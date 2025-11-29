„»Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdtek a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba.«

Ez az, ami felfoghatatlan. Amikor a rettenetes, ostoba és ostobaságában megátalkodott proli belepofázik mindenbe. Ezt persze már megszoktuk. De ez most újdonság. Eddig – legalábbis tudtommal – a mentőket és az orvosokat békén hagyták, a gyógyítás, a mentés, az orvoslás volt az a terület, ahol a hülye proli nem érezte magát kompetensnek.