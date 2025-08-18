Komoly dicséret Amerikából: a magyar felsőoktatás forradalmi víziót kínál a nyugat számára

Ilya Shapiro, a Manhattan Institute alkotmányjogi igazgatója és Charles Yockey, a szervezet korábbi jogi elemzője a Newsweekben méltatták a magyar felsőoktatási reformot, amely szerintük mintául szolgálhat a konzervatív kormányok számára Nyugaton, ahol az egyetemeket ideológiai konformitás uralja. Kiemelik, hogy az Orbán Viktor vezette kormány által bevezetett alapítványi modell – amely kuratóriumok által irányított egyetemekre épül – elősegíti az elszámoltathatóságot és az akadémiai integritást a politikai spektrum egészén, szemben a nyugati intézményekben uralkodó „progresszív ortodoxiával”. Ezek a struktúrák hasonlítanak a Németországban és Hollandiában működőkhöz, így az ellenük irányuló nyugati kritikák nem szakmaiak hanem politikai:

Magyarország kritikusai nem a működési zavaroktól tartanak, hanem a versenytől.

Példaként említik Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának PhD-disszertációját, amelynek sikeres védését baloldali akadémikusok politikai alapon támadták, noha az akadémiai és eljárási követelményeknek megfelelt.