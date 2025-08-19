Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Tegnap Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban

2025. augusztus 19. 09:37

Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét.

2025. augusztus 19. 09:37
null
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Tegnap Washingtonban új fejezet kezdődött a béketárgyalásokban. 

Donald Trump néhány napon belül egy asztalhoz ült Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel is, ezzel megnyitva a lehetőséget a háború lezárását célzó párbeszédre. 

A magyar kormány álláspontja a háború kezdete óta világos: tartós béke csak akkor születhet, ha a felek felismerik egymás szándékait, és hajlandók közelíteni az álláspontjaikat. Ehhez azonban közvetítők, hidat építő országok és vezetők kellenek: Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét, és megtörte a diplomáciai megoldást övező tabut. Donald Trump pedig a nyugati világ vezető hatalmának első embereként valódi geopolitikai erővel bír, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a harcoló feleket. 

»Több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt három évben« – nyilatkozta a tárgyalásokat követően a finn elnök. Igaza van. Magyarország pontosan ezért hangsúlyozza immár három és fél éve: a béke felé vezető út kizárólag a kommunikációs csatornák megnyitásán, a tárgyaláson keresztül vezethet. Most a legnagyobb feladat a megkezdett diplomáciai folyamat fenntartása: mielőbb meg kell állítani az eszkaláció veszélyét, és a rendezés irányába kell terelni a konfliktust.

Marco Rubio amerikai külügyminiszer következő lépésként egy hármas (Trump–Putyin–Zelenszkij) találkozó előkészítéséről számolt be, amely a háború kitörése óta az első esély lehet a strukturált béketárgyalásokra.

Magyarország továbbra is hajlandó bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezés elősegítése érdekében.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 19. 10:28
Hogy mondod balázs? Kinek a békemissziója?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!