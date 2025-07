Ukrán médiahelyzet: egyetlen oka van annak, hogy kétségbeestek Zelenszkij propagandistái

Azonban ezek a lépések nem csak az orosz propagandát érintették. Több, kormánykritikus független médium, például a Strana.ua és a Sharij.net is tiltás alá került, amit a hatóságok az orosz befolyással való kapcsolattal magyaráztak, de amely még – a Soros György által pénzelt – Riporterek Határok Nélkül (RSF) is elítélt, mondván, azok politikai motivációból is történtek.