Minnesota Wild Marco Rossi jégkorong Egyesült Államok

Ezt nem láttuk jönni: Marco Rossi megállapodott új klubjával, az Egyesült Államokban folytatja!

2025. augusztus 23. 17:01

Három évre kötelezte el magát.

2025. augusztus 23. 17:01
null

Marco Rossi, a 23 éves osztrák jégkorongozó három idényre kötelezte el magát a Minnesota Wildhoz, évi 5 millió dollárért, így 2028-ig összesen 15 milliót keres majd – írja a jegkorongblog.hu

Bill Guerin, a Wild általános igazgatója két kulcskérdéssel indította a nyarat: hosszabbítani a klub legnagyobb sztárjával, a jövőre szabadon igazolható Kirill Kaprizovval, valamint megállapodni a korlátozott szabadügynök (RFA) Marco Rossival. Az utóbbit most kipipálhatja, 

miután Rossi elfogadta a klub ajánlatát.

A 2020-as drafton a 9. helyen kiválasztott támadó minden idők második legmagasabban jegyzett osztrák hokisa Thomas Vanek után, akit 2003-ban a Buffalo az 5. helyen vitt el.

Az elmúlt szezonban Rossi mind a 82 alapszakasz-meccsen jégre lépett, és karrierje eddigi legjobb idényét produkálta: 24 gól, 36 gólpassz, összesen 60 pont, emellett csúcsot döntött emberelőnyben szerzett gólokban (7) és pontokban (16), győztes találatokban (3), lövési hatékonyságban (17,6 százalék) és átlagos jégidőben (18:15) is.

Nyitókép: Eyepix / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
indaniso
2025. augusztus 23. 19:10
Buzik!
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 23. 18:34
kattintásvadász gecik vagytok
Válasz erre
2
0
titi77
2025. augusztus 23. 18:24
az fc haladás leigazolta Fűzi Ákost
Válasz erre
2
0
Palakon
2025. augusztus 23. 18:13
Mandi, menjetek ti is a picsaba.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!