Orvoselvándorlás: tiszta vizet öntünk a pohárba!

„Minden tagállamban nagy az orvoshiány” – jelentette ki Sarada Das, az Európai Orvosok Állandó Bizottságának (CPME) főtitkára a Politicónak még 2022 novemberében. Az Európai Unióban körülbelül kétmillió egészségügyi dolgozó hiányzott 2022 végén, sok fiatal orvos vagy elhagyta a pályát, vagy a kiégés és más mentális egészségi problémák magas aránya miatt gondolkodott a váltáson – számolt be lapunk az egész kontinenst egyre jobban érintő problémáról. Alábbi cikkünkben annak jártunk utána, hogy mi a helyzet Magyarországon, milyen tendenciák rajzolódtak ki az elmúlt években, az orvoselvándorlást is megnéztük.

Orvoselvándorlás: jelentősen javultak a helyzet

35 526 – ennyi orvos rendelkezett 2024-ben érvényes működési nyilvántartással az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) adatai szerint. Mint az alábbi grafikonon is látszik, az orvosok száma egyértelműen növekvő tendenciát mutat hazánkban.

Mintegy hatezerrel több orvos dolgozik, mint 2011-ben

– egy évvel a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai nyolcéves érát követően. Ekkor ugyanis összesen 29 462 orvos rendelkezett érvényes működési engedéllyel, és egyébként sem élte legfényesebb napjait a magyar egészségügy: kórházbezárások, ágyszámcsökkentések jellemezték, és ekkor tettek kísérletet a vizitdíj bevezetésére. Egy másik adatsor is illeszkedik az OKFŐ számaihoz: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023-ra vonatkozó kimutatása szerint az ágazatban a működéshez szükséges álláshelyek 96 százaléka 2011 és 2023 között minden évben be volt töltve.