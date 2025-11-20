Orvoshiány: tényleg rosszabb a helyzet, mint hinnénk?

Orvoselvándorlás: tiszta vizet öntünk a pohárba!
Az egész kontinensen probléma az orvoshiány. Annak jártunk utána, hogy a 2010-es évek óta hogyan alakultak a számok, és mi a helyzet az orvoselvándorlással.
Az orvoshiány európai válságtünet, itthon azonban kedvezőbb folyamatok indultak el: nőtt az aktív orvosok száma és úgy tűnik, erősödik a fiatal utánpótlás. A kérdés az, hogy a jelenlegi lendület tartós marad-e a következő években vagy marad az orvoshiány.
Nehogy azt higgye, hogy például Ausztriában jobb a helyzet, mint Magyarországon – mondja egy kedves, hatvanas éveiben járó orvosismerősöm, aki korábban az északi szomszédainknál mentőzött. Hozzáteszi: rendszeresen panaszkodnak a kollégák az ottani orvoshiányról.
Ez a jelenség sajnos az egész kontinensen problémát okoz: az európai egészségügyi rendszerek előtt álló, a Covid-19 világjárvány utáni főbb kihívásokat vizsgáló, 2024-es OECD-jelentés szerint húsz uniós ország számolt be orvoshiányról, míg 15 ország ápolóhiányról. A becslések szerint
1,2 millió orvos, ápoló és szülésznő hiányzott az uniós tagállamokban 2022-ben,
különösen a háziorvosok hiánya emelkedik.
Az orvoshiány fő oka, hogy az unió népességében növekszik az idősek aránya, amiből az következik, hogy egyre nő az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet is. Másrészt: nemcsak a népesség, de az egészségügyi munkaerő is elöregedő, egyre nagyobb szükség van az egészségügyben a nyugdíj környéki dolgozók pótlására. Az EU-ban az orvosok több mint egyharmada és az ápolók negyede 55 év feletti, és várhatóan az elkövetkező években nyugdíjba vonul.
Mindezzel párhuzamosan csökken viszont az egészségügyi pályák iránti érdeklődés a fiatalok körében.
Szerencsére itthon van remény ennek kapcsán,
ugyanis az utóbbi években határozott fordulat látható.
A
mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több fiatal orvos választja és tartósan is vállalja a hazai pályát. Miközben a korfán még látszik a Gyurcsány-Bajnai-éra „palacknyaka”, a most belépő generációk létszáma és megtartása már biztató jövőt rajzol ki az egészségügy számára. Az adatok azt mutatják: az utánpótlás stabil, a pálya vonzóbb, és a rendszer képes reagálni a demográfiai kihívásokra. Erről bővebben itt írtunk.
A súlyos hazai munkaerőhiány kezelése érdekében az európai országok egyre inkább
a külföldön képzett egészségügyi szakemberek toborzására támaszkodnak
– számol be az OECD-jelentés. A világjárvány első két évében tapasztalt átmeneti csökkenést követően a külföldön képzett orvosok beáramlása az európai országokba 2022-ben 17 százalékkal nőtt 2019-hez képest, míg a külföldön képzett ápolók beáramlása 72 százalékkal ugrott meg. A sürgető szükségletre gyors megoldást nyújthat ez, ám a külföldön képzett egészségügyi dolgozókra való túlzott támaszkodás súlyosbíthatja a munkaerőhiányt.
Vissza az orvoshiányra, nézzük, mi a helyzet Magyarországon. 35 526 – ennyi orvos rendelkezett 2024-ben érvényes működési nyilvántartással az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) adatai szerint. Mint az alábbi grafikonon is látszik, az orvosok száma egyértelműen növekvő tendenciát mutat hazánkban.
– egy évvel a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai nyolcéves érát követően. Ekkor ugyanis összesen 29 462 orvos rendelkezett érvényes működési engedéllyel, és egyébként sem élte legfényesebb napjait a magyar egészségügy: kórházbezárások, ágyszámcsökkentések jellemezték, és ekkor tettek kísérletet a vizitdíj bevezetésére. Egy másik adatsor is illeszkedik az OKFŐ számaihoz: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023-ra vonatkozó kimutatása szerint az ágazatban a működéshez szükséges álláshelyek 96 százaléka 2011 és 2023 között minden évben be volt töltve.
Visszatérve a számokhoz, a növekvő tendencia tovább folytatódott: 2019 és 2024 között 1389-cel nőtt hazánkban az érvényes működési nyilvántartással rendelkező orvosok száma. Érdekes jelenség, hogy miközben az összkép növekvő tendenciát mutat, 2019 és 2020 között – ahogy a grafikonon is látszik – nagy beszakadás figyelhető meg a számokban: mintegy négyezerrel csökkent az orvosok száma alig egy év alatt.
Ennek kapcsán az OKFŐ arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra eltűnt volna négyezer orvos a rendszerből. Sokkal inkább adminisztrációs jelenséggel magyarázható a csökkenés. Nevezetesen: Magyarországon azok az orvosok dolgozhatnak, akik érvényes működési nyilvántartással rendelkeznek – ez garantálja, hogy a betegek minden esetben naprakész tudású, gyakorlott szakemberektől kapjanak ellátást. Ezt a működési nyilvántartást pedig ötévente – kötelező továbbképzésekkel, szakmai gyakorlat igazolásával – meg kell újítani. Ennek megfelelően bizonyos évek kiemelt időszaknak számítottak, amikor sok szakember egyszerre újította meg működési engedélyét.
Bár az orvoshiány Európa-szerte komoly és tartós kihívás, Magyarországon az elmúlt évek intézkedései érezhetően javították a helyzetet. A kedvező tendencia azonban csak akkor tartható fenn, ha a rendszer továbbra is képes alkalmazkodni a demográfiai változásokhoz, támogatni a fiatal szakembereket, és stabil, kiszámítható pályaképet kínálni.
Nyitókép: AFP/Ina Fassbender