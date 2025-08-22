Kigyulladó motor, 306 kilométer per órás sebesség és új pályarekord a balatoni MotoGP szabadedzésén

A Fradi játékosaival találkoztak a MotoGP sztárjai a Balatonnál (VIDEÓ)
A hétvégén hazánkban hosszú idő után ismét futamot rendeznek.
A hatszoros világbajnok és összetettben éllovas spanyol Marc Márquez volt a leggyorsabb a gyorsaságimotoros-vb Balatonfőkajáron zajló Magyar Nagydíjának pénteki első szabadedzésén, a Ducati kiválósága ráadásul körrekordot is futott a gyakorláson. Ez történt a Magyarországra visszatérő MotoGP első napján.
Az augusztusi időponthoz képest valamivel hűvösebb körülmények, nagyjából 23-25 Celsius fokos, felhős-napos időjárás fogadta a MotoGP vb-mezőny résztvevőit és a Balaton Park Circuit versenypályára kilátogató nézőket – számolt be róla az MTI.
A gyorsasági motorsport királykategóriája 33 év után tért vissza Magyarországra, a helyszín és a körülmények pedig méltók ehhez. A MotoGP-versenynaptár 14. hétvégéjén késő délelőtt rendezték meg az első szabadedzést, amelyet egy kigyulladó motor mentése és a pályára került szennyeződés miatt nagyjából negyedórára félbe kellett szakítani.
A kényszerszünet után viszont folytatódhatott a száguldás, a 32 éves Márquez pedig tekintélyt parancsolóan kezdett, 1:37.956 perces köridővel bizonyult a legjobbnak a tréningen. Ez körrekord, az eddigi csúcsot ugyanis a török Toprak Razgatlioglu, a Superbike-vb kétszeres bajnoka tartotta, aki a július végén rendezett viadalon ment 1:38.357-et.
A MotoGP 2025 balatoni szabadedzésén az is kiderült, mennyivel nagyobb ezeknek a motorkerékpároknak a végsebessége, mint a Superbike-vb mezőnyében szereplőké:
Márquez ugyanis 306,8 kilométer per órás sebességgel repesztett, miközben Razgatlioglu júliusi csúcsa 279,1 kilométer per óra volt a pálya ugyanezen részén.
A MotoGP 21 fős mezőnyéből mindössze négyen maradtak 300 km per órás tempó alatt, igaz, csak minimális különbséggel.
A sorozatban hat futamgyőzelemnél járó Márquez mögött honfitársa, Pol Espargaro (KTM) végzett másodikként 0.277 másodperces lemaradással, míg a harmadik köridőt az ugyancsak spanyol Pedro Acosta (KTM) futotta meg, de az ő hátránya már több mint fél másodperc volt Márquez idejéhez képest.
A vb-pontversenyben második helyen álló ifjabbik Márquez-testvér, a szintén Ducatival versenyző Álex ötödikként zárta a szabadedzést, a címvédő Jorge Martín (Aprilia) pedig 10. lett. Marc Márquez márkatársa, a kétszeres vb-győztes olasz Francesco Bagnaia csak a 15. pozícióban fejezte be a gyakorlást.
A kora délelőtti órákban az elektromos motorkerékpárokat felvonultató széria, a MotoE szabadedzését is lebonyolították, ezen a hétvége egyetlen magyar indulója, Varga Tibor a negyedik köridőt érte el. Ami a két alacsonyabb vb-kategóriát illeti, Moto2-ben a spanyol Manuel Gonzalez (Kalex), Moto3-ban pedig az olasz Guido Pini (KTM) volt a leggyorsabb a péntek délelőtti első szabadedzésen.
A pénteki MotoGP-programban további tréningekre, késő délután pedig a MotoE időmérőjére kerül sor a Balaton Parkban.
