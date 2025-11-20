Ft
Edutus Egyetem Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Program ösztöndíjprogram

Magyar és külhoni hallgatók, figyelem: az Edutus Egyetem fantasztikus lehetőséget kínál!

2025. november 20. 17:24

Indul a Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Program.

2025. november 20. 17:24
null

Az Edutus Egyetem, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, meghirdeti a Répás Zsuzsanna Ösztöndíj Programot felsőoktatási hallgatók számára. A program célja, hogy a 2023-ban elhunyt államtitkár életművét és látásmódját megismertesse a Kárpát-medence fiataljaival, miközben az ösztöndíjasok nemzetpolitikai kutatást végeznek és tanulmányt készítenek. A kutatások témái elsősorban a szomszédságpolitika, identitáspolitika, kulturális kérdések, jogvédelem, diaszpóra-kutatás, valamint az oktatás- és nyelvpolitika területeire fókuszálnak.

A programban legfeljebb öt hallgató vehet részt, akik kutatási tervet készítenek, előrehaladási jelentést nyújtanak be, részt vesznek a kapcsolódó rendezvényeken, és a kutatás eredményét workshop keretében mutatják be. A Bíráló Bizottság értékeli a tanulmányokat, előnyt élveznek az eredeti nézőpontot és modern tudományos módszereket alkalmazó pályamunkák. A legjobb dolgozat szerzője akár 200 ezer forintos különdíjat is kaphat, és a kutatás publikálási lehetőséget nyerhet a Kisebbségi Szemle című tudományos periodikában.

Az ösztöndíj 2026. január 15-től július 15-ig tart, havi 120 000 forintos támogatással, valamint terepgyakorlati költségtérítéssel, szakmai tutorálással és workshop-részvétellel. A pályázatok benyújtási határideje 2025. december 15., az elbírálás január 5-én történik, a szóbeli meghallgatások pedig január 5. és 14. között zajlanak online formában.

A jelentkezéshez szükséges mellékletek között szerepel a szakmai önéletrajz, az öt lezárt félévet igazoló leckekönyv-másolat, valamint a kutatási téma részletes bemutatása. A pályázók a részvétellel elfogadják a Bíráló Bizottság döntését, amelyet követően az ösztöndíjasokkal szerződés kerül megkötésre, és a nyertesek nevét nyilvánosságra hozzák.

A részletes tájékoztató ide kattintva érhető el. 

Nyitókép: Mandiner

