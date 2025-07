Riadóztatta Ukrajnát a Pravda főszerkesztője, miután a Mandiner megkereste őt – szerinte egyetlen szerencséje van a magyaroknak

Hazánkkal kapcsolatos élénk érdeklődése okán megkerestük Szerhij Szidorenkot, az Európai Pravda főszerkesztőjét, hogy volna-e kedve nyilatkozni. Feltételeztük, hogy lenne mondanivalója Volodimir Zelenszkij kedvenc propagandistájának, mert az elmúlt időben több alkalommal is foglalkozott Magyarországgal, a Voks2025 véleménynyilvánító szavazással és Magyar Pétert is körberajongta.

Forrás: Szerhij Szidorenko Facebook oldala

Azonban emailünkre csak egy Facebook-bejegyzés formájában érkező, nemtelen támadásokkal teli fröcsögéscunamit kaptunk válaszul. A posztban Szidorenko figyelmeztet minden ukrán újságírót, politikust és kormányzati szereplőt, hogy még véletlenül se reagáljanak a hasonló megkeresésekre.

Az ukrán sajtó- és véleményszabadság ékes bizonyítékát teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.

„A hét végén az Európai Pravda emailt kapott a magyar Mandiner nevű lap munkatársától.

Azoknak az ukrán olvasóknak, akik nem követik szorosan a magyar eseményeket, némi háttérmagyarázatra lehet szükségük.

A Mandiner Orbán egyik kulcsfontosságú propagandacsatornája.

Még más propagandaoldalakhoz képest is kiemelkedően rossz – folyamatosan álhíreket gyárt, szemét tartalmat terjeszt minden határon túl. A Mandiner nyíltan vállalja lojalitását a Fideszhez. A kormány „stratégiailag fontos” médiumként ismeri el, így állami támogatásban részesül. Azt sem rejtik véka alá, hogy kormányzati zsoldban álló médiakommandósok – ez az Orbán-rendszer működése, amelynek semmi köze a demokráciához.

Ez volt a háttér (amit a magyarok jól ismernek). Most térjünk a lényegre.

A múlt hét végén Rimóczi Norbert, aki „Mandiner újságíróként” mutatkozott be, írásban kért tőlem interjút, közölve, hogy szívesen alkalmazkodik az időbeosztásomhoz és a kívánt formátumhoz, stb. (Legyünk őszinték: egy újságíróval készített interjú nem túl szokványos műfaj, de itt világos, mi a cél – erre még visszatérek.)

Tekintettel arra, milyen a Mandiner propagandája, nyilvánvaló, hogy bármilyen válaszom vagy akár a reakcióm hiánya is torzítás tárgya lesz. Ezért úgy döntöttem, nyilvánosan válaszolok, megemlítve Norbertet, és e poszt linkjét emailben is elküldöm neki.

Kedves Norbert,

Először is: nem vagy újságíró, még ha annak is próbálod beállítani magad. Propagandista vagy. A Mandiner pedig nem médium, hanem egy aljas propagandaeszköz, amelynek célja, hogy félretájékoztassa a magyar népet, és elszigetelje Magyarországot az európai civilizációtól. Nem elírás, hogy itt nem Ukrajnáról beszélek, hanem Magyarországról: a jelenlegi magyar rezsim szándékosan árt a magyar embereknek, és te ebben segédkezel.

Orbán propagandájának célja, hogy Magyarország tudatlan, szegény és elszigetelt maradjon minél tovább.

Ez a politikájának lényege, amely fenntartja a rendszerét.

Mostanra Orbán csatlósai (mint te is) már Ukrajnát is támadják – de ez csak ideiglenes. Az évek alatt, mióta Magyarországról írok, számos „közellenséget” láttam már felbukkanni és eltűnni a rendszer szemében. És ez így is fog maradni, függetlenül attól, hogy Orbán elcsalja-e a választásokat és hatalmon marad, vagy végül ellenzékbe kerül. Mert politikájának alapja a következő elv: „Mindenütt ellenségek vannak, és csak én, Orbán Viktor, tudlak megmenteni tőlük.” Ez a stratégia működött az elmúlt 15 évben, de nem tarthat örökké – most már a kormány népszerűsége is csökken.

