A volt ukrán külügyminiszter is kimondta: a Tisza Párt Ukrajna oldalán áll (VIDEÓ)

Úgy folytatta: ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes. „Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből” – emelte ki a fideszes politikus. Menczer Tamás közölte: „Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta. Válassz!”

Nyitókép forrása: Mandel NGAN / AFP