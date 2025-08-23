Orbán Viktor megüzente: Nincs megállás!

Ezt üzente Orbán Viktor a milánói hősöknek
Fantasztikus teljesítmény.
A miniszterelnök is gratulált a Milánóban remekelő magyar sportolóknak.
„Nincs megállás. További három arany a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejegyzését azzal folytatta, hogy gratulált Kopasz Bálintnak, Kiss Péter Pálnak és kenu négyesünknek: Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdu Jonatánnak, Fejes Dánielnek a győzelmükhöz.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala