Sokkoló felvétel a Magyar Nagydíjról: hajszálon múlt a tragédia (VIDEÓ)

Magyarországon a világ szeme – hazánk idén is rengeteg nagy versenynek ad otthont
Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyarországi sporteseményeit. Izgalomból idén sem lesz hiány.
Sokk és megkönnyebbülés: az operatőrt majdnem telibe kapta a száguldó motor, de csodával határos módon sértetlenül megúszta.
Egy lélegzetelállító pillanatot rögzítettünk a Magyar GP-n: operatőrünk, Joao hajszál híján elkerülte, hogy a MotoGP-szupersztár Pedro Acosta motorja telibe találja.
A felvétel annyira sokkoló, hogy garantáltan ez lesz a nap videója, amit mindenki látni akar.
A legfontosabb, hogy Joao jól van – de a jelenet bizonyítja, milyen veszélyekkel jár testközelből dolgozni a pálya szélén.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP