Döbbenetes húzás a Volkswagentől: a tempót meg kell fizetni

Reméljük, komolyan gondolják, mert viccnek azért elég durva lenne.
Úgy tűnik, a Volkswagen nem tanul a többi német gyártó hibájából. A Mercedeshez és a BMW-hez hasonlóan előfizetéses rendszert vezetne be autóiba – számolt be a BBC.
A szolgáltatás azoknak lehet opció, akik nagyobb teljesítményt szeretnének az ID.3 típusú elektromos autóikban. Az előfizetés díja havi 16,50 font, vagyis körülbelül 7540 forint.
A cég szerint ezzel „választási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek”.
A múltban sok benzines és dízel jármű is ugyanazzal a motorral készült, de különböző teljesítményszintek közül lehetett választani”
– védekezett a Volkswagen szóvivője.
A német gyártó új üzleti húzása azonban nem arat osztatlan sikert a vásárlók körében. Egy S&P Global által készített felmérés szerint
a vevőket gyakran elriasztja, ha az autó egyes funkcióiért külön kell fizetni, vagy ha az alapfunkciók fizetős korlátok mögé kerülnek.
Nyitókép: Petter BERNTSEN / AFP
