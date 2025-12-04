Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyárbezárás ID 3 Németország Volkswagen

Brutális karácsonyi ajándék a Volkswagentől: bezárják a legendás gyárat, és ez csak a kezdet

2025. december 04. 08:06

Vége a dalnak: decemberben örökre leáll a szalag Drezdában, az ikonikus ID.3 gyártása megszűnik. A döntés nem elszigetelt eset, hanem egy sokkoló leépítési hullám első lépése: 2030-ig 35 ezer ember kerülhet utcára, miközben sorra dőlhetnek be a német autóipar bástyái.

2025. december 04. 08:06
null

A Volkswagen idén decemberben, közvetlenül karácsony előtt leállítja az elektromos ID.3 gyártását a drezdai Gläserne Manufakturban (Üveggyár). Ezzel véget ér a konszern legkisebb németországi üzemének személyautó-gyártása – írja az Világgazdaság.

A Volkswagen Sachsen, a szász tartományi kormány és a Drezdai Műszaki Egyetem (TU Dresden) már aláírt egy szándéknyilatkozatot amely a gyár 2026-tól induló újrahasznosítását rögzíti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye

A leírtak alapján egyértelmű, hogy kit fognak választani Magyarországon – sorsfordító kanyarhoz érkezett a Fidesz és a Tisza versenye
Tovább a cikkhezchevron

A drezdai gyártás leállítása a Volkswagen tavaly decemberi, IG Metall-lal kötött nagy megállapodásának része:

2030-ig összesen 35 ezer munkahely szűnik meg a vállalatnál,

a teljes gyártókapacitást 700 ezer autóval csökkentik, „hivatalos” gyárbezárás nélkül. Ennek keretében került szóba az osnabrücki üzem eladása is, valamint a drezdai termelés 2025 végi leállítása.

A drezdai üzem sorsa már 2024 eleje óta bizonytalan volt: a Volkswagen gazdasági vizsgálatai alapján az

  • emdeni,
  • az osnabrücki és
  • a drezdai

gyárak kerültek a veszélyeztetett listára. Most a drezdai esetében először született konkrét döntés.

Nyitókép forrása: Ronny HARTMANN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!