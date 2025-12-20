A volt ukrán külügyminiszter is kimondta: a Tisza Párt Ukrajna oldalán áll (VIDEÓ)

Gyanús visszalépések a Tisza Párt javára – mi folyik a háttérben?
Dimitro Kuleba szerint Kijevben mindenki azért imádkozik, hogy Orbán Viktor elveszítse a választást.
Zelenszkij korábbi külügyminisztere, Dmitro Kuleba kimondta, a Tisza ukránpárti és háborúpárti – írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán szombaton.
Menczer Tamás a bejegyzésében egy videót is közzétett, amelyben Dmitro Kuleba azt mondja,
most mindenki ül, imádkozik (...) azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és olyan Európa-párti kormánykoalíció alakuljon, amely Ukrajna-párti is lenne”
Menczer Tamás szerint „ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának.” A 90 milliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút és legyőzik Oroszországot – jegyezte meg.
Úgy folytatta: ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes. „Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből” – emelte ki a fideszes politikus. Menczer Tamás közölte: „Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta. Válassz!”
