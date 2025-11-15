Összeesett egy fiatal futballista az MTK meccsén

Magyar gól a Bajnokok Ligájában – nem is akármilyen (VIDEÓ)
Összeesett a pályán a Szent Mihály játékosa. A csapat MTK elleni bajnokiján a 70. percben veszítette el az eszméletét, de az állapota szerencsére már stabil, és magánál van.
A női labdarúgó NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján rendezték az MTK Budapest és a KÉSZ-St. Mihály-Szeged egymás elleni bajnokiját (2–0). A mérkőzés 70. percében a vendégek 21 éves játékosa, Szőke Flóra összeesett a pályán.
A vendégcsapat folyamatosan frissülő tudósításában ez áll:
„70 perc telt el már az összecsapásból. Egy játékosunk lent maradt a kezdőkörben. A hordágy is előkerül sajnos. Komolynak tűnik a probléma.
Szőke Flóra esett össze a középpályán, mentő vitte el. Pontosan nem tudjuk még, mi történt. Gyovai Katinka váltotta. A 77. percben járunk. Aggódunk és imádkozunk Flóráért, akinek több súlyos sérülése is volt már a karrierjében, de mindig talpra tudott állni ezekből.”
A klub később jó hírrel szolgált:
Szőke Flóra állapota szerencsére stabil, már magánál van. Eszméletvesztése volt, kontakt nélkül esett össze, mostanra egy másik mentő is érkezett érte. Veled vagyunk, Flóra!
A hírt az MTK is megosztotta a közösségi oldalán:
„Mielőbbi felépülést és visszatérést kívánunk a St. Mihály Futball Club 21 éves játékosának, Szőke Flórának, aki a mai bajnoki mérkőzés 70. percében a középpályán összeesett! A fiatal futballistát előbb a csapattársak, majd a mentők látták el, a szegedi klub tájékoztatása szerint az állapota szerencsére stabil, és már magánál van! Veled vagyunk, Flóra!”
