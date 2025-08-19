Ft
rendszer ügyfel benzines ID 3 autó Volkswagen

Döbbenetes húzás a Volkswagentől: a tempót meg kell fizetni

2025. augusztus 19. 08:45

Reméljük, komolyan gondolják, mert viccnek azért elég durva lenne.

2025. augusztus 19. 08:45
null

Úgy tűnik, a Volkswagen nem tanul a többi német gyártó hibájából. A Mercedeshez és a BMW-hez hasonlóan előfizetéses rendszert vezetne be autóiba – számolt be a BBC.

A szolgáltatás azoknak lehet opció, akik nagyobb teljesítményt szeretnének az ID.3 típusú elektromos autóikban. Az előfizetés díja havi 16,50 font, vagyis körülbelül 7540 forint.

A cég szerint ezzel „választási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek”.

A múltban sok benzines és dízel jármű is ugyanazzal a motorral készült, de különböző teljesítményszintek közül lehetett választani”

– védekezett a Volkswagen szóvivője.

A német gyártó új üzleti húzása azonban nem arat osztatlan sikert a vásárlók körében. Egy S&P Global által készített felmérés szerint 

a vevőket gyakran elriasztja, ha az autó egyes funkcióiért külön kell fizetni, vagy ha az alapfunkciók fizetős korlátok mögé kerülnek.

Nyitókép: Petter BERNTSEN / AFP

Nyitókép: Petter BERNTSEN / AFP

***

Kerezs
•••
2025. augusztus 19. 10:54
Valójában - ahogy Karvaly fórumtárs is jelezte- eddig is ezt csinálták. A többiek is. Felszereltségi szinttől függően ( vagy akár országonkénti diszkriminációval) aktiváltak bizonyos kényelmi, biztonsági funkciókat. Az csak hab a tortán, hogy bizonyos színek Magyarországon nem voltak elérhetők.
hegyivadász
2025. augusztus 19. 10:27
Régebben megvettem egy alkalmazást, aztán használhattam, amíg akarom. Ma már csak előfizetni lehet ugyanarra, cserébe évente új, nem kért kinézetet és "funkciókat" kapok.
szilvarozsa
2025. augusztus 19. 10:08
Ki az a hülye, aki ezek után VW helyett fele annyiért dupla olyan jó kínait vesz? Aztán két év múlva meg mást sem hallunk majd, mint hogy: "Eladó a Volkswagen! Volkswagent tessék! Friss, meleg a Volkswagen!
citromosParizer
2025. augusztus 19. 10:07
a röfik már végleg a lejtőn vannak, ez a rúgkapálások csak gyorsítják a lecsúszást. a kudarc igazi jele
