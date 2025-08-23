Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
arany sportoló világbajnokság gratuláció Milánó Orbán Viktor Kajak-kenu miniszterelnök

Orbán Viktor megüzente: Nincs megállás!

2025. augusztus 23. 16:49

A miniszterelnök is gratulált a Milánóban remekelő magyar sportolóknak.

2025. augusztus 23. 16:49
null

„Nincs megállás. További három arany a milánói kajak-kenu világbajnokságon!” – írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzését azzal folytatta, hogy gratulált Kopasz Bálintnak, Kiss Péter Pálnak és kenu négyesünknek: Kollár Kristófnak, Juhász Istvánnak, Hajdu Jonatánnak, Fejes Dánielnek a győzelmükhöz.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. augusztus 23. 18:10
jo kezdet, de nincs megallas ! hajra magyarok !
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 23. 17:18
Úgy tűnik az őrségváltás ebben a szakágban is megtörtént. Jönnek a fiatalok (különösen Csíkos, aki nemcsak fiatal, aranyérmes, de még szép is!) olimpiára beérhetnek és újra elsöprő magyar fölényt hozhat ez a szakág is.
Válasz erre
1
0
karcos-2
2025. augusztus 23. 17:18
Szabadságot Nincs megállásnak!
Válasz erre
1
0
papalimapapa
2025. augusztus 23. 17:06
Végre tarolunk. Ott vagyunk, ahol a helyünk volt mindig is! Gratuálunk a csapatnak!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!