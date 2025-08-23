Drámai pillanatok a Balaton Parkban: óriásit bukott a magyar versenyző, azonnal kórházba szállították (VIDEÓ)

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra. A pálya hátsó szakaszában,

a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést.

A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították. A versenyző nem sokkal később a Facebook-oldalára azt írta ki, hogy már jól van, édesapja úton van érte a veszprémi kórházba és bízik benne, hogy

a 16.10 órakor kezdődő második futamra visszaér a Balaton Parkba.

Videó a bukásról:

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el.

(MTI/Mandiner)