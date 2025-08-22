Megszereztük Donald Trump hivatalos válaszát Orbán Viktor levelére: nagyon dühös a Barátság vezeték miatt
„Az amerikai elnök szerint is felháborító, hogy Ukrajna támadást intézett a magyar kőolajellátást biztosító Barátság vezeték ellen! Nem hagyjuk magunkat!”
„Az amerikai elnök segítségét kértem” – írta a magyar miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala