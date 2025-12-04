„Ezt a fotót idén februárban készítettem a németországi Drezdában. A választáskor forgattunk ott. Ez a Volkswagen egyik leghíresebb német gyára. Üveggyárnak hívják, még az utcáról is be lehet látni. Tényleg nagyon innovatív hely. Már februárban is szó volt róla, hogy bezárhatják.

Most karácsony előtt ez meg is történik. Az itt dolgozó németek azt kapják a fa alá, hogy munkanélküliek lesznek. A Volkswagen leépítési hullámának ez az első fázisa. 2030-ig 35 ezer németet rúgnak ki. Azt gondolom, hogy a brüsszeli politikusoknak inkább ezzel a problémával kéne foglalkozniuk. Volkswagen gyárat zárnak be a németek. Ez már tényleg a vég.”