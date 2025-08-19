„Tegnap Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban.

Donald Trump néhány napon belül egy asztalhoz ült Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel is, ezzel megnyitva a lehetőséget a háború lezárását célzó párbeszédre.

A magyar kormány álláspontja a háború kezdete óta világos: tartós béke csak akkor születhet, ha a felek felismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat. Ehhez azonban közvetítők, hidat építő országok és vezetők kellenek: Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét, és megtörte a diplomáciai megoldást övező tabut. Donald Trump pedig a nyugati világ vezető hatalmának első embereként valódi geopolitikai erővel bír, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a harcoló feleket.

»Több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt három évben« – nyilatkozta a tárgyalásokat követően a finn elnök. Igaza van. Magyarország pontosan ezért hangsúlyozza immár három és fél éve: a béke felé vezető út kizárólag a kommunikációs csatornák megnyitásán, a tárgyaláson keresztül vezethet. Most a legnagyobb feladat a megkezdett diplomáciai folyamat fenntartása: mielőbb meg kell állítani az eszkaláció veszélyét, és a rendezés irányába kell terelni a konfliktust.

Marco Rubio amerikai külügyminiszer következő lépésként egy hármas (Trump–Putyin–Zelenszkij) találkozó előkészítéséről számolt be, amely a háború kitörése óta az első esély lehet a strukturált béketárgyalásokra.

Magyarország továbbra is hajlandó bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezés elősegítése érdekében.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP