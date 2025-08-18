Ft
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Orbán Balázs Manhattan Institute felsőoktatás MCC nyugat

Komoly dicséret Amerikából: a magyar felsőoktatás forradalmi víziót kínál a nyugat számára

2025. augusztus 18. 11:01

A Manhattan Institute szakértői szerint az alapítványi modell és az MCC is azt bizonyítja, meglehet törni a progresszív uralmat az egyetemeken.

2025. augusztus 18. 11:01
null

Ilya Shapiro, a Manhattan Institute alkotmányjogi igazgatója és Charles Yockey, a szervezet korábbi jogi elemzője a Newsweekben méltatták a magyar felsőoktatási reformot, amely szerintük mintául szolgálhat a konzervatív kormányok számára Nyugaton, ahol az egyetemeket ideológiai konformitás uralja. Kiemelik, hogy az Orbán Viktor vezette kormány által bevezetett alapítványi modell – amely kuratóriumok által irányított egyetemekre épül – elősegíti az elszámoltathatóságot és az akadémiai integritást a politikai spektrum egészén, szemben a nyugati intézményekben uralkodó „progresszív ortodoxiával”. Ezek a struktúrák hasonlítanak a Németországban és Hollandiában működőkhöz, így az ellenük irányuló nyugati kritikák nem szakmaiak hanem politikai:

Magyarország kritikusai nem a működési zavaroktól tartanak, hanem a versenytől.

Példaként említik Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának PhD-disszertációját, amelynek sikeres védését baloldali akadémikusok politikai alapon támadták, noha az akadémiai és eljárási követelményeknek megfelelt.

A szerzők szerint a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és más magyar intézmények sikere bizonyítja a modell hatékonyságát. Szerintük ez a rendszer egy másféle víziót képvisel arról, milyen lehet a tudományos élet.

Ez a vízió olyan, amelyben a közintézmények a közérdeket szolgálják, nem pedig egy önfenntartó elitet.

Olyan víziót, amelyben a konzervatívok és a klasszikus liberálisok részt vehetnek a tudományos vitákban anélkül, hogy betolakodóként kezelnék őket. Olyan víziót, amelyben az egyetemeket ismét aszerint ítélik meg, hogy tudást termelnek-e és oktatják-e az állampolgárokat, nem pedig aszerint, hogy megerősítik-e a progresszív narratívákat.

Hangsúlyozzák: Magyarország példája mutatja, az államnak nemcsak joga, hanem kötelessége is fellépni, ha az egyetemek az ideológiai kizárás és diszkrimináció eszközeivé válnak.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: MTI/Balogh Zoltán

***

 

