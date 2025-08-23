Hajszálon múlt a tragédia: sokkoló baleset történt a Balaton Parkban (VIDEÓ)

A 13 körös viadal rajtjánál Márquez jól rugaszkodott el és az első kanyarkombinációban meg is tudta tartani a vezető pozíciót. Mögötte a 2021-ben világbajnok francia Fabio Quartararo (Yamaha) bukott rögtön az első kanyarban, s még az első kör során ütközött egymással Enea Bastianini (KTM), valamint Johann Zarco (Honda).

Közben az éllovas Márquez mögé sorrendben Di Giannantonio és Morbidelli sorolt be a második és harmadik helyre, őket Luca Marini (Honda), illetve Fermín Aldeguer (Ducati) üldözte.

A leintésig aztán az első öt helyen már nem változott a sorrend, Márquezt a közvetlen üldözői sem tudták igazán megszorongatni, Aldeguer pedig nem tudta lehagyni Marinit a negyedik pozícióért folytatott csatában.

A címvédő spanyol Jorge Martín (Aprilia) a 17. helyről rajtolva egészen a 9. helyig jött fel a leintésig, míg Márquez ducatis csapattársa, a kétszeres vb-győztes olasz Francesco Bagnaia nem sokat tudott javítani a 15. pozícióból, ugyanis a végén csak 13. lett.

A verseny egyik legdrámaibb pillanata az volt,

amikor Pedro Acosta becsapódó motorja egy hajszál híján eltalálta a MotoGP operatőrét, Joaót.

Az esetről a felvételt itt tekintheti meg:

Our cameraman, Joao, avoiding @37_pedroacosta's bike impact is probably the most shocking video you'll see today! 😮



We're so glad to see he's ok! 🙏#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/o9SslLPDhT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2025

(MTI/Mandiner)