Mindent Isten nagyobb dicsőségére!

A nyár mélyén látogatunk el Kelebiára. A szerbiai Kelebiáról van szó, nem a magyarországiról. Ott szolgál plébánosként Paskó Csaba atya, aki az Apostolok Küldetése templom mellett felépített Márton Áron Közösségi Házban vár minket. Ha délibábot jöttünk volna vadászni, azt is láttunk volna bőven a perzselő pusztán, a forróság szinte meghajlítja a teret, fokozva a táj jövevényeinek tengeribetegségét. Azért azt meg kell hagyni, az Alföld sík vidéke ugyan idegen a Dunántúl szülötteinek, attól még szép. Kelebia és környéke nem terméketlen sivatag: az itteniek jó része a mezőgazdaságból él. Igaz, a forróság aggasztó.

A közösségi ház udvarában Paskó atya nyáriasan felöltözve fogad minket. Nem kérdezzük tőle, hogy ebben a hőségben miért nem reverendában jár, valahogy mégis erre terelődik a szó. „Nincs semmi bajom vele, szeretem hordani, de nem gondolom, hogy csak azért, mert valaki pap, nem jelenhet meg más öltözékben” – mondja, miközben kitöltjük a limonádénkat a közösségi házban. Szerinte a mai világ egyébként sem úgy működik már, hogy valaki felölt valamilyen öltözéket, és akkor rögtön megkövetelheti a tiszteletet. Sokkal fontosabb, hogy kiérdemeljük – vallja.