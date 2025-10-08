Magyar gól a Bajnokok Ligájában – nem is akármilyen (VIDEÓ)

Kedden megkezdődtek a küzdelmek a női Bajnokok Ligája alapszakaszában, melynek nyitó napján a sorozat történetének első belga főtáblás csapata, az Oud-Heverlee Leuven kétgólos hátrányból felállva 2–2-es döntetlent harcolt ki idegenben a francia Paris FC ellen. A vendégek egyenlítő találatát a 62. percben a meccset végigjátszó magyar válogatott labdarúgó, Pusztai Sára lőtte, aki gyönyörűen csavart a kapu bal felső sarkába.

Őszintén szólva nem tudom, hogy legutóbb mikor szereztem gólt, egy kicsit meg is lepődtem, de nyilvánvalóan mindig jó érzés a kapuba találni és segíteni a csapatot. Ez nem rólam szól, hanem a csapatról, ennyit tudok mondani

– nyilatkozta a mérkőzés után az UEFA helyszíni stábjának a 23 esztendős játékos, aki tavaly nyáron a török Besiktastól igazolt a Leuvenhez, amellyel az előző idényben megnyerte a belga bajnokságot.