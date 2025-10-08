Magyar gól a Bajnokok Ligájában – nem is akármilyen (VIDEÓ)

Ezt látni kell: saját fórumán égette szénné magát Magyar Péter (VIDEÓ)
Pusztai Sára gyönyörű gólt lőtt a Paris FC-nek. Csapata, a belga Leuven kétgólos hátrányból felállva mentett pontot a női Bajnokok Ligája nyitányán.
Kedden megkezdődtek a küzdelmek a női Bajnokok Ligája alapszakaszában, melynek nyitó napján a sorozat történetének első belga főtáblás csapata, az Oud-Heverlee Leuven kétgólos hátrányból felállva 2–2-es döntetlent harcolt ki idegenben a francia Paris FC ellen. A vendégek egyenlítő találatát a 62. percben a meccset végigjátszó magyar válogatott labdarúgó, Pusztai Sára lőtte, aki gyönyörűen csavart a kapu bal felső sarkába.
Őszintén szólva nem tudom, hogy legutóbb mikor szereztem gólt, egy kicsit meg is lepődtem, de nyilvánvalóan mindig jó érzés a kapuba találni és segíteni a csapatot. Ez nem rólam szól, hanem a csapatról, ennyit tudok mondani
– nyilatkozta a mérkőzés után az UEFA helyszíni stábjának a 23 esztendős játékos, aki tavaly nyáron a török Besiktastól igazolt a Leuvenhez, amellyel az előző idényben megnyerte a belga bajnokságot.
Ettől a szezontól már nemcsak a férfiaknál, hanem a nőknél is ligarendszerben zajlanak a küzdelmek a Bajnokok Ligája alapszakaszában. A főtáblán 18 csapat szerepel, minden együttes hat mérkőzést játszik (hármat otthon, hármat idegenben), és a hat forduló után a tabella első négy helyezettje automatikusan bejut a negyeddöntőbe, míg az 5–12. helyezett csapatok playoffpárharcot vívnak egymással a nyolc közé kerülésért.
A Leuven hazai pályán a Twentével, a Romával és a címvédő Arsenallal,
idegenben pedig a legutóbbi öt kiírásban mindig döntős Barcelonával, valamint a Paris Saint-Germainnel játszik még a ligaszakaszban.
Pusztai korábbi csapata, a Ferencváros szerdán a második számú nemzetközi kupasorozatban, az újonnan induló Európa-kupában lép pályára, melyben a cseh Sparta Prahával találkozik a selejtező második fordulójában.
Nyitókép: Instagram/pusztai_sara
A Paris FC–Leuven (2–2) mérkőzés összefoglalója (Pusztai gólja 5:29-től)