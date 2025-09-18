Nem képes leállni: újfent Orbán Viktornak üzent a svéd miniszterelnök, orrvérzésig tolná Ukrajna támogatását

Ezek után a svéd miniszterelnök angolul-magyarul-svédül írt egy nyílt levelet magyar kollégájának, amiben azt ecseteli, hogy Svédország milyen jó barátja volt Magyarországnak a történelem folyamán, s épp ezért kell Ukrajnát orrvérzésig támogatni. Mint fogalmazott, „Svédország és a svéd nemzet mindig is Magyarország és a magyar nemzet barátja volt, ezt te is tudod. Mi a barátaitok voltunk kormányzásodat megelőzően, azok vagyunk kormányzásod alatt, és azok leszünk kormányzásod után is a jövőben.”