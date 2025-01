Magyarországon a világ szeme – hazánk idén is rengeteg nagy versenynek ad otthont

Nyitókép: Steve Wobser/Getty Images

Ahogy tavaly, úgy szerencsére az idén sem maradunk rangos sportesemények nélkül hazánkban. A székesfehérvári Alba Arénában május végén és június elején rendezik a teke-világbajnokságot, amely 12 év után tér vissza Magyarországra. A férfiak a B-csoportban Ausztriával, Olaszországgal és Dániával csapnak össze, míg a nők – a B jelű kvartettben – a románokkal, a franciákkal, valamint a lengyelekkel találkoznak.

Budapest lesz a házigazdája egy másik világversenynek: még az előző világbajnokság végén, Abu-Dzabiban jelentette be a Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF), hogy a magyar fővárosban rendezik a párizsi olimpia utáni első vb-t. Június 13-tól 19-ig az egyéni küzdelmek zajlanak, 20-án pedig a vegyes csapatok harcolnak egymással a tatamin a világbajnoki címért. Hazánk már kétszer (2017, 2021) adott otthont világbajnokságnak. Számunkra akár szomorú is lehet ez a viadal, miután – a hírek szerint – több sikeres magyar cselgáncsozó is itt fejezheti be pályafutását. Állítólag az Európa-bajnoki bronzérmes Ungvári Attila és az olimpiai harmadik Tóth Krisztián is fontolgatja a visszavonulást. Ha így van, talán jobb helyszínt, mint a budapesti vb, nem is találhatnának a búcsúra.

Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes cselgáncsozó Budapesten inthet búcsút szeretett sportágának / Fotó: Kiss B. László/Mandiner

Megújul a Hungaroring

Az idén a jubileumi, 40. Magyar Nagydíjat rendezik Mogyoródon. Az első hazai Forma–1-es világbajnoki futam 1986-ban volt, azóta megszakítás nélkül vagyunk házigazdái az autósport legnagyobb eseményének. Ebben az esztendőben már a teljesen megújult Hungaroringre érkeznek Max Verstappenék és a szurkolók augusztus első hétvégéjén. Az 1985-ben épített mogyoródi pálya legnagyobb infrastrukturális fejlesztése rögtön a tavalyi Grand Prix után indult el. Még 2023 áprilisában született kormánydöntés a ring fejlesztéséről, ennek is köszönhetően sikerült meghosszabbítani a Magyar Nagydíjat 2032-ig a versenynaptárban. Most naponta körülbelül 600 ember dolgozik a fejlesztési projekten.

Az építkezés során megújul a tízezer férőhelyes fedett főtribün, a bokszutcában a garázsok és a főépület, valamint készül két gyalogosalagút – az egyik a versenyzők és a sportszakmai személyzet, a másik a vendégek, drukkerek részére.

Elsőként a komplett, 280 méter hosszú régi épületet kellett eltüntetni, majd újraépíteni az alapokat tíz és fél hónap alatt úgy, hogy a bokszokat az idei futamon tökéletesen lehessen használni. A csapatok új otthonai tizenkét méterrel szélesebbek lesznek, mint a korábbiak. A garázsok eddig 4×12 méteresek voltak, ezután 7×21 méteresek lesznek. Az F1 mára jó ideje kinőtte a Hungaroring paddockját, nagyon szűkösen fértek el benne a istállók motorhome-jai. De ez már a múlt, 2025-ben tágas tér fogja fogadni Lando Norrisékat.