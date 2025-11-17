Orvoselvándorlás: jóval kevesebben mennek külföldre, félrevezető lehet a statisztika

Orvoselvándorlás: tiszta vizet öntünk a pohárba!
Az egész kontinensen probléma az orvoshiány. Annak jártunk utána, hogy a 2010-es évek óta hogyan alakultak a számok, és mi a helyzet az orvoselvándorlással.
Bár a hatósági bizonyítványt kérő orvosok száma első ránézésre nem mutat jelentős csökkenést, a mögöttes adatok világosan jelzik: ma már jóval kevesebb magyar orvos fontolgat tartós külföldi munkavállalást, mint a 2010-es évek elején. Csökken az orvoselvándorlás, és mindeközben egyre több külföldi végzettségű gyógyító érkezik hazánkba dolgozni.
Szinte hányta ki magából a mesterséges intelligencia, amikor megkértem, keressen cikkeket a 2009-2010-es évekből az orvoselvándorlás kapcsán. „Exportcikké” válnak a magyar orvosok”; „Rekordszámú orvos vállalt munkát külföldön”; „Egyre több orvos tart külföldre”; „Megállíthatatlan orvoselvándorlás?” – íme néhány a siralmas helyzetet bemutató, szinte megszámlálhatatlan korabeli írás közül. Az elmúlt tizenöt évben az orvosok korfáján túl ezen a területen is sikerült jelentős javulást elérni.
Sokszor hivatkozási alap az orvoselvándorlás mértéke, ám a statisztikák felszínes értelmezése könnyen félrevezető lehet. Az OKFŐ 2004 óta gyűjti azoknak az orvosoknak az adatait, akik a külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítványt igénylik – csakhogy ez az adat valójában nem tükrözi, hányan hagyják el ténylegesen a hazai egészségügyet. Ennek pedig az az oka, hogy
a nyilvántartás nem tartalmaz információt arról, hogy az érintett szakemberek valóban külföldön helyezkedtek-e el.
A hatósági bizonyítványt kérők között szerepelnek például
Ez tehát azt jelenti, hogy az, aki hatósági igazolványt kér, egyáltalán nem biztos, hogy letelepedési céllal teszi. Ez alapján
egy személy akár több év adatsorában is megjelenhet, anélkül, hogy ténylegesen elhagyta volna a hazai egészségügyi rendszert.
Vagyis az alábbi adatok nem értelmezhetők automatikusan elvándorlásként.
Az OKFŐ adatai szerint 2010-ben 986 orvos kérte a hatósági bizonyítványt, míg 2024-ben 901. Ez látszólag nem nagy csökkenés, ám egy nagyon fontos tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Mégpedig: Magyarországon nagymértékben fejlődött az orvosoktatás, aminek hála, egyre többen érkeznek tanulmányi céllal hazánkba. Ez azt jelenti, hogy jönnek, elvégzik az egyetemet, majd hazamennek dolgozni. Tehát ők nem is magyar állampolgárságúak.
Ami a magyar orvosokat illeti: míg 2012-ben 940 fő magyar (és nem frissen végzett külföldi) állampolgárságú orvos kért hatósági bizonyítványt, addig 2024-ben ez a szám majdnem felére csökkent, összesen 491-re. Ezzel párhuzamosan a külföldön végzett és hazánkba érkezett orvosok létszáma 2012-ben 75 fő volt, 2024-ben 133 fő.
Összességében elmondható tehát, hogy az elmúlt évek adatai alacsonyabb létszámú ki- és magasabb létszámú beáramlást mutatnak a 2010-es évek elejéhez képest. Ez a folyamat pedig a humánerőforrás megtartását célzó intézkedésekkel együtt járult hozzá, hogy több orvos lett a rendszerben, és a fiatal gyógyítók száma is jelentősen megnőtt.
