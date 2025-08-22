Kigyulladó motor, 306 kilométer per órás sebesség és új pályarekord a balatoni MotoGP szabadedzésén

Az augusztusi időponthoz képest valamivel hűvösebb körülmények, nagyjából 23-25 Celsius fokos, felhős-napos időjárás fogadta a MotoGP vb-mezőny résztvevőit és a Balaton Park Circuit versenypályára kilátogató nézőket – számolt be róla az MTI.

MotoGP: Marc Márquez körrekordot száguldott / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

A gyorsasági motorsport királykategóriája 33 év után tért vissza Magyarországra, a helyszín és a körülmények pedig méltók ehhez. A MotoGP-versenynaptár 14. hétvégéjén késő délelőtt rendezték meg az első szabadedzést, amelyet egy kigyulladó motor mentése és a pályára került szennyeződés miatt nagyjából negyedórára félbe kellett szakítani.

Pályarekord a MotoGP első szabadedzésén

A kényszerszünet után viszont folytatódhatott a száguldás, a 32 éves Márquez pedig tekintélyt parancsolóan kezdett, 1:37.956 perces köridővel bizonyult a legjobbnak a tréningen. Ez körrekord, az eddigi csúcsot ugyanis a török Toprak Razgatlioglu, a Superbike-vb kétszeres bajnoka tartotta, aki a július végén rendezett viadalon ment 1:38.357-et.

A MotoGP 2025 balatoni szabadedzésén az is kiderült, mennyivel nagyobb ezeknek a motorkerékpároknak a végsebessége, mint a Superbike-vb mezőnyében szereplőké:

Márquez ugyanis 306,8 kilométer per órás sebességgel repesztett, miközben Razgatlioglu júliusi csúcsa 279,1 kilométer per óra volt a pálya ugyanezen részén.

A MotoGP 21 fős mezőnyéből mindössze négyen maradtak 300 km per órás tempó alatt, igaz, csak minimális különbséggel.