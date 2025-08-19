Döbbenetes húzás a Volkswagentől: a tempót meg kell fizetni

Úgy tűnik, a Volkswagen nem tanul a többi német gyártó hibájából. A Mercedeshez és a BMW-hez hasonlóan előfizetéses rendszert vezetne be autóiba – számolt be a BBC.

A szolgáltatás azoknak lehet opció, akik nagyobb teljesítményt szeretnének az ID.3 típusú elektromos autóikban. Az előfizetés díja havi 16,50 font, vagyis körülbelül 7540 forint.

A cég szerint ezzel „választási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek”.

A múltban sok benzines és dízel jármű is ugyanazzal a motorral készült, de különböző teljesítményszintek közül lehetett választani”

– védekezett a Volkswagen szóvivője.

A német gyártó új üzleti húzása azonban nem arat osztatlan sikert a vásárlók körében. Egy S&P Global által készített felmérés szerint