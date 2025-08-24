Sokkoló felvétel a Magyar Nagydíjról: hajszálon múlt a tragédia (VIDEÓ)

Egy lélegzetelállító pillanatot rögzítettünk a Magyar GP-n: operatőrünk, Joao hajszál híján elkerülte, hogy a MotoGP-szupersztár Pedro Acosta motorja telibe találja.

A felvétel annyira sokkoló, hogy garantáltan ez lesz a nap videója, amit mindenki látni akar.

A legfontosabb, hogy Joao jól van – de a jelenet bizonyítja, milyen veszélyekkel jár testközelből dolgozni a pálya szélén.