Majoross Gergely jégkorong-világbajnokság program jégkorong-vb jégkorong magyar jégkorong-válogatott

Hajrá, magyarok! – megvan a válogatott vb-programja

2025. augusztus 19. 16:05

A magyar férfi jégkorong-válogatott a finnekkel kezdi és a lettek ellen zárja a jövő évi, svájci elitvilágbajnokság csoportkörét, amelyen az ideinél kedvezőbb időbeosztást kapott.

2025. augusztus 19. 16:05
null

A nemzetközi szövetség kedden hozta nyilvánosságra a torna menetrendjét, amely alapján Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese a vb második napján, május 16-án a finnek ellen játssza az első meccsét a zürichi csoportban.

Ezt követően sorrendben 

  • az osztrákokkal,
  • a britekkel,
  • a németekkel,
  • a svájciakkal,
  • az amerikaiakkal, majd végül 
  • a lettekkel 

találkoznak a magyarok, akiknek sorsa így várhatóan a második és a harmadik találkozón dől majd el.

A magyar szövetség (MJSZ) honlapján kiemelte, hogy a nemzeti csapatra az ideinél „kevésbé kegyetlen menetrend” vár majd, ugyanis ezúttal nem tíz, hanem 11 nap alatt játssza le a mérkőzéseit.

Tudjuk, hogy alacsonyabban rangsorolt válogatottként tökéletes időbeosztásunk nem lesz, ugyanakkor a 2025-ösnél sokkal jobb a 2026-os kiírás, ez pedig sokat segíthet a kiegyensúlyozott teljesítményben

– mondta ennek kapcsán Majoross. – A célkitűzésünk változatlan: nem azért megyünk, hogy mondjuk a briteket legyőzzük, a többi pedig mindegy, hanem azért, hogy legalább hétszer a lehető legjobbunkat nyújtsuk. Van, ahol ez idén tavasszal sikerült, van, ahol nem, ebben mindenképpen előrébb szeretnénk lépni.”

Az MJSZ beszámolója szerint 

a szervezet, illetve a válogatott szakvezetősége az idei, aránytalanul és igazságtalanul nehéz beosztás nyomán „jelentős diplomáciai erőket mozgatott meg”, hogy a csapat 2026-ra sportszerűbb programot kapjon.

„A konkrétumok terén 2026-ban a világbajnokságon előrelépés lesz, hogy lesz kétnapos pihenőnk is, és csak egyszer játszunk az éjszakába nyúlóan, illetve délben is” – áll az MJSZ állásfoglalásában.

A szervezők tájékoztatása szerint a meccsnapra szóló jegycsomagokat szeptember 8-án déltől lehet majd megvásárolni, míg az egyéni meccsjegyeket jövő februárban kezdik értékesíteni.

A magyar válogatott idén Herningben története során először harcolta ki a bennmaradást. A jövő évi, május 31-ig tartó zürichi és fribourgi tornán a két nyolcas csoport utolsó helyezettjei kiesnek, és 2027-ben a divízió I/A-ban játszanak, míg a legjobb négy-négy csapat negyeddöntőbe jut.

A MAGYAROK PROGRAMJA A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁGON
május 16. (szombat), 16.20: Magyarország–Finnország
május 17. (vasárnap), 16.20: Magyarország–Ausztria
május 19. (kedd), 20.20: Magyarország–Nagy-Britannia
május 22. (péntek), 16.20: Magyarország–Németország
május 23. (szombat), 16.20: Magyarország–Svájc
május 25. (hétfő), 16.20: Magyarország–Egyesült Államok
május 26. (kedd), 12.20: Magyarország–Lettország

(MTI)

Nyitókép: jegkorongszovetseg.hu

