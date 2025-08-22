Ft
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Ukrajna Barátság kőolajvezeték Donald Trump

Nem hagyjuk magunkat!

2025. augusztus 22. 12:27

Az amerikai elnök szerint is felháborító, hogy Ukrajna támadást intézett a magyar kőolajellátást biztosító Barátság vezeték ellen!

2025. augusztus 22. 12:27
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

„Az amerikai elnök szerint is felháborító, hogy Ukrajna támadást intézett a magyar kőolajellátást biztosító Barátság vezeték ellen! Nem hagyjuk magunkat!”

Forrás: Orbán Balázs Facebook-oldala

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

 

Összesen 9 komment

blondibarbi
•••
2025. augusztus 22. 15:53 Szerkesztve
"Nem hagyjuk magunkat" Dehogynem...! Meddig és hányszor fogjuk még "felszólítgatni" ezeket a mocskos köcsögöket...? ! Elzárni és lekapcsolni MINDENT, ami feléjük/nekik megy, aztán oldják meg a problémáikat, ahogy tudják ! Hát ne legyünk már ennyire beszari balfaszok...!
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. augusztus 22. 13:33
Azonnal elzárni a hoholok felé az üzemanyag-szállítást. Ezek a büdös tetvek csak a tettekből értenek.
Válasz erre
2
0
Asperrimus
2025. augusztus 22. 13:14
Én a szerződés szerint járó EU-s támogatások és a közösen felvett hitel ránk eső részének visszatartásával kapcsolatban is kíváncsi lennék Trump véleményére. Orbán Viktor biztosan nem ment hozzá árulkodni, de mivel Trump befolyását kérték az EU vezetői Orbán irányába Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, ez alkalmat ad arra is, hogy Orbán Viktor ezekről is beszámoljon. Kíváncsian várom, hogy Donald Trump szembesüljön ezekkel is...
Válasz erre
3
0
Gubbio
•••
2025. augusztus 22. 12:57 Szerkesztve
Felháborodott? OK - ezzel az első lépést megtette. Most akkor lépjen a TETTEK MEZEJÉRE! Húzza ki a dugót az ukránok konnektorából! "Szerencse" a szerencsétlenségben, hogy Szlovákia "collateral damage" az ügyben... Jó lenne, ha Fico egyszer ígéretei végére járna!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!