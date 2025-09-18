Ft
09. 18.
csütörtök
Nem képes leállni: újfent Orbán Viktornak üzent a svéd miniszterelnök, orrvérzésig tolná Ukrajna támogatását

2025. szeptember 18. 07:55

Szép kis történelmi párhuzamot vezet le Ulf Kristersson, de az valahogy kimaradt belőle, hogy Ukrajna mit tett a Barátság vezetékkel.

2025. szeptember 18. 07:55
null

Mint ismeretes, egy ideje már zajlik az adok-kapok Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök között. Az egész azzal indult, hogy Orbán Viktornak feltűnt az a hír, miszerint 284 kiskorú lány ellen nyomoznak Svédországban, mivel a különféle migráns-bandák megkörnyékezték őket bérgyilkosnak – s mivel kiskorúak, kevésbé büntethetőek gyilkosságért. Kristersson válaszában jogállamizott egy jót, mire Orbán Viktor szinte azonnal megosztott egy statisztika csomagot, amiben bemutatta: 

hatalmas károkat okozott a migráció Svédországnak.

Mellesleg a svéd helyzet még annál is rosszabb, mint amit Orbán Viktor bemutatott a posztokban, erről itt olvashat bővebben.

Ezek után a svéd miniszterelnök angolul-magyarul-svédül írt egy nyílt levelet magyar kollégájának, amiben azt ecseteli, hogy Svédország milyen jó barátja volt Magyarországnak a történelem folyamán, s épp ezért kell Ukrajnát orrvérzésig támogatni. Mint fogalmazott, „Svédország és a svéd nemzet mindig is Magyarország és a magyar nemzet barátja volt, ezt te is tudod. Mi a barátaitok voltunk kormányzásodat megelőzően, azok vagyunk kormányzásod alatt, és azok leszünk kormányzásod után is a jövőben.”

Kifejtette, „ezért van az, hogy mi, épp úgy mint 1944-ben és 1956-ban, támogatjuk azok demokratikus országokat amelyeket az orosz tankok le próbálnak tarolni. Abban az időben Magyarország volt a célpont, ma Ukrajna. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik ország is lehet az.”

Arról Ulf Kristersson valahogy megfeledkezett, hogy a) Ukrajnában a háború miatt egy ideje már nem volt választás, a Zelenszkij-kabinet megbízatása lejárt, ellenzékinek meg nem túl szerencsés lenni, b) amikor Svédország segítette Magyarországot, akkor Magyarország nem próbálkozott olyasmikkel, mint amilyen a Barátság kőolajvezeték megtámadása volt ukrán részről.

Nyitókép: Kin Cheung / POOL / AFP

 

