Orbán Balázs: A Panyi-művek újabb népmeséje most sem állja meg a helyét

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán reagált Panyi Szabolcs állításaira, amelyek szerint a kutatók bizonytalannak érzik a jövőjüket, és tömegesen hagyják el a magyar kutatóintézeteket.

Orbán Balázs ezzel szemben azt állítja, hogy

a kutatói ösztöndíjprogramokra soha nem volt még ekkora jelentkezési kedv, sem belföldről, sem külföldről.

Továbbá hangsúlyozta, hogy Magyarország intellektuálisan pezsgő, szabad légkört kínál a fiatal kutatók számára, és mára olyan generáció nőtt fel, amely nemzeti értékrendjében is elkötelezett, ugyanakkor nemzetközi terepen is sikerrel mozog.

Csúcson vannak a magyar–amerikai kapcsolatok

A bejegyzésben Orbán kitért a magyar–amerikai kapcsolatok alakulására is, különösen a jobboldali szellemi együttműködésre. Úgy látja, a Magyarországon dolgozó kutatók közül többen is fontos pozíciókba kerültek amerikai think tankeknél vagy a Trump-kormányzat közelében. Szerinte ez a liberális oldalt zavarja, mivel korábban ők uralták ezeket a terepeket, de ez a korszak véget ért.

A politikai igazgató úgy véli, hogy a lejárató kampányok csak visszaütnek, és az ilyen próbálkozások inkább nevetség tárgyává teszik kezdeményezőiket.

Lejáratási akciókat meg azért nem érdemes indítani, mert az ember könnyen kinevetteti magát. Most ez történt szegény Panyi úrral is

– írta.

Nyitókép forrása: Orbán Balázs Facebook-oldala