Orbán Trump visszatérésében és európai szerepvállalásában reménykedett, de ez sem jött be. Áprilisban Trump Jr. Budapestre látogatott, csakhogy közölje Szijjártóval: Budapest átlépett egy vörös vonalat azzal, hogy Kínát támogatja. Az a nap a szégyen napja volt, amikor Orbán rádöbbent, hogy az USA-val kapcsolatos erőfeszítései kudarcba fulladtak. Európában sem sikerült tiszteletet kivívnia. Így, mivel nincs mit felmutatnia a magyar népnek, Orbán visszatért ahhoz, amit a legjobban tud: ellenségeket kreálni és hazudni.

De térjünk vissza hozzád, Norbert.

A Mandiner működését figyelve az a legnevetségesebb, hogy ti, ott a propaganda-buborékban, tényleg elhiszitek, hogy senki nem lát át a legolcsóbb trükkjeiteken. Mintha tényleg úgy gondolnátok, hogy mások valódi médiumként tekintenek rátok.

Mi mással lehetne magyarázni, hogy a ti „újságíróitok” interjút kérnek tőlem – annak ellenére, hogy a Mandiner személy szerint rólam, és az Európai Pravda-ról is számos álhírt közölt, nem beszélve az Ukrajnával kapcsolatos napi szintű hazugságaitokról?

Főleg most, hogy Ukrajna lett Orbán új hazugságkampányának célpontja. Magyarország minden városának utcáin ott virítanak a „Zelenszkij-terv” plakátjai – egy újabb hazugság, amit a rezsim most épít fel. Ukrajna elleni félelem- és gyűlöletkeltés lett Orbán fő választási stratégiája. Nem is csoda, hiszen semmi eredményt nem tud felmutatni, az ország gazdasága romokban – így csak másra lehet kenni 15 év kormányzásának tragikus következményeit.

De ha a Mandiner azt hiszi, hogy Ukrajnában senki sem látja, mi történik Magyarországon és milyen szerepet játszik ebben a kormánypropaganda – teljesen tévedtek.

Ellentétben Orbán államával, Ukrajna demokrácia: van sajtószabadság, független média, önálló szakértők (és nem tagadom, én is közéjük tartozom). Ez teszi lehetővé, hogy pontosan lássuk, mit műveltek. Tudjuk, hogy kétségbeesetten próbáltok ukrán hangokat szerezni, amelyeket aztán manipulálhattok, kiforgathattok, hogy „bebizonyítsátok”: a fekete az valójában fehér – ahogy ezt évek óta teszitek.

Ezért most tanácsot szeretnék adni minden ukrán újságírónak, politikusnak, kormányzati tisztviselőnek – párthovatartozástól függetlenül: semmilyen kommentárt ne adjanak a Mandinernek vagy Orbán média-birodalmának többi tagjának. Egyetlen céljuk a hazugság, és ti csak eszközök vagytok ehhez. Orbán propagandagépezete mestere ennek. Ezért a figyelmen kívül hagyás a legjobb stratégia.

Azt is javaslom, hogy a jövőben még válaszra sem méltassátok őket (még elutasítással sem). Ez az üzenet elegendő, és célja az is, hogy másokat is figyelmeztessen és tájékoztasson, mi zajlik valójában.

De hadd zárjam egy pozitív gondolattal:

Szerencsére Orbán nem marad örökké. Nem érdekel, ki jön utána – ezt a magyar nép dolga eldönteni. De a jelenlegi kicsinyes diktátor, akinek politikája a magyar nemzet elértéktelenítésén, elszegényítésén és elszigetelésén alapul, távoznia kell. Kétség sem fér hozzá, hogy a történelemkönyvek sötét fejezetként fognak emlékezni rá – pontosan úgy, ahogy megérdemli.

Remélem, ez inkább előbb történik meg, mint később.”

– Szerhij Szidorenko, az Európai Pravda főszerkesztője, 2025.07.07., Facebook