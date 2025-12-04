Brutális karácsonyi ajándék a Volkswagentől: bezárják a legendás gyárat, és ez csak a kezdet

Már a németek is belátták: az autóipar jövője alakul Magyarországon
„Magyarország nagyon professzionálisan hajtja végre az Orbán-kormány stratégiáját.”
Vége a dalnak: decemberben örökre leáll a szalag Drezdában, az ikonikus ID.3 gyártása megszűnik. A döntés nem elszigetelt eset, hanem egy sokkoló leépítési hullám első lépése: 2030-ig 35 ezer ember kerülhet utcára, miközben sorra dőlhetnek be a német autóipar bástyái.
A Volkswagen idén decemberben, közvetlenül karácsony előtt leállítja az elektromos ID.3 gyártását a drezdai Gläserne Manufakturban (Üveggyár). Ezzel véget ér a konszern legkisebb németországi üzemének személyautó-gyártása – írja az Világgazdaság.
A Volkswagen Sachsen, a szász tartományi kormány és a Drezdai Műszaki Egyetem (TU Dresden) már aláírt egy szándéknyilatkozatot amely a gyár 2026-tól induló újrahasznosítását rögzíti.
A drezdai gyártás leállítása a Volkswagen tavaly decemberi, IG Metall-lal kötött nagy megállapodásának része:
2030-ig összesen 35 ezer munkahely szűnik meg a vállalatnál,
a teljes gyártókapacitást 700 ezer autóval csökkentik, „hivatalos” gyárbezárás nélkül. Ennek keretében került szóba az osnabrücki üzem eladása is, valamint a drezdai termelés 2025 végi leállítása.
A drezdai üzem sorsa már 2024 eleje óta bizonytalan volt: a Volkswagen gazdasági vizsgálatai alapján az
gyárak kerültek a veszélyeztetett listára. Most a drezdai esetében először született konkrét döntés.
Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP
