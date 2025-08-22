Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Balaton Park Circuit pálya Marc Márquez MotoGP

Kigyulladó motor, 306 kilométer per órás sebesség és új pályarekord a balatoni MotoGP szabadedzésén

2025. augusztus 22. 14:41

A hatszoros világbajnok és összetettben éllovas spanyol Marc Márquez volt a leggyorsabb a gyorsaságimotoros-vb Balatonfőkajáron zajló Magyar Nagydíjának pénteki első szabadedzésén, a Ducati kiválósága ráadásul körrekordot is futott a gyakorláson. Ez történt a Magyarországra visszatérő MotoGP első napján.

2025. augusztus 22. 14:41
null

Az augusztusi időponthoz képest valamivel hűvösebb körülmények, nagyjából 23-25 Celsius fokos, felhős-napos időjárás fogadta a MotoGP vb-mezőny résztvevőit és a Balaton Park Circuit versenypályára kilátogató nézőket – számolt be róla az MTI. 

MotoGP: Marc Márquez körrekordot száguldott / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A gyorsasági motorsport királykategóriája 33 év után tért vissza Magyarországra, a helyszín és a körülmények pedig méltók ehhez. A MotoGP-versenynaptár 14. hétvégéjén késő délelőtt rendezték meg az első szabadedzést, amelyet egy kigyulladó motor mentése és a pályára került szennyeződés miatt nagyjából negyedórára félbe kellett szakítani. 

Pályarekord a MotoGP első szabadedzésén

A kényszerszünet után viszont folytatódhatott a száguldás, a 32 éves Márquez pedig tekintélyt parancsolóan kezdett, 1:37.956 perces köridővel bizonyult a legjobbnak a tréningen. Ez körrekord, az eddigi csúcsot ugyanis a török Toprak Razgatlioglu, a Superbike-vb kétszeres bajnoka tartotta, aki a július végén rendezett viadalon ment 1:38.357-et. 

A MotoGP 2025 balatoni szabadedzésén az is kiderült, mennyivel nagyobb ezeknek a motorkerékpároknak a végsebessége, mint a Superbike-vb mezőnyében szereplőké:

Márquez ugyanis 306,8 kilométer per órás sebességgel repesztett, miközben Razgatlioglu júliusi csúcsa 279,1 kilométer per óra volt a pálya ugyanezen részén.

A MotoGP 21 fős mezőnyéből mindössze négyen maradtak 300 km per órás tempó alatt, igaz, csak minimális különbséggel. 

Ezt is ajánljuk a témában

A sorozatban hat futamgyőzelemnél járó Márquez mögött honfitársa, Pol Espargaro (KTM) végzett másodikként 0.277 másodperces lemaradással, míg a harmadik köridőt az ugyancsak spanyol Pedro Acosta (KTM) futotta meg, de az ő hátránya már több mint fél másodperc volt Márquez idejéhez képest. 

A vb-pontversenyben második helyen álló ifjabbik Márquez-testvér, a szintén Ducatival versenyző Álex ötödikként zárta a szabadedzést, a címvédő Jorge Martín (Aprilia) pedig 10. lett. Marc Márquez márkatársa, a kétszeres vb-győztes olasz Francesco Bagnaia csak a 15. pozícióban fejezte be a gyakorlást. 

A kora délelőtti órákban az elektromos motorkerékpárokat felvonultató széria, a MotoE szabadedzését is lebonyolították, ezen a hétvége egyetlen magyar indulója, Varga Tibor a negyedik köridőt érte el. Ami a két alacsonyabb vb-kategóriát illeti, Moto2-ben a spanyol Manuel Gonzalez (Kalex), Moto3-ban pedig az olasz Guido Pini (KTM) volt a leggyorsabb a péntek délelőtti első szabadedzésen. 

A pénteki MotoGP-programban további tréningekre, késő délután pedig a MotoE időmérőjére kerül sor a Balaton Parkban.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!