Hajrá, magyarok! – megvan a válogatott vb-programja

Eldőlt: a svájci fővárosban néz farkasszemet Magyarország az amerikaiakkal
Szép emlékű helyszín!
A magyar férfi jégkorong-válogatott a finnekkel kezdi és a lettek ellen zárja a jövő évi, svájci elitvilágbajnokság csoportkörét, amelyen az ideinél kedvezőbb időbeosztást kapott.
A nemzetközi szövetség kedden hozta nyilvánosságra a torna menetrendjét, amely alapján Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a vb második napján, május 16-án a finnek ellen játssza az első meccsét a zürichi csoportban.
Ezt követően sorrendben
találkoznak a magyarok, akiknek sorsa így várhatóan a második és a harmadik találkozón dől majd el.
A magyar szövetség (MJSZ) honlapján kiemelte, hogy a nemzeti csapatra az ideinél „kevésbé kegyetlen menetrend” vár majd, ugyanis ezúttal nem tíz, hanem 11 nap alatt játssza le a mérkőzéseit.
Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben
– mondta ennek kapcsán Majoross. – A célkitűzésünk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni.”
Az MJSZ beszámolója szerint
a szervezet, illetve a válogatott szakvezetősége az idei, aránytalanul és igazságtalanul nehéz beosztás nyomán „jelentős diplomáciai erőket mozgatott meg”, hogy a csapat 2026-ra sportszerűbb programot kapjon.
„A konkrétumok terén 2026-ban a világbajnokságon előrelépés lesz, hogy lesz kétnapos pihenőnk is, és csak egyszer játszunk az éjszakába nyúlóan, illetve délben is” – áll az MJSZ állásfoglalásában.
A szervezők tájékoztatása szerint a meccsnapra szóló jegycsomagokat szeptember 8-án déltől lehet majd megvásárolni, míg az egyéni meccsjegyeket jövő februárban kezdik értékesíteni.
A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.
A MAGYAROK PROGRAMJA A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁGON
május 16. (szombat), 16.20: Magyarország–Finnország
május 17. (vasárnap), 16.20: Magyarország–Ausztria
május 19. (kedd), 20.20: Magyarország–Nagy-Britannia
május 22. (péntek), 16.20: Magyarország–Németország
május 23. (szombat), 16.20: Magyarország–Svájc
május 25. (hétfő), 16.20: Magyarország–Egyesült Államok
május 26. (kedd), 12.20: Magyarország–Lettország
