Összeesett egy fiatal futballista az MTK meccsén

A női labdarúgó NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján rendezték az MTK Budapest és a KÉSZ-St. Mihály-Szeged egymás elleni bajnokiját (2–0). A mérkőzés 70. percében a vendégek 21 éves játékosa, Szőke Flóra összeesett a pályán.

Az MTK is beszámolt a közösségi oldalán, és mielőbbi felépülést kívánt Szőke Flórának (Fotó: MTK Budapest - Női labdarúgás/Facebbok)

A vendégcsapat folyamatosan frissülő tudósításában ez áll:

„70 perc telt el már az összecsapásból. Egy játékosunk lent maradt a kezdőkörben. A hordágy is előkerül sajnos. Komolynak tűnik a probléma.

Szőke Flóra esett össze a középpályán, mentő vitte el. Pontosan nem tudjuk még, mi történt. Gyovai Katinka váltotta. A 77. percben járunk. Aggódunk és imádkozunk Flóráért, akinek több súlyos sérülése is volt már a karrierjében, de mindig talpra tudott állni ezekből.”