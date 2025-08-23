Ezt nem láttuk jönni: Marco Rossi megállapodott új klubjával, az Egyesült Államokban folytatja!

Marco Rossi, a 23 éves osztrák jégkorongozó három idényre kötelezte el magát a Minnesota Wildhoz, évi 5 millió dollárért, így 2028-ig összesen 15 milliót keres majd – írja a jegkorongblog.hu.

Bill Guerin, a Wild általános igazgatója két kulcskérdéssel indította a nyarat: hosszabbítani a klub legnagyobb sztárjával, a jövőre szabadon igazolható Kirill Kaprizovval, valamint megállapodni a korlátozott szabadügynök (RFA) Marco Rossival. Az utóbbit most kipipálhatja,

miután Rossi elfogadta a klub ajánlatát.

A 2020-as drafton a 9. helyen kiválasztott támadó minden idők második legmagasabban jegyzett osztrák hokisa Thomas Vanek után, akit 2003-ban a Buffalo az 5. helyen vitt el.

Az elmúlt szezonban Rossi mind a 82 alapszakasz-meccsen jégre lépett, és karrierje eddigi legjobb idényét produkálta: 24 gól, 36 gólpassz, összesen 60 pont, emellett csúcsot döntött emberelőnyben szerzett gólokban (7) és pontokban (16), győztes találatokban (3), lövési hatékonyságban (17,6 százalék) és átlagos jégidőben (18:15) is.