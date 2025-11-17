Orvoselvándorlás: jóval kevesebben mennek külföldre, félrevezető lehet a statisztika

Vagyis az alábbi adatok nem értelmezhetők automatikusan elvándorlásként.

Az OKFŐ adatai szerint 2010-ben 986 orvos kérte a hatósági bizonyítványt, míg 2024-ben 901. Ez látszólag nem nagy csökkenés, ám egy nagyon fontos tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mégpedig: Magyarországon nagymértékben fejlődött az orvosoktatás, aminek hála, egyre többen érkeznek tanulmányi céllal hazánkba. Ez azt jelenti, hogy jönnek, elvégzik az egyetemet, majd hazamennek dolgozni. Tehát ők nem is magyar állampolgárságúak.

Ami a magyar orvosokat illeti: míg 2012-ben 940 fő magyar (és nem frissen végzett külföldi) állampolgárságú orvos kért hatósági bizonyítványt, addig 2024-ben ez a szám majdnem felére csökkent, összesen 491-re. Ezzel párhuzamosan a külföldön végzett és hazánkba érkezett orvosok létszáma 2012-ben 75 fő volt, 2024-ben 133 fő.

Összességében elmondható tehát, hogy az elmúlt évek adatai alacsonyabb létszámú ki- és magasabb létszámú beáramlást mutatnak a 2010-es évek elejéhez képest. Ez a folyamat pedig a humánerőforrás megtartását célzó intézkedésekkel együtt járult hozzá, hogy több orvos lett a rendszerben, és a fiatal gyógyítók száma is jelentősen megnőtt.

