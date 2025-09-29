Most érkezett: végleg kihúzta a gyufát Zelenszkij, nem kellett sokat várni Magyarország válaszlépésére

Gulyás Gergely hétfőn beszámolt a Facebook-oldalán arról, hogy egész pontosan mi lesz Magyarország válasza az ukrán cenzúrára. „Az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni.

Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről” – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ukránok eddigi lépését.

A magyar válaszlépés

„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.