Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
sajtószabadság Origo demokrata Ukrajna

Most érkezett: letiltották Ukrajnában az Origót és a Demokratát

2025. szeptember 18. 10:47

Sajtószabadság ukrán módra. Az indoklás szerint a magyar oldalak álhíreket terjesztettek az ukránok „terrorista tevékenységéről”, gúnyolták Ukrajna támogatását és kritizálták a szankciós politikát.

2025. szeptember 18. 10:47
null

Ukrajnában blokkoltak 15 magyarországi, romániai, moldovai és görögországi weboldalt, amelyek „orosz propagandát terjesztettek” – számolt be a hírről a Uablocklist honlapja.

A blokkolást az Ukrán Biztonsági Szolgálat kezdeményezte.

Ezt is ajánljuk a témában

Blokkolás alá kerültek:

  • magyar nyelvű oldalak: Origo, Demokrata, Vdtablog, Szilaj Csikó, Pravda Magyarország, News Front, Bal-Rad, Hirlistazó;
  • Pravda Romania, Flux24, Sputnik Moldova–România, TopWar, Rezistenta, valamint a Moldovai Köztársaság Kommunista Pártjának hivatalos weboldala (pcrm.md);
  • a görög 902.gr oldal – a Görög Kommunista Párt hivatalos felülete.

Az indoklás szerint ezek az internetes források álhíreket terjesztettek az ukránok „terrorista tevékenységéről”, gúnyolták Ukrajna támogatását, az EU-t és a NATO-t megosztottnak és hatástalannak mutatták be, kritizálták a szankciós politikát, emellett pedig összeesküvés-elméleteket közvetítettek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nem először esik csorba az ukrán sajtószabadságon

Tavaly októberben számoltunk be róla, hogy Ukrajnában betiltották az erőszakos mozgósítást rögzítő videófelvételek közzétételét a különféle médiumokban és közösségi platformokon. A vitatott döntést azzal indokolják, hogy a kényszersorozásról készült videók hátráltatják a mozgósítás folyamatát, társadalmi felháborodást szítanak és ártanak az ország nemzetközi megítélésének, márpedig mindez az orosz propaganda céljait szolgálja – áll az Ukrán Fegyveres Erők szárazföldi parancsnokságának hivatalos közleményében.

Ezt is ajánljuk a témában

Július 9-én számoltunk be róla, hogy ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, aki később meghalt. A beregszászi Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások. Orbán Viktor később közölte, a kormány kezdeményezte Brüsszelben, hogy az Európai Unió emberi jogi szankciós listájára azonnali hatállyal vegyék fel azokat az ukrán vezetőket, akik felelősek Sebestyén József haláláért.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

 

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. szeptember 18. 12:38
A diktatórikus rendszerben csak EGY igazság van: az övék. Ilyenkor szokták betiltani a külföldi lapokat. Nekünk, magyaroknak van ebben tapasztalatunk, mert 4o éven keresztül csak KÖZPONTILAG szelektált napilapokat, hetilapokat lehetett kapni a hirlapárusoknál. A satellit hiradás "Early Bird" 1965-ben kezdte működtetését az USA-ból Nagybritanniának. Ez nagy szó volt akkor. Ma már sok SAT csatornát foghatunk. Nehezebb a kormánynak kellemetlen hireket eltitkolni.
Válasz erre
0
0
dodek4b
2025. szeptember 18. 12:33
Íme a szólásszabadság Ukrán módon !
Válasz erre
1
0
Cs72
2025. szeptember 18. 12:33
2024-ben 76 sajtó-helyreigazítási perben született ítélet kormánypárti médiatermékek ellen, ebből 67 esetben marasztaló ítélet. A negatív „rekorder” a Magyar Nemzet volt: 24 elmarasztaló ítélettel, őt követte az Origo és a Ripost egyaránt 13-13 elbukott perrel. Független média esetében 2024-ben 26 ilyen per volt, ezek közül 19 ügyben a médium volt a nyertes.
Válasz erre
0
0
Janika50
2025. szeptember 18. 12:22
Olvasva a cikket, a hozzászólásokat, mint álltalában most is vegyes a kép. A magamé annyi, hogy a letiltás "európai érték". Miért? Mert, mint köztudott, hoholisztánújkazária "európa érett"! És ha igy van, márpedig igy van, hisz libsik=komcsik állitják. És mint az közismert, a komcsi mindig igazat mond. Legalábbis belém ezt próbálták sulykolni. Azomban nem értem, belém hiába próbálák betáplálni, mindig hidegen hagyott. Napjainkra senkit nem kábittanak hasonló maszlagokkal, mégis rengetegen elfogadják. Lelkük rajta. Előbb, vagy utóbb rájönnek majd, amiben hisznek, az egyetemes emberi civilizáció egyik legnagyobb tévútja. Akár a digitális világ, meg a m.i.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!