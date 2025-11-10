Ft
Porsche Hungaria Parts Center Volkswagen Budaörs

Hazánk mellett tette le a voksát a német luxusmárka: 20 millió eurós beruházás jön Budaörsre

2025. november 10. 20:25

A 2027-re elkészülő fejlesztés során 11 500 négyzetméteres csarnok épül.

2025. november 10. 20:25
null

A Porsche Hungaria (PH) 20 millió eurós beruházás keretében bővíti alkatrész- és logisztikai központját Budaörsön, a Parts Center új beruházásának alapkövét hétfőn helyezték el.

A 2027-re elkészülő fejlesztés során 11 500 négyzetméteres raktárcsarnok épül, ezzel 33 ezer négyzetméterre nő a logisztikai bázis raktározási területe.

A Parts Center a kelet-közép-európai régió kilenc országának mintegy 250 szervizközpontját szolgálja ki a bázisról eredeti alkatrészekkel – hangzott el az alapkőletétel alkalmából tartott tájékoztatón. A fejlesztést az tette szükségessé, hogy a központ fenntartható módon támogassa a konszern márkáinak régiós növekedését, megfelelve a magas raktározási minőségi elvárásoknak, versenyelőnyt biztosítva ezzel számukra.

A Porsche Hungaria a Volkswagen konszern márkáinak kizárólagos magyarországi importőreként 2003-ban nyitotta meg mintegy 4 milliárd forintos beruházással létrehozott logisztikai bázisát a térségben forgalmazott személyautók és haszonjárművek eredeti gyári alkatrészekkel és tartozékokkal történő ellátására. Már akkor látható volt, hogy a régió autópiacának növekedésével bővítésre lesz szükség, hiszen az értékesítés növekedésével egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szervizháttér és a szolgáltatás minősége, amely csak fejlett logisztika mellett volt biztosítható. Így az első lépcsőben kiépített 10 ezer négyzetméteres raktárközpontot 2007-ben további 2 milliárd forintos fejlesztés keretében 21 ezer négyzetméteresre növelték. A mostani fejlesztéssel pedig 33 000 négyzetméterre nő a raktározási terület.

A rendezvényen Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója kimelte, hogy a Volkswagen csoport eladásai nőttek az idén, a régiós bővülés megközelíti a 10 százalékot. Elmondta azt is, hogy a magyarországi újautó-piacon a PH – a portfolójába tartozó márkákkal, az Audival, a SEAT-tal, a Skodával, a Volkswagennel és a VW haszonjárművekkel – piacvezető. Jelenlegi 20 százalékos részesedését a következő 3 év alatt 25 százalékra tervezi emelni, amelyet számos új – elektromos és belsőégésű meghajtású – modell bevezetésével fog megalapozni.

A Volkswagen csoport nemrégiben számolt be arról, hogy a 2025. január-szeptemberi időszakban globálisan 6,581 millió járművet értékesített, 1,2 százalékkal többet az előző évi 6,463 milliónál. Az idei évre a 2024-essel nagyjából megegyező 9 millió jármű értékesítését tervezi, a korábbi becslésével megegyezően.

(MTI)

Nyitókép: Rhianna Chadwick / AFP

***

5m007h 0p3ra70r
2025. november 10. 21:05
» zsugabubus-2 2025. november 10. 20:47 A Porshe nyeresége 95%-ot zuhant... « Ennek a cégnek semmi köze ahhoz a céghez.
Válasz erre
1
0
Ízisz
2025. november 10. 20:53
Z. A magas rezsi miatt annyi befektető cégek és turisták akarnak majd hozzánk jönni, ahol még Európát és kultúráját lehet felfedezni, hogy tényleg külföldi munkaerővel lehet majd megoldani... Csak azok jöhetnének, akik a keresztény fehér embereket nem ellenségnek tekintenék!!! Akik képesek lennének az országunkat elfogadni és asszimilizálódni meghatározott időre!!! Majd hazamenni!!! 💯😉❗
Válasz erre
2
0
zsugabubus-2
•••
2025. november 10. 20:47 Szerkesztve
A Porsche nyeresége 95%-ot zuhant... Másrészt el ne aléljunk már egy raktár-hodály kéttucat targoncással azért nem a CERN LHC.
Válasz erre
1
3
Takagi
2025. november 10. 20:46
Miért a ballibsiknél? Máshol hasznosabb lenne.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!