Trump lépett, most Putyinon a sor – Nógrádi György a Stratéga különkiadásában

Hazánk a világpolitika főszereplőjévé válhat: Magyarországon dőlhet el a háború sorsa
Alig értek véget a washingtoni tárgyalások, máris arról írnak, hogy hazánkban tarthatja találkozóját Trump, Putyin és Zelenszkij.
Tegnap lezajlott Trump és Zelenszkij találkozója, valamint az európai vezetőkkel közösen folytatott egyeztetés. A fő téma a biztonsági garanciák voltak Ukrajna számára, valamint a következő időszakban két- és háromoldalú tárgyalások is jöhetnek Putyinnal. A részleteket és a lehetséges következményeket Nógrádi Györggyel elemezzük.
