Hirtelen milyen érzékenyek lettetek!
A baloldali sajtót a tőle vett idézetekkel lehet a legjobban szembesíteni a valósággal.
Ez az, ami felfoghatatlan.
„»Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdtek a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.«
Ez az, ami felfoghatatlan. Amikor a rettenetes, ostoba és ostobaságában megátalkodott proli belepofázik mindenbe. Ezt persze már megszoktuk. De ez most újdonság. Eddig – legalábbis tudtommal – a mentőket és az orvosokat békén hagyták, a gyógyítás, a mentés, az orvoslás volt az a terület, ahol a hülye proli nem érezte magát kompetensnek.
Most megtörtént ez is. Legközelebb talán a műtőkbe fognak kívülről beordibálni, hogy szerintük mit hogyan kellene csinálni. Istenem, ezeket tényleg nem lehet elviselni...”
