Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Putyin Zelenszkij Trump találkozó

Trump lépett, most Putyinon a sor – Nógrádi György a Stratéga különkiadásában

2025. augusztus 19. 09:21

Tegnap lezajlott Trump és Zelenszkij találkozója, valamint az európai vezetőkkel közösen folytatott egyeztetés. A fő téma a biztonsági garanciák voltak Ukrajna számára, valamint a következő időszakban két- és háromoldalú tárgyalások is jöhetnek Putyinnal. A részleteket és a lehetséges következményeket Nógrádi Györggyel elemezzük.

2025. augusztus 19. 09:21
null

A teljes műsor itt tekinthető meg:

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fintaj-2
•••
2025. augusztus 19. 10:25 Szerkesztve
Európai barmok bégessetek és fizessetek! Ukrajna a biztonsági garanciákba beleértette azt is, hogy 100 milliárd dollár értékben a békemegállapodás részeként szövetségesei szállítsanak fegyvereket részükre és tartsák el felduzzasztott hadseregét. Gazdasági garanciákat követelve szövetségesei továbbra is támogassák havi 3-5 milliárddal költségvetését, 200-300 milliárd kárpótlást kér az orosz vagyonból, valamint dróngyártásra 50 milliárdot. Ui.: A történelemben volt már arra példa, hogy a felfogadott zsoldosok elégedetlenségükben felfogadójuk ellen fordultak.
Válasz erre
3
0
fintaj-2
2025. augusztus 19. 10:18
Arról nem beszél senki, hogy az oroszok milyen biztonsági garanciákat kértek, kapnának? Hogyan fogadhatnának el az oroszok azt, hogy Ukrajnába NATO tag országok csapatokat telepíthessenek? Ne felejtsük el Irak ellen már kreáltak egyszer olyan érveket, hogy megtámadhassanak, megszállhassanak egy országot!
Válasz erre
2
0
auditorium
2025. augusztus 19. 10:15
Pócza István okos kérdéseire Nógradi György professzor kitűnő és valóságközeli válaszokat ad. Érdemes először figyelmesen meghallgatni, kommentelés előtt.
Válasz erre
2
0
Bitrex®
2025. augusztus 19. 10:04
Mandiner! Szörnyű ez a layout. Össze-vissza ugrálnak a cikkek, a reklámok, a hozzászólásokat megtalálni egy kínszenvedés. Ha a "legújabb hsz.-t" állítom be, az a következő alkalommal automatikusan visszaugrik a "legrégebbire." És még sorolhatnám napestig. Szégyelljétek magatokat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!