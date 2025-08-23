Ft
Drámai pillanatok a Balaton Parkban: óriásit bukott a magyar versenyző, azonnal kórházba szállították (VIDEÓ)

2025. augusztus 23. 13:53

Varga Tibor esése miatt a versenyt félbeszakították.

2025. augusztus 23. 13:53
null

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Parkban.

A 18 éves magyar versenyző a negyedik helyről várta a rajtot, amit kiválóan kapott el, és elsőként fordult el az első kanyarban. A féktávja kissé rövidre sikerült, és visszacsúszott a harmadik helyre, ahonnan viszont gyorsan visszajött a másodikra. A pálya hátsó szakaszában, 

a 14-es kanyarban aztán a magyar motoros bukott, emiatt pedig félbeszakították a körözést.

A versenyirányítás közleménye szerint Vargát további vizsgálatokra kórházba szállították. A versenyző nem sokkal később a Facebook-oldalára azt írta ki, hogy már jól van, édesapja úton van érte a veszprémi kórházba és bízik benne, hogy 

a 16.10 órakor kezdődő második futamra visszaér a Balaton Parkba.

Videó a bukásról: 

A magyar motoros az előző versenyhétvégén, az ausztriai Red Bull Ringen élete legjobb eredményét elérve a negyedik helyen végzett, a világbajnoki pontversenyben pedig a 11. pozíciót foglalja el. 

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 23. 14:41
ezt olyan titokban nyitották meg, hogy sokan még mindig nem tudják, hogy Mo.-n van ilyen - nem volt semmi csinnadratta - nem is értem ez nem siker az országnak?
Bitrex®
2025. augusztus 23. 14:04 Szerkesztve
Há' mer' mennek minta álat.
