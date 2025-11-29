Ft
11. 29.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bayer Zsolt mentő Magyarország orvos proletár

A mentő és az elviselhetetlen prolik

2025. november 29. 21:15

Ez az, ami felfoghatatlan.

2025. november 29. 21:15
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

»Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdtek a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.«

Ez az, ami felfoghatatlan. Amikor a rettenetes, ostoba és ostobaságában megátalkodott proli belepofázik mindenbe. Ezt persze már megszoktuk. De ez most újdonság. Eddig – legalábbis tudtommal – a mentőket és az orvosokat békén hagyták, a gyógyítás, a mentés, az orvoslás volt az a terület, ahol a hülye proli nem érezte magát kompetensnek.

Most megtörtént ez is. Legközelebb talán a műtőkbe fognak kívülről beordibálni, hogy szerintük mit hogyan kellene csinálni. Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...”

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

