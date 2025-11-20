Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orvoshiány helyzet Magyarország OKFŐ

Orvoshiány: tényleg rosszabb a helyzet, mint hinnénk?

2025. november 20. 06:03

Az orvoshiány európai válságtünet, itthon azonban kedvezőbb folyamatok indultak el: nőtt az aktív orvosok száma és úgy tűnik, erősödik a fiatal utánpótlás. A kérdés az, hogy a jelenlegi lendület tartós marad-e a következő években vagy marad az orvoshiány.

2025. november 20. 06:03
null
Konopás Noémi
Konopás Noémi

Nehogy azt higgye, hogy például Ausztriában jobb a helyzet, mint Magyarországon – mondja egy kedves, hatvanas éveiben járó orvosismerősöm, aki korábban az északi szomszédainknál mentőzött. Hozzáteszi: rendszeresen panaszkodnak a kollégák az ottani orvoshiányról. 

Orvoshiány: tényleg rosszabb a helyzet, mint hinnénk?
Orvoshiány: tényleg rosszabb a helyzet, mint hinnénk?

Ez a jelenség sajnos az egész kontinensen problémát okoz: az európai egészségügyi rendszerek előtt álló, a Covid-19 világjárvány utáni főbb kihívásokat vizsgáló, 2024-es OECD-jelentés szerint húsz uniós ország számolt be orvoshiányról, míg 15 ország ápolóhiányról. A becslések szerint 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

1,2 millió orvos, ápoló és szülésznő hiányzott az uniós tagállamokban 2022-ben, 

különösen a háziorvosok hiánya emelkedik.

Orvoshiány: milyen okok állnak a háttérben?

Az orvoshiány fő oka, hogy az unió népességében növekszik az idősek aránya, amiből az következik, hogy egyre nő az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet is. Másrészt: nemcsak a népesség, de az egészségügyi munkaerő is elöregedő, egyre nagyobb szükség van az egészségügyben a nyugdíj környéki dolgozók pótlására. Az EU-ban az orvosok több mint egyharmada és az ápolók negyede 55 év feletti, és várhatóan az elkövetkező években nyugdíjba vonul. 

Mindezzel párhuzamosan csökken viszont az egészségügyi pályák iránti érdeklődés a fiatalok körében. 

Szerencsére itthon van remény ennek kapcsán, 

ugyanis az utóbbi években határozott fordulat látható. 

A

  • rezidensbérek rendezése, 
  • az ösztöndíjprogramok 
  • és az ágazati béremelések 

mind hozzájárultak ahhoz, hogy egyre több fiatal orvos választja és tartósan is vállalja a hazai pályát. Miközben a korfán még látszik a Gyurcsány-Bajnai-éra „palacknyaka”, a most belépő generációk létszáma és megtartása már biztató jövőt rajzol ki az egészségügy számára. Az adatok azt mutatják: az utánpótlás stabil, a pálya vonzóbb, és a rendszer képes reagálni a demográfiai kihívásokra. Erről bővebben itt írtunk.

A súlyos hazai munkaerőhiány kezelése érdekében az európai országok egyre inkább 

a külföldön képzett egészségügyi szakemberek toborzására támaszkodnak

 – számol be az OECD-jelentés. A világjárvány első két évében tapasztalt átmeneti csökkenést követően a külföldön képzett orvosok beáramlása az európai országokba 2022-ben 17 százalékkal nőtt 2019-hez képest, míg a külföldön képzett ápolók beáramlása 72 százalékkal ugrott meg. A sürgető szükségletre gyors megoldást nyújthat ez, ám a külföldön képzett egészségügyi dolgozókra való túlzott támaszkodás súlyosbíthatja a munkaerőhiányt.

Vissza az orvoshiányra, nézzük, mi a helyzet Magyarországon. 35 526 – ennyi orvos rendelkezett 2024-ben érvényes működési nyilvántartással az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) adatai szerint. Mint az alábbi grafikonon is látszik, az orvosok száma egyértelműen növekvő tendenciát mutat hazánkban. 

