Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gera Zoltán Kecskeméti TE labdarúgó NB II NB II Fehérvár Videoton

Gera Zoltán csapata a kiesőzónába taszította a Videotont (VIDEÓ)

2025. augusztus 18. 22:10

A Kecskemét 3–1-re legyőzte hazai pályán a Videoton FC Fehérvárt a labdarúgó NB II negyedik fordulójának hétfői záró mérkőzésén. Gera Zoltán csapata a sikerével megelőzte a tabellán a Vasast.

2025. augusztus 18. 22:10
null

A labdarúgó NB II negyedik fordulójának záró mérkőzését két olyan csapat vívta, amelyek az előző idényben még az első osztályban viaskodtak egymással, de a szezon végén mindketten búcsúztak az élvonaltól. A Kecskemét és a Fehérvár három egymás elleni meccséből kettőn döntetlen (0–0, 2–2) született az elmúlt évadban, míg egyszer a Vidi nyert fölényesen (6–1).

A hétfői találkozó szünetében a Gera Zoltán által irányított kecskemétiek vezettek 2–0-ra Kovács Barnabás és Eördögh András góljával. A vendégek a második félidőre hármat cseréltek, sokkal jobban is kezdték a játékrészt, mint ahogy az elsőt befejezték, és Kovács Bence révén sikerült is szépíteniük (2–1), de a lilák bő tíz perccel később Banó-Szabó Bence jóvoltából egy remek kontratámadás végén újra betaláltak (3–1), ezzel eldöntötték a meccset.

A mérkőzés góljai

 

A Kecskemét egymás után másodszor győzött, így – többek között a Vasast is megelőzve – fellépett a tabella hetedik helyére, míg a Videoton nyeretlen maradt (két döntetlen és két vereség az eddigi mérlege), és visszacsúszott a kiesőzónába a Budafok mellé.

A következő fordulóban a KTE épp a Budafokkal találkozik, a Fehérvárra pedig a Békéscsaba elleni hazai mérkőzés vár.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár 3–1 (Kovács Barnabás 30., Eördögh 37., Banó-Szabó 70., ill. Kovács Bence 59.)

A bajnokság állását ide kattintva tekintheti meg!

Nyitókép: vidi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!