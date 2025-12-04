Ft
12. 04.
csütörtök
Ez már tényleg a vég

2025. december 04. 17:33

2030-ig 35 ezer németet rúgnak ki.

2025. december 04. 17:33
null
Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Ezt a fotót idén februárban készítettem a németországi Drezdában. A választáskor forgattunk ott. Ez a Volkswagen egyik leghíresebb német gyára. Üveggyárnak hívják, még az utcáról is be lehet látni. Tényleg nagyon innovatív hely. Már februárban is szó volt róla, hogy bezárhatják. 

Most karácsony előtt ez meg is történik. Az itt dolgozó németek azt kapják a fa alá, hogy munkanélküliek lesznek. A Volkswagen leépítési hullámának ez az első fázisa. 2030-ig 35 ezer németet rúgnak ki. Azt gondolom, hogy a brüsszeli politikusoknak inkább ezzel a problémával kéne foglalkozniuk. Volkswagen gyárat zárnak be a németek. Ez már tényleg a vég.”

Nyitókép forrása: Bohár Dániel Facebook-oldala

csulak
2025. december 04. 18:15
nem erdekelnek ezek sem
AROON
2025. december 04. 18:14
Ahogy látom a libsik megint fekáliát esznek. Nekik a nyugati " szar" a manna. Na de hát ők tudják.
nuevoreynuevaley
2025. december 04. 18:09
Magyarorszagra atszamolva az 3ezer 5szaz.... 2025ben 25ezer magyarral dolgozik kevesebb, mint 2024ben, pohar dani xDDD Ha a nyugat nem szarik, a magyar nem eszik ! Sose felejtsd el
chiron
2025. december 04. 17:47 Szerkesztve
Amikor egy ország melósait a saját politikusaik juttatják a tönk szélére - az energiaárak emelkedése, - a nyersanyagok hozzáférhetetlensége miatti termelési bezuhanással - (bonus migránsterhelés, és vonatkozó adó) miatt. Ahol elvesztik a munkájukat és fagyoskodnak, mert a fűtéskorszerűtés is tiltott, ők már kezdik megtanulni, hogy jól kell, kellett volna szavazni. Ezért aztán felülről betiltják az AfD-t, hogy nehogy rá szavazhasson a nép.
