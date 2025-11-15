Orvoshiány: továbbra is elöregedő a korfa, de majd duplaannyi fiatal csekkol be az egészségügyi rendszerbe, mint 15 éve

Európa-szerte kihívást jelent az orvoshiány és az orvostársadalom elöregedése, de Magyarországon az utóbbi években határozott fordulat látható. A rezidensbérek rendezése, az ösztöndíjprogramok és az ágazati béremelések mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több fiatal orvos választja és tartósan is vállalja a hazai pályát. Miközben a korfán még látszik a Gyurcsány-Bajnai-éra „palacknyaka”, a most belépő generációk létszáma és megtartása már biztató jövőt rajzol ki az egészségügy számára. Az adatok azt mutatják: az utánpótlás stabil, a pálya vonzóbb, és a rendszer képes reagálni a demográfiai kihívásokra.

Orvoshiány: továbbra is elöregedő a korfa, de majd duplaanyi fiatal csekkol be az egészségügyi rendszerbe, mint 15 éve, Fotó: Mandiner grafika

Az egész kontinensen probléma az elöregedő orvostársadalom, így van ez Magyarországon is. Nézzük meg, hogyan alakult az elmúlt években az orvosok korcsoport szerinti eloszlása! Ábránkon is látványosan kirajzolódik, hogy 2011-ben az egészségügyi ellátórendszerbe gyógyítóként belépők voltak a legkevesebben. Ebben az esztendőben mindössze 2154 fiatal, 29 év alatti orvos volt a rendszerben, míg ez a szám 2024-re 4099-re, vagyis majdnem a duplájára nőtt. Fontos az az adat is, hogy

míg 2010-ben alig négyszáz rezidens lépett be a hazai szakorvosképzésbe, az elmúlt években folyamatosan évente kilencszáznál is többen.

Orvoshiány: sikerült rendezni a tendenciát