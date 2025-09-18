Ukrajnában elszabadult a pokol, fenyegetőzni kezdtek: „Fuss, Orbán, amíg nem késő!”
Az SZBU egykori vezetője szerint csak idő kérdése, és menekülnie kell Magyarország miniszterelnökének, akit orosz kémnek tart.
Sajtószabadság ukrán módra. Az indoklás szerint a magyar oldalak álhíreket terjesztettek az ukránok „terrorista tevékenységéről”, gúnyolták Ukrajna támogatását és kritizálták a szankciós politikát.
Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek „orosz propagandát terjesztettek” – számolt be a hírről a Uablocklist honlapja.
A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat kezdeményezte.
Blokkolás alá kerültek:
Az indoklás szerint ezek az internetes források álhíreket terjesztettek az ukránok „terrorista tevékenységéről”, gúnyolták Ukrajna támogatását, az EU-t és a NATO-t megosztottnak és hatástalannak mutatták be, kritizálták a szankciós politikát, emellett pedig összeesküvés-elméleteket közvetítettek.
Ukrajnában nincs sajtószabadság: a független lapokat betiltották, Zelenszkij kormánya brutális cenzúrát vezetett be, a még működő médiumokat pedig CIA-pénzek tartják életben.
Tavaly októberben számoltunk be róla, hogy Ukrajnában betiltották az erőszakos mozgósítást rögzítő videófelvételek közzétételét a különféle médiumokban és közösségi platformokon. A vitatott döntést azzal indokolják, hogy a kényszersorozásról készült videók hátráltatják a mozgósítás folyamatát, társadalmi felháborodást szítanak és ártanak az ország nemzetközi megítélésének, márpedig mindez az orosz propaganda céljait szolgálja – áll az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi parancsnokságának hivatalos közleményében.
A kárpátaljai férfinak írásos felmentése is volt a katonai szolgálat alól.
Július 9-én számoltunk be róla, hogy ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, aki később meghalt. A beregszászi Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások. Orbán Viktor később közölte, a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.
Szép kis történelmi párhuzamot vezet le Ulf Kristersson, de az valahogy kimaradt belőle, hogy Ukrajna mit tett a Barátság vezetékkel.
Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP