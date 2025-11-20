Orvoshiány: tényleg rosszabb a helyzet, mint hinnénk?

Visszatérve a számokhoz, a növekvő tendencia tovább folytatódott: 2019 és 2024 között 1389-cel nőtt hazánkban az érvényes működési nyilvántartással rendelkező orvosok száma. Érdekes jelenség, hogy miközben az összkép növekvő tendenciát mutat, 2019 és 2020 között – ahogy a grafikonon is látszik – nagy beszakadás figyelhető meg a számokban: mintegy négyezerrel csökkent az orvosok száma alig egy év alatt.

Ennek kapcsán az OKFŐ arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra eltűnt volna négyezer orvos a rendszerből. Sokkal inkább adminisztrációs jelenséggel magyarázható a csökkenés. Nevezetesen: Magyarországon azok az orvosok dolgozhatnak, akik érvényes működési nyilvántartással rendelkeznek – ez garantálja, hogy a betegek minden esetben naprakész tudású, gyakorlott szakemberektől kapjanak ellátást. Ezt a működési nyilvántartást pedig ötévente – kötelező továbbképzésekkel, szakmai gyakorlat igazolásával – meg kell újítani. Ennek megfelelően bizonyos évek kiemelt időszaknak számítottak, amikor sok szakember egyszerre újította meg működési engedélyét.

Bár az orvoshiány Európa-szerte komoly és tartós kihívás, Magyarországon az elmúlt évek intézkedései érezhetően javították a helyzetet. A kedvező tendencia azonban csak akkor tartható fenn, ha a rendszer továbbra is képes alkalmazkodni a demográfiai változásokhoz, támogatni a fiatal szakembereket, és stabil, kiszámítható pályaképet kínálni.

Nyitókép: AFP/Ina Fassbender