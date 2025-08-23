Elhunyt a Kisváros című sorozat egykori színésze

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház közösségi oldalán tudatta a szomorú hírt, miszerint életének 84. évében méltósággal viselt betegség után

elhunyt Hetey László, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház örökös tagja, Nyíregyháza Város Életműdíjjal kitüntetett színművésze.

Hetey László Nyíregyházán született 1942. február 12-én. 1965-ben végezte el a bábszínészképző tanfolyamot. Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt.

1983-tól volt a nyíregyházi színház társulatának tagja, olyan előadásokban játszott, mint pl. Jókai: Itt a vége, pedig milyen unalmas napnak indult (Milton); Kesserling: Arzén és levendula (Dr. Einstein); Brecht-Weill: Koldusopera (Peackock); Fodor László - Lakatos László - Fekete Mária: Kasszasiker, avagy kapom a bankot (Nikolits Árpád); Hauptmann: A bunda (Krüger); Zágon - Nóti - Eisemann: Hyppolit, a lakáj (Schneider Mátyás); Shaw: Szent Johanna (Az inkvizítor); Móricz - Venyige: Tündérkert (Kornis); Müller Péter: Szomorú vasárnap (Seress Rezső); Helmann: A kis rókák (Benjamin Hubbard); Reményik: Vén Európa Hotel (Höller); Hasek: Svejk; Bródy: A tanítónő (káplán); Strauss: A viszontlátás trilógiája (Franz); Faragó B. - Mohácsi I. - Mohácsi J.: Krétakör; Szilágyi Andor: Leánder és Lenszirom (II. Bölömbér kerál); Marriott - Foot: Csak semmi szexet kérem, angolok vagyunk (Főfelügyelő); Kornis Mihály: Halleluja (Az öreg); Kárpáti Péter: Pájinkás János (Cár); Shakespeare: Szentivánéji álom (Puck – Philostrat); Barta Lajos: Szerelem (Szalay papa).

Társa, a 2021-ben elhunyt Szabó Tünde színművésznő volt, vele és Bodnár Istvánnal közösen írta A deszka szálkái című könyvet.

A színpad mellett a televíziók képernyőjén is láthatta a közönség, szerepelt a 2006-ban bemutatott Mátyás, a sosemvolt királyfi és a Kisváros című sorozatokban.

„Emléke szívünkben él, örökké velünk marad” – zárta gyászjelentését a Móricz Zsigmond Színház.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay