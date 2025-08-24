Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
08. 24.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 24.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
hajszál motogp Magyar GP

Sokkoló felvétel a Magyar Nagydíjról: hajszálon múlt a tragédia (VIDEÓ)

2025. augusztus 24. 14:33

Sokk és megkönnyebbülés: az operatőrt majdnem telibe kapta a száguldó motor, de csodával határos módon sértetlenül megúszta.

2025. augusztus 24. 14:33
null

Egy lélegzetelállító pillanatot rögzítettünk a Magyar GP-n: operatőrünk, Joao hajszál híján elkerülte, hogy a MotoGP-szupersztár Pedro Acosta motorja telibe találja.

A felvétel annyira sokkoló, hogy garantáltan ez lesz a nap videója, amit mindenki látni akar.

A legfontosabb, hogy Joao jól van – de a jelenet bizonyítja, milyen veszélyekkel jár testközelből dolgozni a pálya szélén.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2025. augusztus 24. 15:18
Még magasabbra kell tenni azt a kameraállást..
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. augusztus 24. 14:52
Izgalmas verseny volt 👍
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!