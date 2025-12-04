Brutális karácsonyi ajándék a Volkswagentől: bezárják a legendás gyárat, és ez csak a kezdet

A Volkswagen idén decemberben, közvetlenül karácsony előtt leállítja az elektromos ID.3 gyártását a drezdai Gläserne Manufakturban (Üveggyár). Ezzel véget ér a konszern legkisebb németországi üzemének személyautó-gyártása – írja az Világgazdaság.

A Volkswagen Sachsen, a szász tartományi kormány és a Drezdai Műszaki Egyetem (TU Dresden) már aláírt egy szándéknyilatkozatot amely a gyár 2026-tól induló újrahasznosítását rögzíti.