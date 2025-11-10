Félbeszakadt a magyar bajnoki, 350 embernek kellett elhagynia a szomszédos épületet

Technikai okokból félbeszakadt vasárnap a Budai Farkasok–Budakalász mérkőzés a férfi kézilabda NB I-ben.

A hazai csapat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a meccs 38. percében, 19–16-os állásnál megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője, egy szaunában adódott probléma. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, így a két klub abban állapodott meg, hogy nem folytatják a találkozót.

A katasztrófavédelem később azt közölte a honlapján, hogy