Így vágná gajra Magyarország tőkevonzó képességét a Tisza terve

Orbán Viktor a debreceni BMW-gyár átadásán: Aki Magyarországon beruház, biztosra veheti, hogy jól jár
Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.
Persze, ha el szeretnénk veszíteni a magyar foglalkoztatás nagy részéért felelős multicégeket, és munkanélküliséget akarunk okozni, akkor remek ötlet – mondta Sebestyén Géza.
A Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusa Kármán András Bloombergen adott, a multinacionális cégek megadóztatásáról szóló nyilatkozatáról kérdezte az Index Sebestyén Gézát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Kármán a nemzetközi hírügynökségnek arról beszélt, hogy pártja gyökeresen átalakítaná a külföldi multinacionális cégeknek adott adókedvezmények rendszerét.
A Tisza szakértője igazságtalannak nevezte ugyanis, hogy a külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak.
Sebestyén Géza ugyanakkor egészen más véleményen van. Ahogy az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az Indexnek elmondta, az adórendszer radikális átalakítása és a német autógyárak adóterheinek emelése egy nagyszerű ötlet akkor,
ha el szeretnénk veszíteni a magyar foglalkoztatás nagy részéért felelős multicégeket, és magyarok tömegeit szeretnénk állástalanná, a családokat pedig szegényebbé tenni.
A hazai autóipar a gazdaság egyik pillére: több százezer ember dolgozik benne, és a teljes export mintegy negyede ehhez az ágazathoz köthető. Az elmúlt években ráadásul sorra valósultak meg jelentős beruházások – elég csak a Debrecenben épülő BMW-gyárra vagy a győri és kecskeméti fejlesztésekre gondolni – mutatott rá Sebestyén.
Ezt is ajánljuk a témában
Nálunk nincs ideológia, csak eredmény. Nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást – szögezte le a miniszterelnök.
Szerinte az elképzelés legnagyobb hibája, hogy bár rövid távon akár javíthatná is a költségvetés helyzetét, hosszabb távon sokkal többet ártana a magyar gazdaságnak. A külföldi beruházások elmaradása ugyanis jóval nagyobb veszteséget okozna, mint amennyi pluszbevételt a kedvezmények megvonása hozhat.
Arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt terve okozhat-e bizalomvesztést a befektetők körében, a Corvinus docense szerint egyértelműen igen a válasz.
Úgy véli,
egy ilyen terv megvalósítása egyértelműen komoly visszaesést okozna Magyarország tőkevonzó képességében.
Különösen az autóipari – azon belül is a német – befektetők reagálnának érzékenyen, és a hatás akár már néhány hónapon belül is megjelenhetne az új projektek, a beszállítói beruházások és a munkahelyteremtés lassulásában – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
„Itt valaminek történnie kell!”
A szakértő figyelmeztetet, a járműipar a gazdaság egyik legfontosabb motorja: az ország teljes exportjának mintegy negyede, az ipari kivitelnek pedig majdnem harmada köthető ehhez az ágazathoz.
Nyitókép: a BMW debreceni gyára (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)