 

Mintegy hatezerrel több orvos dolgozik, mint 2011-ben 

– egy évvel a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai nyolcéves érát követően. Ekkor ugyanis összesen 29 462 orvos rendelkezett érvényes működési engedéllyel, és egyébként sem élte legfényesebb napjait a magyar egészségügy: kórházbezárások, ágyszámcsökkentések jellemezték, és ekkor tettek kísérletet a vizitdíj bevezetésére. Egy másik adatsor is illeszkedik az OKFŐ számaihoz: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2023-ra vonatkozó kimutatása szerint az ágazatban a működéshez szükséges álláshelyek 96 százaléka 2011 és 2023 között minden évben be volt töltve.

Visszatérve a számokhoz, a növekvő tendencia tovább folytatódott: 2019 és 2024 között 1389-cel nőtt hazánkban az érvényes működési nyilvántartással rendelkező orvosok száma. Érdekes jelenség, hogy miközben az összkép növekvő tendenciát mutat, 2019 és 2020 között – ahogy a grafikonon is látszik – nagy beszakadás figyelhető meg a számokban: mintegy négyezerrel csökkent az orvosok száma alig egy év alatt. 

Ennek kapcsán az OKFŐ arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem jelenti azt, hogy egyik napról a másikra eltűnt volna négyezer orvos a rendszerből. Sokkal inkább adminisztrációs jelenséggel magyarázható a csökkenés. Nevezetesen: Magyarországon azok az orvosok dolgozhatnak, akik érvényes működési nyilvántartással rendelkeznek – ez garantálja, hogy a betegek minden esetben naprakész tudású, gyakorlott szakemberektől kapjanak ellátást. Ezt a működési nyilvántartást pedig ötévente – kötelező továbbképzésekkel, szakmai gyakorlat igazolásával – meg kell újítani. Ennek megfelelően bizonyos évek kiemelt időszaknak számítottak, amikor sok szakember egyszerre újította meg működési engedélyét.

Bár az orvoshiány Európa-szerte komoly és tartós kihívás, Magyarországon az elmúlt évek intézkedései érezhetően javították a helyzetet. A kedvező tendencia azonban csak akkor tartható fenn, ha a rendszer továbbra is képes alkalmazkodni a demográfiai változásokhoz, támogatni a fiatal szakembereket, és stabil, kiszámítható pályaképet kínálni. 

Nyitókép: AFP/Ina Fassbender

 

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. november 20. 11:53
A pandémia óta (2O2O) bevezették mindenhol az időpont kérést. Előtte ha szükségünk volt házi orvosra, mentünk a rendelőbe és kivártuk sorunkat. Egy- egy rendelésnél (egyik nap délelőtt, másik nap délután) kb. 2O pacienst fogadott. Ennek már VÉGE. Bevezették Európa szerte az időpontkérést, igy a váróteremben alig ül 1-2 beteg, DE ki kell várnunk a sorunkat, várni kell pár napig. EZÉRT kiötlötték egyes országokban, h. a TV-doktor is megteszi, naponta 1-1 órás egészségi műsort adnak szakorvosok jelenlétével és be lehet telefonálni panaszokkal, lehet kérni felvilágositást, (gyógyszert persze nem javasolnak, ezt nem szabad). A háziorvosok kevesebbet keresnek, ezért a fital orvosok inkább jövedelmezőbb szakot választanak... Főleg körzeti orvosok hiányoznak vidéken - más EU-tagországokban is.
Válasz erre
2
0
Szuperszig
2025. november 20. 10:14
A 2006-2008 között elbocsájtott 6.000+ orvost és ápolót hová kell számolni???? A több, mint 15.000 pedagógust???
Válasz erre
2
0
madre79
2025. november 20. 09:57
Mocskos szaros gárda a hangulatkeltés híve, főleg hogy a tiszában is vannak szemét orvosok!
Válasz erre
1
1
lemez
2025. november 20. 08:54
Angliában a körzeti orvos egy héten egyszer rendel.A rendelöben aszisztens van,aki elmondja mit tegyen a beteg ha felhivja,ha nem segit berendeli pár múlva múlva ha ott az orvos.Gyermek esetében problémás ,mehetsz 60-km-ert ahol van orvos.Legalábbis vidéken.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!