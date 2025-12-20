Ft
tisza párt menczer tamás dmitro kuleba brüsszel ukrajna

A volt ukrán külügyminiszter is kimondta: a Tisza Párt Ukrajna oldalán áll (VIDEÓ)

2025. december 20. 13:32

Dimitro Kuleba szerint Kijevben mindenki azért imádkozik, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást.

2025. december 20. 13:32
null

Zelenszkij korábbi külügyminisztere, Dmitro Kuleba kimondta, a Tisza ukránpárti és háborúpárti – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.

Menczer Tamás a bejegyzésében egy videót is közzétett, amelyben Dmitro Kuleba azt mondja,

most mindenki ül, imádkozik (...) azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és olyan Európa-párti kormánykoalíció alakuljon, amely Ukrajna-párti is lenne”

Menczer Tamás szerint „ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának.” A 90 milliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút és legyőzik Oroszországot – jegyezte meg.

Úgy folytatta: ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes. „Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből” – emelte ki a fideszes politikus. Menczer Tamás közölte: „Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta. Válassz!”

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP

