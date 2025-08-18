Gera Zoltán csapata a kiesőzónába taszította a Videotont (VIDEÓ)

A labdarúgó NB II negyedik fordulójának záró mérkőzését két olyan csapat vívta, amelyek az előző idényben még az első osztályban viaskodtak egymással, de a szezon végén mindketten búcsúztak az élvonaltól. A Kecskemét és a Fehérvár három egymás elleni meccséből kettőn döntetlen (0–0, 2–2) született az elmúlt évadban, míg egyszer a Vidi nyert fölényesen (6–1).

A hétfői találkozó szünetében a Gera Zoltán által irányított kecskemétiek vezettek 2–0-ra Kovács Barnabás és Eördögh András góljával. A vendégek a második félidőre hármat cseréltek, sokkal jobban is kezdték a játékrészt, mint ahogy az elsőt befejezték, és Kovács Bence révén sikerült is szépíteniük (2–1), de a lilák bő tíz perccel később Banó-Szabó Bence jóvoltából egy remek kontratámadás végén újra betaláltak (3–1), ezzel eldöntötték a meccset.

A mérkőzés góljai

A Kecskemét egymás után másodszor győzött, így – többek között a Vasast is megelőzve – fellépett a tabella hetedik helyére, míg a Videoton nyeretlen maradt (két döntetlen és két vereség az eddigi mérlege), és visszacsúszott a kiesőzónába a Budafok mellé.

A következő fordulóban a KTE épp a Budafokkal találkozik, a Fehérvárra pedig a Békéscsaba elleni hazai mérkőzés vár.

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár 3–1 (Kovács Barnabás 30., Eördögh 37., Banó-Szabó 70., ill. Kovács Bence 59.)

Nyitókép: vidi.hu