Trump lépett, most Putyinon a sor – Nógrádi György a Stratéga különkiadásában

Magyar Péter most épp úgy tesz, mintha az ő ötlete lenne, hogy Budapesten találkozzon egymással Putyin és Zelenszkij

Napok óta kering a sajtóban, hogy Budapest lehet a történelmi helyszín, a Tisza elnöke pedig most épp azon van, hogy mindenki az ő ötletének tudja be, noha még az események közelében sem volt.