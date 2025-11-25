Fojtogató a kérdés, élesedő az ellentét: Von der Leyen teljes gázzal megy szembe a magyarok akaratával

Hatalmas jéghegy felé sodródik Európa, így a kontinens vezetésének sürgősen elő kell állnia a vészforgatókönyvével: az EU népessége ugyanis várhatóan 2026-ban éri el a csúcspontját nagyságrendileg 453 millió fővel, innentől pedig fokozatos csökkenésnek indul. Amennyiben nem számolunk a migrációval, az Eurostat előrejelzése szerint 2100-ra az EU népessége 34 százalékkal csökken – Európa elöregedése jelentős negatív hatással lesz majd a munkaerőpiacra.

Európa elöregedése néhány évtizeden belül hatalmas problémát jelent majd a munkaerőpiacon

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

Az Európai Unió népessége migrációs hatások nélkül az évszázad végére egyharmadával csökken, de már a következő 25 évben évente 1 millió munkavállalónak megfelelő létszámot veszít. Íme, a magyarázat: a legfrissebb adatok szerint Olaszország és Spanyolország népességének drasztikus csökkenésével, egyszersmind összeomlásával néz szembe.