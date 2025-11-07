Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
11. 07.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
adóztatás megadóztatás Tisza Párt adópolitika multinacionális cégek

Így vágná gajra Magyarország tőkevonzó képességét a Tisza terve

2025. november 07. 08:08

Persze, ha el szeretnénk veszíteni a magyar foglalkoztatás nagy részéért felelős multicégeket, és munkanélküliséget akarunk okozni, akkor remek ötlet – mondta Sebestyén Géza.

2025. november 07. 08:08
null

A Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusa Kármán András Bloombergen adott, a multinacionális cégek megadóztatásáról szóló nyilatkozatáról kérdezte az Index Sebestyén Gézát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Kármán a nemzetközi hírügynökségnek arról beszélt, hogy pártja gyökeresen átalakítaná a külföldi multinacionális cégeknek adott adókedvezmények rendszerét. 

A Tisza szakértője igazságtalannak nevezte ugyanis, hogy a külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak.

Sebestyén Géza ugyanakkor egészen más véleményen van. Ahogy az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az Indexnek elmondta, az adórendszer radikális átalakítása és a német autógyárak adóterheinek emelése egy nagyszerű ötlet akkor, 

ha el szeretnénk veszíteni a magyar foglalkoztatás nagy részéért felelős multicégeket, és magyarok tömegeit szeretnénk állástalanná, a családokat pedig szegényebbé tenni.

A hazai autóipar a gazdaság egyik pillére: több százezer ember dolgozik benne, és a teljes export mintegy negyede ehhez az ágazathoz köthető. Az elmúlt években ráadásul sorra valósultak meg jelentős beruházások – elég csak a Debrecenben épülő BMW-gyárra vagy a győri és kecskeméti fejlesztésekre gondolni – mutatott rá Sebestyén. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte az elképzelés legnagyobb hibája, hogy bár rövid távon akár javíthatná is a költségvetés helyzetét, hosszabb távon sokkal többet ártana a magyar gazdaságnak. A külföldi beruházások elmaradása ugyanis jóval nagyobb veszteséget okozna, mint amennyi pluszbevételt a kedvezmények megvonása hozhat.
Arra a kérdésre, hogy a Tisza Párt terve okozhat-e bizalomvesztést a befektetők körében, a Corvinus docense szerint egyértelműen igen a válasz.

Úgy véli,

egy ilyen terv megvalósítása egyértelműen komoly visszaesést okozna Magyarország tőkevonzó képességében. 

Különösen az autóipari – azon belül is a német – befektetők reagálnának érzékenyen, és a hatás akár már néhány hónapon belül is megjelenhetne az új projektek, a beszállítói beruházások és a munkahelyteremtés lassulásában – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő figyelmeztetet, a járműipar a gazdaság egyik legfontosabb motorja: az ország teljes exportjának mintegy negyede, az ipari kivitelnek pedig majdnem harmada köthető ehhez az ágazathoz.

Nyitókép: a BMW debreceni gyára (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
saidaldo
2025. november 07. 09:31
üdítő kivétel a sok, magyar nyelvet nem ismerő, és/vagy digitális butaságba süllyedt újságíró után, ha valaki végre jól írja le a címben szereplő kifejezést, bár ez ugyebár jiddis jövevény, amit annyira nem szeretünk.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. november 07. 08:29
gallyra
Válasz erre
1
0
chiron
•••
2025. november 07. 08:27 Szerkesztve
Orbán a termelő cégeket támogatja, sok parazita pénzügyi intézményt pedig megadóztat. Nem véletlen, hogy a pénzvilág képviselői rendszeresen fenyegetőznek kivonulással, mióta csak kormányoz a Fidesz, aztán valahogy mégiscsak inkább befelé jönnek. Mert itt van termelés, van miből nyerészkedni. Ha csődbe menne az ország, kivonulnának maguktól. A Gyurcsány-SZDSZ érában majdnem sikerült csődbe lökni, IMF-gondnokság alá helyezni az országot. Aki ott volt, látta, nem kívánja vissza. Aki túl fiatal ahhoz, hogy emlékezzen, azok képesek megszavazni a tiszaiszapban vissza avászkodó, a saját hasznukat kereső "szakértőket". Igen, azokat, akik most ott vannak a kétszázezres listán, amely valahogy úgy "kiderülődött", mint az, hogy egy MSZPs miniszterelnök D 209-es kódszám alatt besúgó volt. Fognak még itt dolgok kiderülni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!