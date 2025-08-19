Ft
08. 19.
kedd
Kovács Bence NB II Fehérvár Boér Gábor Videoton Haladás

Eddig és ne tovább a szurkolók szerint: történelmi mélyponton a Vidi

2025. augusztus 19. 08:51

A drukkerek szerint a Vidi már az NB II-ben is mélyrepülésben van.

2025. augusztus 19. 08:51
null

Az NB II negyedik fordulójának hétfő esti tévés zárómeccsén a Videoton 3–1-es vereséget szenvedett Kecskeméten, ezzel a legutóbb még élvonalbeli klub egyelőre nyeretlenül, két szerzett ponttal a kiesést jelentő utolsó előtti helyen szerénykedik. 

Mint ismert, a patinás székesfehérvári csapat hosszú lejtmenetét fejelte meg a tavalyi kieséssel, az ezt követő emlékezetes tulajdonosváltós mizéria után pedig a városnak kellett megmentenie az együttest, hogy egyáltalán a másodosztályban elindulhasson. 

A dolgok azonban továbbra sem alakulnak jól, a teljesen újraszervezett, jelentősen megfiatalított gárda egyelőre az NB II-ben is csak szenved, és az újabb kilátástalan teljesítmény után már a szurkolók türelme is elfogyni látszik. Ezt érezhette meg a Vidi egyetlen hétfői becsületgólját meglövő Kovács Bence is, aki az M4 Sport kamerái előtt roppant csalódottan értékelt a kecskeméti lefújást követően, egyenes adásban bocsánatot kérve a drukkerektől a bevallása szerint is elfogadhatatlan játékért. 

A fehérvári fanatikusok azonban egyáltalán nincsenek meggyőzve, főleg, hogy Boér Gábor vezetőedző játékosával ellentétben kendőzetlen őszinteséggel közölte, hogy Kecskeméten csak még hátrébb léptek a csapatépítésben. 

Több se kellett a szurkolóknak, a klub közösségi oldalán az edző és a játékosok is kapnak hideget-meleget, a pesszimistábbak pedig máris azt vizionálják, hogy a szebb napokat megélt klub a Haladás útjára léphet, amely egykori élcsapatként legutóbb már az NB III-ban is éppen csak bennmaradt. 

„Ez így rettenet sajnos. A helyzet az, hogy legalább 3-4 játékost nyugodtan lehet igazolni, mert nagyon szuper, hogy a legfiatalabb csapatunk van, csak egy ilyen darálóban, mint az NB II ez rettentő kevés lesz…”

„Lesz ebből NB3 is. Bobál észre sem vehető, Varga Roland küzd, de egyedül kevés. Spandler Csaba pedig nem egy csapatkapitány alkat mint volt Stopira vagy Fiola. Ezzel persze nem bántani akarom. A csapat többi tagja pedig megye szintén játszik. Szerintem nem fogják fel, hogy milyen klubcímer van a mezükön.”

„NB3-as szint ez tényleg, és ott se lenne ez a csapat az élmezőnyben, kb most olyan ez a csapat, mint a Haladás....”

„Ez van, ha azok rakják össze a keretet, akik nem értenek hozzá, és összehozták a kiesést.”

„Persze tudjuk fiatalok és nincs összeszokva a csapat...Csakhogy ezek több mint tíz éve (van aki több is) fociznak, "tanítják" nekik elvileg. Így nemigazán pályakezdők. 

Nincs összeszokva? Első-második fordulóba még oké ez a szöveg, na de a 4.!!!!! fordulóban?? Nincs akarat és nincs hozzáértő vezetés ennyi a magyarázat, a focistákról ne is beszéljünk.... Ha ma bárki beáll a lelátóról többet tett volna le az asztalra.”

„Boér... Vége van! Ide pedagógus edző kell! Komolyan mondom, egy Horváth "rozoga"Feri összeránantá ezt a brigádot.”

A fehérvári válság tehát tovább mélyül, némi rövidtávú megnyugtatást első körben talán az adhatna, ha a Vidi vasárnap hazai pályán meg tudná szerezni első győzelmét Békéscsaba ellenében. 

(Nyitókép: Facebook/Fehérvár FC)

