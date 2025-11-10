Ft
Félbeszakadt a magyar bajnoki, 350 embernek kellett elhagynia a szomszédos épületet

2025. november 10. 23:02

Vasárnap félbeszakadt egy NB I-es kézilabda-mérkőzés, mert a szomszédos uszodában kigyulladt két szauna.

2025. november 10. 23:02
null

Technikai okokból félbeszakadt vasárnap a Budai Farkasok–Budakalász mérkőzés a férfi kézilabda NB I-ben.

A hazai csapat arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a meccs 38. percében, 19–16-os állásnál megszólalt a szomszédos uszoda tűzjelzője, egy szaunában adódott probléma. A tűzoltóság kiürítette az uszodát és a sportcsarnokot is, így a két klub abban állapodott meg, hogy nem folytatják a találkozót.

 

A katasztrófavédelem később azt közölte a honlapján, hogy 

egy budaörsi sportközpontban kigyulladt két szauna, és 350 embernek kellett elhagynia az épületet.

Tájékoztatásuk szerint a Hársfa utcai épületben 15 négyzetméter égett, amelyet a tűzoltók két vízsugárral eloltottak. Személyi sérülés nem történt.

A mérkőzést a magyar szövetség honlapja szerint november 26-án 19.45 órától pótolják.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / Budai Farkasok

 

