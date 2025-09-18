Most érkezett: letiltották Ukrajnában az Origót és a Demokratát

Nem először esik csorba az ukrán sajtószabadságon

Tavaly októberben számoltunk be róla, hogy Ukrajnában betiltották az erőszakos mozgósítást rögzítő videófelvételek közzétételét a különféle médiumokban és közösségi platformokon. A vitatott döntést azzal indokolják, hogy a kényszersorozásról készült videók hátráltatják a mozgósítás folyamatát, társadalmi felháborodást szítanak és ártanak az ország nemzetközi megítélésének, márpedig mindez az orosz propaganda céljait szolgálja – áll az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi parancsnokságának hivatalos közleményében.