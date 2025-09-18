Nem képes leállni: újfent Orbán Viktornak üzent a svéd miniszterelnök, orrvérzésig tolná Ukrajna támogatását

Írja a svéd miniszterelnök, hogy Orbánnak nincs igaza. Való igaz – nincs. A helyzet még sokkal rosszabb
Olyan listákat vezet Svédország, melyeken senki sem akar első lenni. Varga Mátyás Zsolt írása.
Szép kis történelmi párhuzamot vezet le Ulf Kristersson, de az valahogy kimaradt belőle, hogy Ukrajna mit tett a Barátság vezetékkel.
Mint ismeretes, egy ideje már zajlik az adok-kapok Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és Ulf Kristersson, svéd miniszterelnök között. Az egész azzal indult, hogy Orbán Viktornak feltűnt az a hír, miszerint 284 kiskorú lány ellen nyomoznak Svédországban, mivel a különféle migráns-bandák megkörnyékezték őket bérgyilkosnak – s mivel kiskorúak, kevésbé büntethetőek gyilkosságért. Kristersson válaszában jogállamizott egy jót, mire Orbán Viktor szinte azonnal megosztott egy statisztika csomagot, amiben bemutatta:
hatalmas károkat okozott a migráció Svédországnak.
Ezek után a svéd miniszterelnök angolul-magyarul-svédül írt egy nyílt levelet magyar kollégájának, amiben azt ecseteli, hogy Svédország milyen jó barátja volt Magyarországnak a történelem folyamán, s épp ezért kell Ukrajnát orrvérzésig támogatni. Mint fogalmazott, „Svédország és a svéd nemzet mindig is Magyarország és a magyar nemzet barátja volt, ezt te is tudod. Mi a barátaitok voltunk kormányzásodat megelőzően, azok vagyunk kormányzásod alatt, és azok leszünk kormányzásod után is a jövőben.”
Kifejtette, „ezért van az, hogy mi, épp úgy mint 1944-ben és 1956-ban, támogatjuk azok demokratikus országokat amelyeket az orosz tankok le próbálnak tarolni. Abban az időben Magyarország volt a célpont, ma Ukrajna. És ha nem cselekszünk, holnap egy másik ország is lehet az.”
Arról Ulf Kristersson valahogy megfeledkezett, hogy a) Ukrajnában a háború miatt egy ideje már nem volt választás, a Zelenszkij-kabinet megbízatása lejárt, ellenzékinek meg nem túl szerencsés lenni, b) amikor Svédország segítette Magyarországot, akkor Magyarország nem próbálkozott olyasmikkel, mint amilyen a Barátság kőolajvezeték megtámadása volt ukrán részről.
