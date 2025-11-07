Így vágná gajra Magyarország tőkevonzó képességét a Tisza terve

A Tisza Párt vezető gazdaságpolitikusa Kármán András Bloombergen adott, a multinacionális cégek megadóztatásáról szóló nyilatkozatáról kérdezte az Index Sebestyén Gézát, a Budapesti Corvinus Egyetem docensét. Kármán a nemzetközi hírügynökségnek arról beszélt, hogy pártja gyökeresen átalakítaná a külföldi multinacionális cégeknek adott adókedvezmények rendszerét.

A Tisza szakértője igazságtalannak nevezte ugyanis, hogy a külföldi multinacionális vállalatok gyakorlatilag évekre adómentességet kapnak.

Sebestyén Géza ugyanakkor egészen más véleményen van. Ahogy az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője az Indexnek elmondta, az adórendszer radikális átalakítása és a német autógyárak adóterheinek emelése egy nagyszerű ötlet akkor,

ha el szeretnénk veszíteni a magyar foglalkoztatás nagy részéért felelős multicégeket, és magyarok tömegeit szeretnénk állástalanná, a családokat pedig szegényebbé tenni.

A hazai autóipar a gazdaság egyik pillére: több százezer ember dolgozik benne, és a teljes export mintegy negyede ehhez az ágazathoz köthető. Az elmúlt években ráadásul sorra valósultak meg jelentős beruházások – elég csak a Debrecenben épülő BMW-gyárra vagy a győri és kecskeméti fejlesztésekre gondolni – mutatott rá Sebestyén.