelenszkij, nem kellett sokat várni Magyarország válaszlépésére

2025. szeptember 29. 12:21

„Egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra” – szögezte le Gulyás Gergely.

2025. szeptember 29. 12:21
null

Gulyás Gergely hétfőn beszámolt a Facebook-oldalán arról, hogy egész pontosan mi lesz Magyarország válasza az ukrán cenzúrára. „Az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.

Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről” – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ukránok eddigi lépését.

A magyar válaszlépés

„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.

Nem hiszem, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá. Egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.

Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna. Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást” – fogalmazott Gulyás Gergely

Az érintett ukrán hírportálok a következők:

1. tsn.ua 
2. oboz.ua 
3. anons-zak.com.ua
4. ungvar.uz.ua/
5. zakarpattya.net.ua/
6. pravda.com.ua 
7. hromadske.ua 
8. nv.ua 
9. lb.ua  
10. insiderinfo.com.ua 
11. uaonline.com.ua   
12. eurointegration.com.ua

Nyitókép: Gulyás Gergely Facebook-oldala

dejavu
2025. szeptember 29. 13:22
rendkívül bátor cselekedet, miközben Zaharova és egy Prosti Srácok-os újságíró egymást hivatkozzák körbe egy orosz dezinformáció alapján egy feltételezett ukrán hamiszászlós támadás kapcsán.
dejavu
2025. szeptember 29. 13:14
vidéki örökzöld az áram lekapcsolása. Egyszer olvasgatnátok az interkonnektor és áramimport-export témájában…
thehun
2025. szeptember 29. 13:12
Pusztuljon UA.....ok egy gyilkos, maffia nemzet!!!! Ezekkel az allatokal csak Putin kepes elbanni, mert a fasszopo nyugat meg nem tudja mennyire egy mocskos szar nemzetrol van szo!!! Ja, hamarosna megtudjak, kik ezek a szarok valojaban!
dejavu
2025. szeptember 29. 13:10
mi azért vagyunk békepártiak, mert nincs pénzünk fegyverekre.
