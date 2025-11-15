Ft
Ft
11°C
6°C
Ft
Ft
11°C
6°C
11. 15.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 15.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás női labdarúgás MTK

Összeesett egy fiatal futballista az MTK meccsén

2025. november 15. 22:19

Összeesett a pályán a Szent Mihály játékosa. A csapat MTK elleni bajnokiján a 70. percben veszítette el az eszméletét, de az állapota szerencsére már stabil, és magánál van.

2025. november 15. 22:19
null

A női labdarúgó NB I 11. fordulójának pénteki játéknapján rendezték az MTK Budapest és a KÉSZ-St. Mihály-Szeged egymás elleni bajnokiját (2–0). A mérkőzés 70. percében a vendégek 21 éves játékosa, Szőke Flóra összeesett a pályán.

Az MTK is beszámolt a közösségi oldalán, és mielőbbi felépülést kívánt Szőke Flórának
Az MTK is beszámolt a közösségi oldalán, és mielőbbi felépülést kívánt Szőke Flórának (Fotó: MTK Budapest - Női labdarúgás/Facebbok)

A vendégcsapat folyamatosan frissülő tudósításában ez áll:

„70 perc telt el már az összecsapásból. Egy játékosunk lent maradt a kezdőkörben. A hordágy is előkerül sajnos. Komolynak tűnik a probléma.

Szőke Flóra esett össze a középpályán, mentő vitte el. Pontosan nem tudjuk még, mi történt. Gyovai Katinka váltotta. A 77. percben járunk. Aggódunk és imádkozunk Flóráért, akinek több súlyos sérülése is volt már a karrierjében, de mindig talpra tudott állni ezekből.”

A klub később jó hírrel szolgált:

Szőke Flóra állapota szerencsére stabil, már magánál van. Eszméletvesztése volt, kontakt nélkül esett össze, mostanra egy másik mentő is érkezett érte. Veled vagyunk, Flóra!

Az MTK is beszámolt

A hírt az MTK is megosztotta a közösségi oldalán:

„Mielőbbi felépülést és visszatérést kívánunk a St. Mihály Futball Club 21 éves játékosának, Szőke Flórának, aki a mai bajnoki mérkőzés 70. percében a középpályán összeesett! A fiatal futballistát előbb a csapattársak, majd a mentők látták el, a szegedi klub tájékoztatása szerint az állapota szerencsére stabil, és már magánál van! Veled vagyunk, Flóra!”


 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: sztm.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!